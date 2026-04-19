"سطلانة" ليست الأولى.. كيف شقت الأغاني المصرية طريقها إلى المسلسلات العالمية؟

تصدرت الأغنية المصرية "سطلانة" محركات البحث في الأيام الأخيرة، بعد ظهورها بشكل مفاجئ في الحلقة الرابعة من المسلسل الأمريكي الكوميدي الجديد "مالكولم في الوسط: الحياة لا تزال غير عادلة" (Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair)، وظهر أبطال العمل وهم يرقصون على أنغامها، رغم أن صدورها يعود إلى نحو 3 سنوات.

وهذا الظهور أعاد إلى الواجهة سؤالا أوسع، وهو كيف أصبحت الأغنية المصرية حاضرة في إنتاجات عالمية كبرى، بعد أن كانت حكرا على السياقات المحلية والإقليمية؟

من فيلم مصري إلى شاشة عالمية

أغنية "سطلانة" قدمها كل من عبد الباسط حمودة ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو.

وطرحت ضمن أحداث فيلم "بعد الشر"، الذي لعب بطولته علي ربيع، وأخرجه أحمد عبد الوهاب عام 2023.

وسرعان ما حققت الأغنية انتشارا واسعا داخل مصر، قبل أن تتحول إلى ظاهرة جماهيرية، خصوصا بعد استخدامها في احتفالات لاعبي النادي الأهلي، مما ساهم في توسيع دائرة انتشارها عربيا وجماهيريا.

من الاحتفالات المحلية إلى التوظيف الدرامي

وفي تصريحات إعلامية، قال مهندس الصوت والمنتج هاني محروس، صاحب حقوق الأغنية، إن "سطلانة" أحدثت حالة من البهجة منذ طرحها، مشيرا إلى أن وصولها إلى عمل درامي أمريكي يمثل محطة غير متوقعة في مسيرتها.

وأوضح أن اختيار الأغنية في العمل العالمي جاء نتيجة عاملين أساسيين: الإيقاع الموسيقي السريع وسهولة نطق كلمة "سطلانة" بالنسبة لغير الناطقين بالعربية، وهو ما جعلها مناسبة للاستخدام الدرامي في مشهد احتفالي.

وأضاف أن الجهة المنتجة للمسلسل تواصلت رسميا للحصول على حقوق الاستخدام، وتم الاتفاق وفق الأطر القانونية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، في خطوة تعكس، بحسب قوله، التزام الشركات العالمية الصارم بحقوق الموسيقى.

"مالكولم في الوسط" يعود بعد عقدين

ومسلسل "مالكولم في الوسط" من أبرز الأعمال الكوميدية الأمريكية التي عرضت في مطلع الألفية، بين عامي 2000 و2006، وتناول حياة عائلة من الطبقة المتوسطة.

وعاد العمل إلى الشاشة مجددا في أبريل/نيسان 2026 عبر نسخة جديدة بعنوان "مالكولم في الوسط: الحياة لا تزال غير عادلة"، عرضت على منصتي "هولو" و"ديزني بلس" في أربع حلقات فقط، بعد نحو 25 عاما على نهاية النسخة الأصلية.

وشهدت النسخة الجديدة عودة معظم أبطال العمل الأصليين، بينهم برايان كرانستون وجين كازماريك وفرانكي مونيز، مما أثار موجة حنين واسعة لدى الجمهور، وساهم في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة فور إطلاقه.

حضور مصري متكرر في الإنتاجات العالمية

لم يكن ظهور "سطلانة" في عمل أمريكي حالة فريدة، إذ سبق أن شهدت السنوات الماضية حضورا لافتا للأغنية والموسيقى المصرية في أعمال عالمية.

ففي عام 2022، استخدمت أغنية "الملوك" للفنان أحمد سعد والمطرب الشعبي "عنبة" ضمن أحداث مسلسل "فارس القمر" (Moon Knight)، الذي شارك في إخراج بعض حلقاته المخرج المصري محمد دياب.

وقال دياب حينها عبر حسابه على "فيسبوك" إنه حرص على إبراز الفنون المصرية للجمهور العالمي، مشيرا إلى أن التنوع الموسيقي المصري حظي بتفاعل واسع.

كما عبر أحمد سعد عن سعادته بظهور أغنيته في إنتاج عالمي، معتبرا ذلك "مسؤولية فنية" تدفعه لتقديم أعمال أكثر تطورا وقادرة على المنافسة دوليا، مشيرا إلى ردود فعل إيجابية من جمهور عالمي تفاعل مع اللحن والكلمات.

حضور مختلف

في عام 2020، برزت الموسيقى المصرية أيضا في مسلسل "رامي" (Ramy)، من خلال استخدام المقطوعة الشهيرة "لونغا 79" ضمن أحد المشاهد، بعد اتفاق مسبق مع الموسيقار المصري هاني شنودة.

وأوضح شنودة آنذاك أن استخدام العمل جاء ضمن عقد مع الشركة المنتجة يضم خمس مقطوعات موسيقية، معبرا عن سعادته بوصول الموسيقى المصرية إلى جمهور عالمي واسع.

وتزامن ذلك مع حصول الفنان الأمريكي من أصول مصرية رامي يوسف على جائزة أفضل ممثل في عمل كوميدي في حفل "غولدن غلوب" عام 2020، ورافقت لحظة صعوده إلى المسرح مقطوعة موسيقية مصرية، في مشهد عكس الحضور المتزايد للموسيقى العربية في الفضاء الثقافي العالمي.

وبين "سطلانة" و"الملوك" و"لونغا 79″، يتضح أن الموسيقى المصرية لم تعد حبيسة السياق المحلي أو الإقليمي، بل باتت تجد طريقها تدريجيا إلى إنتاجات عالمية، سواء عبر الانتشار الرقمي أو التوظيف المباشر في أعمال درامية وسينمائية كبرى.

وهذا الحضور، الذي يتزايد تدريجيا، يعكس تحولا في طريقة استهلاك الموسيقى عالميا، إذ لم تعد اللغة عائقا أمام الإيقاع، ولا الأصل الجغرافي حاجزا أمام الانتشار.