"وفاة هاني شاكر".. شائعة تشعل معركة قانونية ضد مروجيها

أعلنت أسرة الفنان المصري هاني شاكر اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصفحات والحسابات التي روجت في الفترة الماضية لشائعة وفاته عبر منصات التواصل الاجتماعي، في وقت أكدت فيه مصادر مقربة استمرار تلقيه الرعاية الطبية داخل أحد المستشفيات في فرنسا.

وقال المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنان هاني شاكر، إنه يجري حاليا إعداد ملف قانوني متكامل لتقديمه إلى الجهات المختصة، بهدف رصد وتوثيق الحسابات التي نشرت معلومات غير صحيحة بشأن حالته الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في نشرها.

وأوضح قنطوش، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن تداول أخبار غير دقيقة أو مضللة حول الحالة الصحية للفنان سيقابل بإجراءات قانونية، مؤكدا ضرورة التزام الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، لما تسببه من إثارة للبلبلة والقلق بين الجمهور والأسرة.

وشدد على أن هاني شاكر على قيد الحياة ويتلقى العلاج، داعيا إلى الدعاء له بدلا من تداول "أخبار مفبركة"، مشيرا إلى أن فريقه القانوني رصد عددا من الصفحات التي ساهمت في نشر شائعة الوفاة، وأنه سيتم تقديم بلاغات رسمية ضدها.

وفي السياق ذاته، أكد قنطوش في كلمة له على التلفزيون أن أسرة الفنان أبدت استياءها الشديد من انتشار الشائعة، مشيرا إلى أن نشر مثل هذه الأخبار يعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون.

بالتوازي، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها لهاني شاكر داخل أحد المستشفيات، مما أثار حالة من الجدل والقلق بين جمهوره، قبل أن يتم نفي صحتها.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي إن نهلة توفيق، زوجة الفنان هاني شاكر، أكدت له أن الصورة المتداولة غير حقيقية، موضحا أنه تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنه لا يمكن لأي جهة غير طبية الوصول إلى غرفة الفنان داخل المستشفى، سواء في القاهرة أو باريس.

وأضافت مصادر مقربة أن الفنان هاني شاكر يواصل تلقي الرعاية الطبية والمتابعة الدقيقة داخل مستشفى في فرنسا، ضمن خطة علاجية تهدف إلى استقرار حالته الصحية وتحسنها في الفترة المقبلة، مع إجراء فحوصات دورية من قبل الفريق الطبي المعالج.

وتحظى الحالة الصحية لهاني شاكر باهتمام واسع في الأوساط الفنية وبين جمهوره في مصر والعالم العربي، وسط رسائل دعم ودعوات بالشفاء، في وقت ينتظر فيه محبوه أي تطورات إيجابية بشأن وضعه الصحي.

وفي تطور سابق، كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة عن تفاصيل تتعلق بالحالة الصحية للفنان، مشيرا إلى تعرضه لوعكة صحية شديدة استدعت تدخلا طبيا عاجلا، تخلله استئصال جزء من القولون، إضافة إلى توقف عضلة القلب لدقائق قبل إنعاشه.

وهاني شاكر، الملقب بـ "أمير الغناء العربي"، هو أحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، وبدأ مسيرته الفنية في ستينيات القرن الماضي، وقدم في مشواره عشرات الأعمال الغنائية التي حققت انتشارا واسعا، إلى جانب مشاركته في عدد من الأعمال السينمائية.

وتولى شاكر منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر بين عامي 2015 و2021، وترك بصمة واضحة في العمل النقابي إلى جانب حضوره الفني المستمر، ليظل أحد الأسماء البارزة في المشهد الغنائي العربي.