أعلنت شركة "وارنر براذرز" خلال مؤتمر صحفي في لاس فيغاس عن تطوير أول فيلم سينمائي طويل ينتمي إلى عالم "صراع العروش"، يحمل مبدئيا عنوان "غزو إيغون" (Game of Thrones: Aegon’s Conquest)، في خطوة استراتيجية لتوسيع آفاق أحد أنجح العوالم الدرامية في تاريخ التلفزيون.

يصنف الفيلم كعمل تمهيدي، تدور أحداثه قبل نحو 300 عام من وقائع المسلسل الأصلي، وتتمحور حبكته حول الملك الأسطوري إيغون تارغاريان الأول، المعروف بـ"إيغون الفاتح"، ومساعيه لتوحيد ممالك ويستروس السبع تحت راية آل تارغاريان.

الفيلم مستوحى من كتاب "النار والدم" (Fire & Blood) للكاتب جورج آر. آر. مارتن، ويستعرض كيف نجح إيغون بمساعدة شقيقتيه وزوجتيه -الملكة فيسينيا والملكة رينيس- في إخضاع الممالك المتنازعة وصهر سيوف خصومهم لبناء "العرش الحديدي" الأيقوني.

ظهور "الرعب الأسود"

من المنتظر أن يكون التنين الأسطوري "باليريون الرعب الأسود" (Balerion the Black Dread) هو النجم الحقيقي للفيلم، إذ يعد أضخم تنين عرفه تاريخ ويستروس، والوحيد الذي شهد دمار حضارة "فاليريا" القديمة وظل حيا حتى زمن الغزو. إلى جانبه ستظهر التنانين "فيغار" (Vhagar) و"ميراكسيس" (Meraxes) وقد شكلا معا القوة المدمرة التي مكنت آل تارغاريان من حرق الجيوش التي وقفت في طريقهم والسيطرة على القارة.

أوكلت مهمة كتابة السيناريو إلى الكاتب بو ويليمون، المعروف بأعماله السياسية والدرامية مثل "بيت من ورق" (House of Cards) ومسلسل "أندور" (Andor).

ووفق تقارير صحفية متخصصة، يتصور المشروع كفيلم ضخم بحجم سلسلة أفلام "كثيب" (Dune)، من حيث الإنتاج البصري والمعارك الملحمية، في محاولة لتقديم تجربة سينمائية واسعة لعالم "صراع العروش".

الفيلم لا يزال في مرحلة التطوير المبكر، ولم يحدد بعد تاريخ رسمي لعرضه في دور السينما، لكن إدراجه ضمن خطة وارنر براذرز المستقبلية يشير إلى رهان طويل الأمد على قوة هذا العالم الدرامي واستمراريته.

التاريخ الزمني لعالم "صراع العروش"

من حيث الخط الزمني داخل العالم المتخيل، سيحتل فيلم "غزو إيغون" النقطة الأقدم بين الأعمال المرئية حتى الآن. فوفق التقسيم المعتمد في السلسلة:

تمتد أحداث غزو إيغون من السنة الثانية قبل الغزو (2 ق.غ) إلى السنة الأولى بعد الغزو (1 ب.غ).

تأتي بعده أحداث مسلسل "آل التنين" (House of the Dragon) التي تبدأ عام 101 بعد الغزو.

ثم مسلسل "فارس الممالك السبع" (A Knight of the Seven Kingdoms) الذي تدور أحداثه عام 209 بعد الغزو.

وأخيرا "صراع العروش" (Game of Thrones) الذي تبدأ أحداثه عام 297 بعد الغزو.

وبسبب هذا الفارق الزمني الكبير، من غير المتوقع ظهور شخصيات مثل "جون سنو" أو "دينيريس تارغاريان" في الفيلم، إذ تنتمي هذه الشخصيات إلى حقبة متأخرة تماما من تاريخ ويستروس.

ورغم عدم الإعلان رسميا عن طاقم التمثيل حتى الآن، تتردد في دوائر المعجبين والإعلام الفني أسماء لنجوم محتملين لأدوار محورية، من بينهم من يرشحون لتجسيد شخصية إيغون أو شقيقتيه، لكن هذه الترشيحات تبقى في إطار التكهنات إلى حين صدور إعلان رسمي من الجهة المنتجة.

من رهان تلفزيوني إلى ظاهرة عالمية

بدأ عرض مسلسل "صراع العروش" عام 2011 على شبكة "إتش بي أو" (HBO)، مستندا إلى السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" (A Song of Ice and Fire) للكاتب جورج آر. آر. مارتن، التي صدرت أولى رواياتها عام 1996.

منذ حلقاته الأولى، قدم العمل عالما خياليا شديد التعقيد تدور أحداثه في قارتين رئيسيتين هما ويستروس وإيسوس، حيث تتصارع عائلات نبيلة على "العرش الحديدي" في سرد يمزج بين السياسة والحروب والأساطير والخطوط الإنسانية المتشابكة، وفق التعريف الرسمي للمسلسل على موقع "إتش بي أو".

لم يكن النجاح مضمونا عند البداية، نظرا لتعدد الشخصيات وتشابك الحبكة، إذ جذبت الحلقة الأولى نحو 2.2 مليون مشاهد في الولايات المتحدة. لكن مع تطور المواسم، تحول المسلسل إلى ظاهرة عالمية، ووصل عدد مشاهدي حلقته الأخيرة عام 2019 إلى نحو 19 مليون مشاهد عبر المنصات المختلفة، بحسب بيانات "إتش بي أو" وتقارير مجلة "فاريتي"، في مؤشر على التحول الذي أحدثه في صناعة التلفزيون من حيث الشعبية والنقاش الجماهيري.

كسر قواعد السرد وفتح الطريق لعوالم جديدة

تميز "صراع العروش" بعالمه الذي يجمع بين الخيال والتناص مع التاريخ، فقد استلهم جورج مارتن بعض خطوطه من أحداث حقيقية مثل "حرب الوردتين" في إنجلترا، كما كسر العمل قواعد السرد التقليدية عبر الجرأة في التخلص من شخصيات رئيسية مبكرا، وهو ما اعتبرته تحليلات صحفية -بينها تقارير في "نيويورك تايمز"- تحولا مهما في بنية الدراما التلفزيونية المعاصرة.

على مستوى الشخصيات، قدم المسلسل نماذج إنسانية معقدة بعيدة عن ثنائية "البطل-الشرير"، مثل "جون سنو" الذي يجسد صراع الشرف والواجب، و"دينيريس تارغاريان" التي انتقلت من أميرة منفية إلى قائدة جيوش مثيرة للجدل، و"تيريون لانستر" الذي مثل صوت العقل والسخرية المرّة، إلى جانب شخصيات نسائية قوية مثل "سيرسي لانستر" و"آريا ستارك"، وكلها أسهمت في ترسيخ شعبية العمل عالميا.

حقق المسلسل إنجازات قياسية، إذ حصد 59 جائزة إيمي، وهو رقم قياسي في تاريخ الأعمال الدرامية، كما تصدر لسنوات قوائم أكثر الأعمال مشاهدة وقرصنة عالميا، واحتل مراكز متقدمة في قوائم أفضل المسلسلات على منصات تصنيف مثل "آي إم دي بي".

ورغم هذا النجاح، أثار الموسم الأخير عام 2019 جدلا واسعا بسبب تسارع الأحداث ونهايات بعض الشخصيات، لكن ذلك لم يضعف من تأثير المسلسل الذي أعاد تعريف معايير الإنتاج التلفزيوني من حيث الحجم البصري والميزانيات وطموح بناء العوالم الخيالية.

إرث مستمر.. و"غزو إيغون" حلقة جديدة

امتد تأثير "صراع العروش" إلى أعمال مشتقة لاحقة، أبرزها مسلسل "آل التنين" (House of the Dragon) الذي انطلق عام 2022 وحقق نسب مشاهدة مرتفعة، إلى جانب مشاريع أخرى في طور التطوير داخل عالم ويستروس، وهو ما يؤكد أن هذا العالم لم يغلق صفحته بعد، بل يتحول تدريجيا إلى كون درامي متكامل تتقاطع فيه القصص عبر شاشات التلفزيون والسينما.

وفي هذا السياق، يأتي مشروع فيلم "غزو إيغون" بوصفه محاولة لإعادة زيارة اللحظة التأسيسية لعرش ويستروس على الشاشة الكبيرة، وفتح فصل جديد من التنافس على "اللعبة" التي أسرت خيال ملايين المشاهدين حول العالم.