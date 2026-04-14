تسجيل غامض يعيد شيرين عبد الوهاب إلى الواجهة.. أغنية جديدة أم ذكاء اصطناعي؟

عادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى صدارة محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول تسجيل صوتي نسب إليها وقيل إنه يعود إلى عمل غنائي جديد قيد التحضير، مما فتح باب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى صحة المقطع، وما إذا كان بالفعل بصوتها أم لا.

وانقسمت التعليقات على المنصات الرقمية، فبينما رأى البعض في المقطع مؤشرا إلى أغنية جديدة مرتقبة لشيرين، شكك آخرون في كونه صوتها أصلا، مرجحين أن يكون التسجيل لفنانة أخرى مع خضوعه لمعالجة صوتية أضفت عليه سمات قريبة من أسلوبها، وهو ما زاد من حالة الجدل حول هوية صاحبة الصوت.

إلى جانب ذلك، طرحت تساؤلات حول مصدر المقطع، إذ رجح بعض المتابعين إمكان توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على تقليد الأصوات بدقة متزايدة، في ظل التطور التقني الحالي، بما يفتح الباب أمام احتمالات التلاعب الرقمي وتزييف الأعمال الفنية.

ولم تصدر شيرين عبد الوهاب أو أي من أفراد فريقها الفني تعليقا رسميا يوضح حقيقة التسجيل المتداول أو علاقته بأعمالها المقبلة.

دويتو مع حماقي وألبوم مرتقب

في مطلع أبريل/نيسان الجاري، جرى تداول أنباء عن دويتو غنائي مرتقب يجمع بين شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي، من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع توما. وبحسب ما نشرته الصحافة المصرية، أبدت شيرين حماسها للمشاركة في العمل، المتوقع طرحه ضمن ألبوم حماقي الجديد.

بالتوازي مع ذلك، تواصل شيرين التحضير لألبومها الخاص، حيث تعقد جلسات عمل لاختيار الأغنيات مع عدد من صناع الموسيقى، من بينهم تامر حسين، وعزيز الشافعي، وتوما، في إطار مساع لإعادة تكريس حضورها الفني بعد فترة من الأزمات المتلاحقة.

مناشدة وأزمات صحية متتالية

تأتي هذه الخطط الفنية بعد أشهر قليلة من أزمة صحية ونفسية أثارت قلق الجمهور. ففي بداية عام 2026، وجه الإعلامي عمرو أديب مناشدة بضرورة التدخل لإنقاذ شيرين، معبرا عن قلقه على وضعها الصحي والنفسي.

إعلان

وكان نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي قد أشار إلى مبادرة عدد من الفنانين للتواصل معها والاطمئنان على حالتها، بينما لفت نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل إلى أن وضعها يتطلب دعما من عائلتها وأصدقائها المقربين.

وجاء ذلك بالتزامن مع أنباء عن دخولها المستشفى في يناير/كانون الثاني إثر نزلة برد حادة أدت إلى أزمة تنفسية، إضافة إلى خضوعها لعملية استئصال المرارة في مارس/آذار الماضي.

لاحقا، أكد محاميها المستشار ياسر قنطوش استقرار حالتها الصحية، نافيا ما تردد عن تدهور وضعها، ومشيرا إلى أنها تركز في هذه المرحلة على إعادة ترتيب خطواتها الفنية.

آخر حضور فني وأزمة "البلاي باك"

كانت آخر مشاركة جماهيرية بارزة لشيرين عبد الوهاب في مهرجان "موازين – إيقاعات العالم" عام 2025، حيث أحيت حفل ختام الدورة العشرين. غير أن فقرتها أثارت آنذاك انتقادات واسعة، بعدما أدت جزءا من أغنياتها بالاعتماد على التسجيل الصوتي (بلاي باك) بدلا من الأداء الحي في عدد من المقاطع، وهو ما قوبل برفض من قطاع من الجمهور المغربي.

وفي عام 2024، طرحت شيرين أغنيات ألبومها الأخير الذي واجه أزمة بعد قيام شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" بحذف أعمالها من منصاتها. وردت شيرين حينها بسخرية لاقت انتشارا واسعا، معلنة نيتها طرح الأغنيات عبر ما سمته "البوتجاز"، قبل أن تقوم بالفعل بنشرها عبر قناة على تطبيق "تلغرام" حملت الاسم ذاته.