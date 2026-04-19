تصرف مفاجئ لممثلة مصرية في كوبنهاغن.. ملصق عن إسرائيل يشعل المنصات

من كوبنهاغن، نشرت الممثلة المصرية مايان السيد مقطع فيديو يوثق تعليقها ملصقا في أحد الشوارع يدعو إلى مقاطعة إسرائيل، خلال وجودها في العاصمة الدنماركية.

ويظهر في الفيديو تثبيتها الملصق بنفسها على عمود في شارع عام، في خطوة لاقت تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي، وتداول متابعون المقطع وأشادوا بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية واستخدامها منصاتها للتعبير عن مواقفها تجاه الأحداث الجارية.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة مواقف عبرت خلالها الفنانة عن تضامنها مع الفلسطينيين منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ نشرت سابقا رسائل داعمة عبر حساباتها، كما ظهرت في مقطع من داخل مقر الهلال الأحمر المصري، تحدثت فيه عن أهمية المساندة الإنسانية وطرق دعم المتضررين.

ودعت حينها إلى التبرع والمشاركة في جهود الإغاثة، مشيرة إلى أهمية تعلم الإسعافات الأولية في ظل الأزمات.

أول تتويج دولي

على الصعيد الفني، حصلت مايان السيد مؤخرا على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "كولونيا"، ضمن فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية، في أول تتويج دولي لها.

كما شاركت في فيلم "ولنا في الخيال حب"، إلى جانب أحمد صلاح السعدني، ضمن حضور لافت في المهرجان.

وتشارك حاليا في النسخة الخامسة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي في كاليفورنيا، الذي يقام بين 17 و20 أبريل/نيسان الجاري.

وتعد مايان السيد -المولودة عام 1997- من الوجوه الشابة في الدراما والسينما المصرية، وقد بدأت مسيرتها عام 2016، وشاركت بأدوار صغيرة في مسلسلي "المغني" مع الفنان محمد منير، و"أبو البنات" بطولة مصطفى شعبان.

وتنقلت بعدها في العديد من الأدوار، وقدمت خلال عشر سنوات ما يقرب من 30 عملا بين السينما والدراما التلفزيونية.

ومن أبرز أعمالها في الدراما مسلسل "كأنه إمبارح" و"ظل الرئيس" و"لعبة نيوتن" و"إمبراطورية ميم" وآخر مشاركاتها الدرامية في رمضان 2025 من خلال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد".

إعلان

وفي السينما شاركت في "حرب كرموز" وشاركت العام الماضي في 5 أفلام، هي "نجوم الساحل" و"هيبتا 2: المناظرة الأخيرة" و"كولونيا" و"قصر الباشا" و"ولنا في الخيال حب".