هوليود تنتفض ضد صفقة باراماونت–وارنر

أعلنت أكثر من ألف شخصية بارزة في هوليود، صباح الاثنين، معارضتها القاطعة للصفقة الضخمة التي تسعى بموجبها شركة باراماونت (Paramount) إلى الاستحواذ على شركة وارنر براذرز ديسكفري (Warner Bros. Discovery)، محذرة من تداعياتها على مستقبل الصناعة السينمائية.

وجاءت هذه المواقف ضمن رسالة مفتوحة صادرة عن تحالف يضم جهات عدة، من بينها صندوق المدافعين عن الديمقراطية (Defenders of Democracy) بقيادة المحامي والدبلوماسي السابق نورم أيزن، ولجنة التعديل الأول (First Amendment Committee) التي تشارك فيها الممثلة المخضرمة جين فوندا.

ووقّع على الرسالة عدد كبير من الأسماء اللامعة في مجالات التمثيل والإخراج والإنتاج، من بينهم يواكين فينكس وبرايان كرانستون وغلين كلوز وبن ستيلر ودون تشيدل وجيسون بيتمان وتيد دانسون، إضافة إلى مخرجين أمثال جيه جيه أبرامز ودينيس فيلنوف ويورغوس لانثيموس، ومنتجين أمثال تيد هوب ومارك دوبلاس، فضلا عن شخصيات متعددة المواهب كالمؤلف والممثل لين مانويل ميراندا والكاتب والمنتج والمذيع ديفيد تشيس.

مزيد من الاحتكار

وتحذر الرسالة من أن الصفقة ستؤدي إلى ترسيخ مزيد من احتكار قطاع الإعلام، مما يعني تقليص المنافسة في وقت لا تتحمل فيه الصناعة ولا جمهورها مثل هذا التراجع. وتشير إلى أن النتائج المحتملة تشمل تقليص فرص المبدعين، وانخفاض عدد الوظائف في مختلف مراحل الإنتاج، وارتفاع التكاليف، إلى جانب تراجع خيارات الجمهور في الولايات المتحدة والعالم.

كما أشارت إلى أن هذا الاندماج قد يؤدي إلى تقليص عدد الاستوديوهات الأمريكية الكبرى إلى أربعة فقط. ولا تقتصر أهمية الرسالة على ثقل الأسماء الموقعة عليها، بل تمتد إلى طبيعة علاقة العديد من هؤلاء بالاستوديوهين المعنيين.

فالمخرج جيه جيه أبرامز يرتبط بعقد قائم مع وارنر براذرز عبر شركته "باد روبوت"، بينما يستعد دينيس فيلنوف لإطلاق فيلم "كثيب 3 " (Dune 3) من خلال الشركة نفسها لاحقا هذا العام، أما ديفيد تشيس فيعمل على مشروع جديد لصالح منصة "إتش بي أو" (HBO)، ويشارك جيسون بيتمان في بطولة مسلسل "DTF St. Louis" على المنصة ذاتها.

وعبّر الكاتب والمنتج دامون ليندلوف، مبتكر مسلسلي "مفقود" (Lost) و"الحراس" (Watchmen)، عن موقفه من الصفقة عبر حسابه على إنستغرام، كاشفا عن التوتر الذي رافق قراره بالتوقيع على الرسالة.

وقال ليندلوف إنه شعر بمزيج من القناعة والخوف في آن واحد: قناعة برفض الصفقة، وخشية من التعبير العلني عن هذا الموقف. وأضاف متسائلاً عما إذا كان هذا الخوف مرتبطًا بإمكانية التعرض لردود فعل سلبية، مثل إدراجه ضمن "مثيري الفتن"، أو فقدان علاقته المهنية مع وارنر براذرز، التي اعتبرها بيته طوال 15 عاما.

استغاثة بالمدعي العام

وتختتم الرسالة بدعوة مباشرة إلى المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، إلى جانب الجهات التنظيمية الأخرى، للتدخل ومنع إتمام الصفقة.

وردّت شركة باراماونت ببيان أكدت فيه إدراكها لحجم القلق بين المهنيين، مشيرة إلى أن الصناعة تمر بمرحلة "اضطراب كبير" نتيجة عدة عوامل، من بينها تداعيات جائحة كوفيد-19، ودخول شركات التكنولوجيا الكبرى، وتغير سلوك الجمهور.

وأكدت الشركة التزامها بحماية الإبداع وتعزيزه، مشيرة إلى أن الاندماج المقترح يهدف إلى بناء كيان قوي قادر على دعم الإنتاج والاستثمار في السرد القصصي. كما تعهدت بإنتاج ما لا يقل عن 30 فيلما سينمائيا سنويا، والاستمرار في ترخيص المحتوى، والحفاظ على العلامات التجارية الكبرى بقيادة إبداعية مستقلة.

وترى باراماونت أن هذه الصفقة ستعزز المنافسة بدلاً من تقليصها، من خلال تمكين شركات كبيرة من الاستثمار في المواهب الإبداعية، وتوفير فرص أوسع للمبدعين والجمهور والمجتمعات التي يعملون ضمنها.