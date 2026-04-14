فيلم لمخرجة يمنية في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان 2026

كشف قسم أسبوع النقاد، في مهرجان كان السينمائي الدولي، عن قائمة أفلام دورته الخامسة والستين لعام 2026، والتي ستقام فعالياتها في الفترة من 13 إلى 21 مايو/أيار.

وأشارت المديرة الفنية آفا كاهين إلى أن الاختيارات التي تمت من بين 1050 فيلما طويلا، تعكس رؤية لمجتمع "ينهار لكنه يرفض الاستسلام"، وتسلط الأفلام الضوء على التحولات الإنسانية العميقة والأمل المنبثق من قلب الأزمات المعاصرة.

يفتتح أسبوع النقاد فعالياته لأول مرة في تاريخه بفيلم رسوم متحركة يحمل اسم "في الأمواج" (In Waves) للمخرجة الفرنسية الفيتنامية فونغ ماي نغوين، وهو عمل مقتبس من مذكرات مصورة للرسام والكاتب الأميركي إيه جيه دونغو.

يقدم الفيلم ميلودراما بصرية تحت سماء كاليفورنيا، تروي قصة حب مؤثرة بين شاب متزلج وفتاة تهوى ركوب الأمواج، يواجهان معا اختبارا قاسيا نتيجة المرض.

أما الختام فسيكون مع فيلم "وداعا أيها العالم القاسي" (Adieu monde cruel) للمخرج فيليكس دي جيفري، وبطولة الممثل ميلو ماتشادو غرانر، ويرصد رحلة مراهق في الرابعة عشرة يحاول العثور على مكانه في العالم بعد فشل محاولته للانتحار.

المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد

تضم المسابقة الرسمية سبعة أفلام تتنافس على الجوائز الكبرى، من بينها فيلم "المحطة" للمخرجة اليمنية الإسكتلندية سارة إسحاق، والذي تدور أحداثه في قرية يمنية مزقتها الحرب، وتدير بطلة الفيلم محطة وقود مخصصة للنساء فقط، مما يخلق فضاء للمقاومة والصلابة النسائية.

كما يشارك فيلم "دعاء" (Dua) للمخرجة بليرتا باشولي، مسجلا أول حضور لكوسوفو في هذه المسابقة، وهو دراما عن مراهقة تواجه أهوال الحرب في بريشتينا عام 1999 وتبحث عن هويتها وسط صراع النزوح.

ومن الصين، يبرز فيلم "فتاة مجهولة" (A Girl Unknown) للمخرجة زو جينغ وبطولة لي غينغشي، وهو عمل مقسم لثلاثة فصول يروي قصة شابة تتنقل بأسماء وعائلات مختلفة، وتسلط الضوء على قضية الفتيات المهجورات في الصين.

إعلان

يقدم المخرج المكسيكي برونو سانتاماريا رازو فيلمه "ستة أشهر في مبنى وردي وأزرق" ( Six Months in a Pink and Blue Building)، وهو عمل يستعيد ذكريات طفولة في التسعينيات لطفل يواجه تشخيص والده بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) بأسلوب بصري دافئ.

أما الفيلم الوثائقي "قلعة الصفيح" (Tin Castle) للمخرج ألكسندر مورفي، فيقدم صورة شاعرية لعائلة من "المسافرين الأيرلنديين" تعيش في مقطورة متهالكة على هامش المجتمع.

وفي إطار درامي مدرسي، يصور فيلم "لا غراديفا" (La Gradiva) للمخرجة مارين أتلان رحلة طلاب ثانوية فرنسيين إلى مدينة بومباي الأثرية. وتكتمل القائمة بفيلم "على قيد الحياة" (Alive) للمخرجة الإسبانية آينا كلوتيت، وهي كوميديا سوداء عن امرأة في كاتالونيا تعيد تقييم حياتها بعد تعافيها من سرطان الثدي.

عروض خاصة

بالإضافة للمنافسة، يشمل البرنامج عروضا خاصة خارج المسابقة منها فيلم "إصابة" (La Frappe) للمخرج جوليان غاسبار أوليفيري، الذي يتناول صدمات الماضي بين أخ وأخت بعد خروج والدهما من السجن.

كما يعرض فيلم " لحم ووقود" (Flesh and Fuel) للمخرج بيير لي غال، وهي قصة غير متوقعة بين سائقي شاحنات يحاولان الحفاظ على صداقتهما رغم المسافات وظروف العمل القاسية.

تسعى هذه الدورة لتقديم منصة لاكتشاف المواهب الجديدة، إذ يمنح أسبوع النقاد عدة جوائز منها الجائزة الكبرى (Grand Prix AMI Paris) وجائزة النجم الصاعد. وتأتي هذه الفعاليات ضمن الإطار العام لمهرجان كان 2026، الذي سيترأس لجنة تحكيمه الدولية المخرج بارك تشان ووك، مع تكريم خاص لكل من باربرا سترايساند وبيتر جاكسون بالسعفة الذهبية الفخرية.