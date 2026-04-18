تضارب بشأن تفاصيل حالته.. قلب هاني شاكر يثير الجدل في مصر

تصدر اسم الفنان المصري هاني شاكر محركات البحث خلال الساعات الماضية، عقب تداول تفاصيل جديدة بشأن وعكة صحية تعرض لها قبل أسابيع، تضمنت الحديث عن توقف عضلة القلب لمدة 8 دقائق، في واقعة وصفت بأنها "معجزة طبية"، وسط تضارب في الروايات حول توقيت الحادثة وطبيعتها.

وقال الكاتب الصحفي عادل حمودة، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي، إن هاني شاكر كان يعاني من نوبات متكررة من نزيف في القولون، قبل أن تتفاقم حالته الصحية وتستدعي تدخلا جراحيا شمل استئصال جزء من القولون.

وأضاف أنه خلال تلك المرحلة تعرض لتوقف في عضلة القلب لمدة تراوحت بين 7 و8 دقائق، قبل أن ينجح الفريق الطبي في إنعاشه وإعادته إلى الحياة مجددا.

وأوضح حمودة أن الفنان بدأ لاحقا في استعادة جزء من قدراته الحركية واللفظية بشكل تدريجي، إذ أصبح قادرا على التحدث وتحريك يده للتحية، بعد تأثر وظائفه نتيجة نقص حاد في الأكسجين الواصل إلى المخ خلال الأزمة، قبل أن يشهد تحسنا تدريجيا في حالته.

وأشار إلى أن عمليات نقل الدم المكثفة التي خضع لها تسببت في مضاعفات، من بينها ارتشاح في الرئتين، مما زاد من تعقيد وضعه الصحي، إلى جانب معاناته السابقة من مشكلات في الركبة والعمود الفقري، وهو ما اضطره في فترات سابقة إلى الظهور على المسرح أثناء الجلوس.

وفي جانب آخر، أوضح حمودة أن هاني شاكر تكفل بكامل نفقات علاجه من ماله الخاص دون اللجوء إلى أي جهات خارجية، مشيرا إلى أن سفره إلى باريس كان بهدف الخضوع لبرنامج تأهيلي يركز على استعادة الحركة والكلام والتدريب على مهارات يومية، وليس لتلقي علاج مباشر كما أشيع.

واختتم بالإشارة إلى أن الفنان مر بمرحلة صحية صعبة خلفت آثارا نفسية واضحة، رغم الدعم الذي تلقاه من أسرته، قبل أن يستعيد لاحقا قدرا من توازنه المعنوي.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مقرب من هاني شاكر نفيه ارتباط هذه التفاصيل بوضعه الصحي الحالي، مؤكدا أن واقعة توقف القلب تعود إلى فترة سابقة، وأن حالته تشهد تحسنا في الوقت الراهن.

غير أن الكاتب الصحفي عادل حمودة أكد في تصريحات لاحقة صحة ما ورد في الفيديو، مشددا على أن المعلومات تتعلق بالحالة الصحية للفنان خلال الفترة الأخيرة.

وكان هاني شاكر قد تعرض في مارس/آذار الماضي لأزمة صحية حادة، بعد إصابته بنزيف مفاجئ في القولون استدعى تدخلا جراحيا عاجلا، شمل استئصال جزء من القولون وتغيير مسار الأمعاء، قبل نقله إلى العناية المركزة لمتابعة حالته.

وكشفت الفحوص حينها عن نزيف حاد استدعى تدخلا سريعا، وسط تقارير تحدثت عن دخوله في غيبوبة بعد العملية وتأخر استعادة وعيه، مما أثار حالة واسعة من القلق والتعاطف في الأوساط الفنية والجماهيرية.

ويعد هاني شاكر، الملقب بـ"أمير الغناء العربي"، من أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي، إذ بدأت مسيرته في سن مبكرة خلال ستينيات القرن الماضي، وقدم عشرات الأغنيات ونحو 29 ألبوما، إلى جانب مشاركته في أعمال سينمائية، كما شغل منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر بين عامي 2015 و2021.