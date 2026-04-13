فتحي عبد الوهاب.. كيف يصبح الممثل الأهم دون أن يكون البطل؟

واحدة من الكليشيهات التي يحاول كثيرون تجنبها -رغم صدقها- هي أن حضور الممثل لا يقاس بحجم الدور أو عدد المشاهد التي يتصدرها. هذه الجملة بالذات تبدو مناسبة لقراءة مسيرة الممثل المصري فتحي عبد الوهاب.

منذ بداياته لم ينشغل عبد الوهاب بتثبيت صورته كنجم أو مطاردة البطولة المطلقة، بقدر ما انحاز إلى نوع مختلف من الأدوار، شخصيات لا تسعى بالضرورة إلى كسب تعاطف المتفرج، لكنها تفرض حضورها تدريجيا، لينتهي الأمر بأن يكون هو أكثر من يعلق في الذاكرة من بين طاقم الممثلين. لم يكن ذلك مجرد "تنويع" في الأدوار، بل تشكل مع الوقت كأسلوب تمثيلي يحمل بصمته الشخصية بوضوح.

مسار مواز في زمن الكوميديا السريعة

منذ التسعينيات لم يكن فتحي عبد الوهاب بعيدا عن المسار العام لجيله. بدأ من المسرح مع محمد صبحي، المنصة التي خرج منها كثير من الممثلين الذين لمعوا في بداية الألفية الجديدة، مثل هاني رمزي. ثم انتقل إلى السينما منتصف العقد نفسه، فشارك في أفلام مثل "طيور الظلام" و"بخيت وعديلة" مع عادل إمام، وهي الأعمال التي تحولت آنذاك إلى ما يشبه "معملا" لإعداد أسماء الجيل التالي، من محمد هنيدي وعلاء ولي الدين إلى أشرف عبد الباقي وغيرهم.

لاحقا ظهر عبد الوهاب في أعمال جماهيرية وأخرى فنية، مع حضور تلفزيوني مبكر، وهو مسار لا يبدو استثنائيا في حد ذاته، بل يعكس حالة جيل دخل الصناعة في لحظة تحول: الكوميديا الجماهيرية في طريقها للهيمنة مع بداية الألفية، وبزوغ ما عرف لاحقا بجيل "المضحكين الجدد".

في تلك اللحظة بدا أن فتحي عبد الوهاب يتحرك في مسار مواز لا يبتعد كثيرا في البداية عن هذا التيار. فبينما يقدم محمد هنيدي وأحمد السقا، ثم لاحقا محمد سعد وأحمد حلمي، أفلاما ذات قبول جماهيري واسع، يسير عبد الوهاب في خط متعرج: بعض الكوميديا الخفيفة، وأعمال ذات أبعاد اجتماعية مثل "فيلم ثقافي"، ومسلسلات ناجحة مثل "أميرة في عابدين". لكن بينما تحولت تجارب "المضحكين الجدد" إلى مسار ثابت قائم على إعادة إنتاج الشخصيات نفسها، بدأ عبد الوهاب يبتعد تدريجيا عن هذا الخط، دون رفع شعار القطيعة.

خلال الألفينيات، ومع اتساع فيلموغرافيته، بدأت اختياراته تميل إلى مناطق أكثر تعقيدا في أفلام مثل "سهر الليالي" و"فرحان ملازم آدم". هنا يمكن رصد لحظة الافتراق الحقيقية: في الوقت الذي كان فيه "جيل المضحكين الجدد" يرسخ حضوره عبر وضوح الشخصية وقابليتها للاستنساخ، كان فتحي عبد الوهاب يتجه إلى العكس تماما، نحو أدوار لا تصلح لأن تتحول إلى نمط واحد.

هذه القدرة على التنقل بين المساحات هي ما منحته الاستمرار حتى الآن، ففي وقت تراجعت فيه مساحات عدد كبير من نجوم جيله المرتبطين بأنماط بعينها، خصوصا الكوميدية، وظلت أدوارهم أقل حضورا وتأثيرا، بقي عبد الوهاب قادرا على الانتقال بين عوالم مختلفة، دون أن يتخلى عن خصوصية الأداء.

خارج ضجيج "الترند"

في صناعة تتحرك اليوم إلى حد كبير بمنطق "الترند"، ويقاس فيها حضور الممثل بقدرته على إثارة الضجة أو تصدر مواقع التواصل، يبدو فتحي عبد الوهاب تقريبا خارج هذه المعادلة. لا يعتمد على حضور إعلامي كثيف، ولا يراهن على الانتشار الرقمي، ولا يرتبط اسمه عادة بموجات الجدل التي ترفع أسماء أخرى سريعا إلى الواجهة. ومع ذلك لم يؤد هذا الابتعاد إلى تراجع حضوره، بل ربما كان أحد أسباب استمراره، تعود الجمهور على هذا النوع من الوجود الهادئ والمنتظم.

وعندما حاول كسر هذه القاعدة أثناء الترويج لمسلسله "بطل العالم" مؤخرا، بدا حضوره على مواقع التواصل غريبا عن الصورة الذهنية التي رسمها لنفسه عبر السنوات.

على عكس كثير من الممثلين الذين ارتبطت ذروة حضورهم بلحظة رواج محددة، ثم تراجعوا مع تغير الذوق العام أو انصراف الجمهور إلى أسماء أحدث، حافظ عبد الوهاب على موقعه داخل الصناعة من خلال شكل مختلف من الوجود: حضور غير صاخب، لكنه ثابت، يتجدد مع كل عمل جديد، فلا يدخل في منافسة على جذب الانتباه خارج الشاشة.

ممثل اقتصاد التعبير وتناقض العوالم

استمرارية فتحي عبد الوهاب لا تنفصل عن قدرته على التنقل بين الأنواع الدرامية المختلفة، مع الاحتفاظ بخيط أسلوبي واضح: قدر كبير من الاقتصاد في التعبير، يسمح له بالتحرك داخل مساحات متناقضة ظاهريا.

في عمل رومانسي مثل "لا تطفئ الشمس" يقدم أستاذ الموسيقى هشام، الرجل الذي يقع في حب فتاة أصغر منه عمرا، بينما نجده في "المداح" داخل عالم يميل إلى الرعب والغموض. في الأعمال الاجتماعية، كما في "ظلم المصطبة"، يقترب من شخصية حمادة المعقدة، الذي يدفعه الغضب والشك إلى هدم حياته المستقرة، بينما يتحول في "بطل العالم" إلى شرير غير تقليدي في عالم تقليدي.

ومع ذلك يبقى لافتا أن جزءا كبيرا من الأدوار المعروضة عليه يميل إلى مساحات الشر أو الشخصيات المركبة، وهي منطقة يجيدها بالفعل، ويقدمها بدرجة من التعقيد تحول دون اختزالها في نمط واحد. لكن هذا التكرار -الذي تحكمه في كثير من الأحيان اعتبارات إنتاجية وسوقية- يظل سلاحا ذا حدين: يمنحه حضورا مستمرا في أدوار مؤثرة، لكنه يهدد في الوقت نفسه بحصر طاقته التمثيلية داخل نطاق أضيق مما تسمح به قدراته الفعلية.