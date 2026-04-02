فيلم "فينوس الكهربائية" يفتتح مهرجان كان الـ79

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي رسميا عن اختيار فيلم "فينوس الكهربائية" (La Vénus électrique) للمخرج الفرنسي بيير سالفادوري ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ79.

يعرض الفيلم يوم الثلاثاء 12 مايو/أيار 2026 على مسرح لوميير الكبير بعد حفل الافتتاح، ويعرض في دور السينما في جميع أنحاء فرنسا، مما يتيح للجماهير فرصة مشاهدته بشكل متزامن مع ضيوف المهرجان.

واختارت إدارة المهرجان الممثلة الفرنسية آي هايدارا لتكون مضيفة حفل الافتتاح، في حين قال رئيس المهرجان تيري فريمو "مهمتنا بسيطة جدا، وهي تحديد ما ستكون عليه السينما في عام 2026".

رحلة 34 عاما من الإبداع

وفيلم "فينوس الكهربائية" هو العمل الـ11 مسيرة المخرج بيير سالفادوري، التي امتدت 34 عاما. ونقل الموقع الرسمي للمهرجان عن سالفادوري تعبيره عن فخره باختيار فيلمه، وقال إن مهرجان كان "يحتفل بكل ما أحبه في السينما، الاتجاه الجريء والحرية والمخرجين، يكتشفهم ويدعمهم ويحتفل بهم بطريقته الخاصة".

وأضاف سالفادوري أن فيلم "فينوس الكهربائية" يجسد كل الإيمان والحب الذي يملكه لحرفته، وقال "أنا فخور جدا وسعيد جدا بأنه يفتتح المهرجان".

وسالفادوري من أبرز رموز الكوميديا الفرنسية، ويمزج أسلوبه بين الحرية السردية والحزن والفكاهة، مما يخلق عوالم فريدة وروائية تستكشف العلاقات الإنسانية والضعف البشري.

حب وخداع في باريس 1928

وتدور أحداث الفيلم في عام 1928 حول رسام شاب يدعى أنطوان باليسترو، فقد "الإلهام الفني" بعد وفاة زوجته، وهو ما يدفع مالك المعرض الفني الذي يعمل له إلى اليأس منه.

وفي إحدى الليالي، يحاول أنطوان الاتصال بزوجته المتوفاة من خلال امرأة ظن أنها عرافة، لكنه في الواقع كان يتحدث مع سوزان، وهي امرأة متواضعة تعمل في السيرك، كانت قد تسللت إلى الخيمة لسرقة الطعام.

واستمرت سوزان في خداعه والاحتيال عليه، وعقدت له "جلسات روحية" مزيفة، ومع مرور الوقت، يستعيد أنطوان إلهامه الفني، لكن سوزان وقعت في حبه.

يحافظ الفيلم على المواضيع المتكررة في أعمال سالفادوري، مثل الأكاذيب والغموض والتظاهر، لكن الفارق هنا أنه يعيد صياغتها بما يتفق وعشرينيات القرن العشرين.

بطل الفيلم هو الممثل بيو مارماي، الذي يعود للعمل مع سالفادوري للمرة الرابعة، فقد عمل مارماي مع سالفادوري في أفلام "في الفناء" (In the Courtyard) عام 2014، و"مشكلتك" (The Trouble with You) عام 2018، و"العصابة الصغيرة" (La Petite Bande) عام 2022، كما ظهر في فيلم "الانقسام" (The Divide) الذي عُرض في مسابقة مهرجان كان عام 2021.