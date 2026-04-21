"كلام عابر" أم "قناعة"؟ آن هاثاواي تشعل منصات التواصل بعبارة "إن شاء الله"

أشعلت الممثلة الأمريكية آن هاثاواي موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تستخدم عبارة "إن شاء الله" باللغة العربية أثناء حديثها عن خططها المستقبلية.

وقالت هاثاواي في الفيديو "أريد أن أعيش حياة طويلة وصحية، إن شاء الله"، في جملة بدت عفوية لكنها سرعان ما تحولت إلى مادة للنقاش بين الجمهور العربي، الذي انقسمت ردود فعله بين الإعجاب والاستغراب.

وانتشرت العبارة بشكل لافت، خاصة في ظل ملاحظة متزايدة لاستخدام كلمات عربية ذات طابع ديني في الثقافة العالمية، كما سبق أن لفتت عبارة "إن شاء الله" الانتباه عندما رددها نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وبات صانع المحتوى الشهير آي شو سبيد يكررها في مقاطع فيديو يتابعها الملايين.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ أشار متابعون إلى أن استخدام كلمة "الله" بدل (God) أصبح أكثر شيوعا لدى بعض المشاهير، مستشهدين بمواقف سابقة للنجم الراحل مايكل جاكسون.

تفاعل عربي واسع

وجاءت تفاعلات الجمهور العربي متباينة، إذ رأى بعض المستخدمين أن استخدام العبارة قد يكون ناتجا عن احتكاك يومي أو تأثر بالمحيط الاجتماعي، معتبرين أن تداول المفردات بين اللغات بات أمرا طبيعيا في ظل الانفتاح الثقافي.

في المقابل، أبدى آخرون حالة من الاستغراب، لا سيما بالنظر إلى الخلفية الدينية للممثلة، مع طرح آراء اعتبرت أن استخدام العبارة قد يعكس فضولا ثقافيا أو انفتاحا على التعرف إلى الثقافة الإسلامية.

بين العفوية والرمزية

ويرى متابعون أن استخدام مثل هذه العبارات لا يحمل بالضرورة دلالات دينية عميقة، بل يعكس تداخل الثقافات وانتشار المفردات بين اللغات، خاصة في عصر المنصات الرقمية.

كما أشار آخرون إلى أن عبارة "إن شاء الله" تُستخدم على نطاق واسع حتى بين غير المسلمين، مما يجعلها أقرب إلى تعبير يومي شائع أكثر من كونها مؤشرا على تحولات دينية.

تأتي هذه الواقعة ضمن سياق أوسع من تزايد حضور المفردات العربية في الخطاب العالمي، سواء عبر الموسيقى أو وسائل التواصل أو التفاعل اليومي، مما يعكس تأثير الثقافة العربية وانتشارها خارج حدودها التقليدية.

ورغم أن الحدث بحد ذاته بسيط، فإن الجدل الذي أثاره يكشف حساسية التفاعل مع الرموز اللغوية والدينية، خاصة حين تصدر عن شخصيات عالمية تحظى بمتابعة واسعة.

وآن هاثاواي واحدة من أبرز نجمات هوليود في العقود الأخيرة، إذ حققت حضورا عالميا من خلال أدوار متنوعة جمعت بين الأعمال الدرامية والتجارية، ونالت جائزة الأوسكار عن أدائها في فيلم "البؤساء" (Les Misérables)، كما شاركت في أعمال جماهيرية واسعة الانتشار مثل "الشيطان يرتدي برادا" (The Devil Wears Prada).

وينظر إليها على أنها واحدة من الوجوه البارزة في صناعة السينما الأمريكية، مما يجعل أي تصريح أو موقف لها محل متابعة وتفاعل واسع من الجمهور حول العالم.