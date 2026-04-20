"الستار الأخير".. ترمب يثير الجدل بنشر أغنية "طريقي" على تروث سوشيال

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عبر منصة "تروث سوشيال"، مقطع فيديو للمغني الأمريكي فرانك سيناترا وهو يؤدي أغنيته الشهيرة "فعلتها على طريقتي" (I Did It My Way)، في خطوة أثارت تفاعلا واسعا وتساؤلات بشأن دلالاتها.

وتتضمن الأغنية كلمات تعكس التأمل في ختام المسيرة واستحضار لحظات الحسم في الحياة، من بينها: "والآن اقتربت النهاية، وهكذا أواجه الستار الأخير"، وهو ما منح نشر المقطع أبعادا رمزية تتجاوز الطابع الفني.

ويأتي نشر هذا المقطع في سياق لافت، إذ تحمل الأغنية دلالات رمزية ترتبط بمراجعة التجارب الشخصية والقرارات المصيرية، ما فتح باب التأويل حول الرسائل التي قد يسعى ترمب إلى إيصالها من خلال هذا الاختيار.

ولطالما ارتبطت أغنية (فعلتها على طريقتي)، التي أداها فرانك سيناترا، بسياقات الوداع أو استعراض مسيرة حافلة بالقرارات الحاسمة، إذ تتناول كلماتها فكرة المضي في الطريق الخاص رغم التحديات، وهو ما دفع ناشطين إلى ربط اختيارها برسائل ضمنية تعكس رؤية ترمب لنفسه ومسيرته.

وقد تفاعل مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مع المقطع، وسط تساؤلات متزايدة حول الرسائل التي قد يحملها، في ظل توقيته والسياق الذي جاء فيه، ما فتح باب التأويل بين من اعتبره تعبيرا شخصيا، ومن رآه إشارة ذات أبعاد سياسية.

وفي هذا السياق، رأى متابعون أن نشر المقطع يعكس حالة من التأمل لدى ترمب، ومحاولة لصياغة سردية تقوم على "خوض المعارك بطريقته الخاصة"، في انسجام مع مضامين الأغنية التي تشدد على الاستقلالية في اتخاذ القرار.

في المقابل، اعتبر آخرون أن اختيار أغنية "طريقي" قد يحمل رسائل سياسية مبطنة مرتبطة بالمرحلة المقبلة، خاصة مع تصاعد التكهنات بشأن تحركات دونالد ترمب وخياراته القادمة، ما يعزز فرضية توظيف الرمزية الفنية للتلميح إلى مواقف أو توجهات قادمة.

وفي بعد آخر، ربط بعض المتابعين بين نشر المقطع والتصعيد المستمر في الخطاب الأمريكي تجاه إيران، معتبرين أن اختيار الأغنية قد يحمل رسائل غير مباشرة تتعلق بإدارة المواجهات الخارجية واتخاذ قرارات حاسمة في القضايا الإقليمية.