"الأخت الأخرى لبينيت".. الحكاية التي لم تُروَ في "كبرياء وهوى"

ينتمي مسلسل "الأخت الأخرى لبينيت" (The Other Bennet Sister) إلى الدراما التاريخية، وهو عمل بريطاني مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة جانيس هادلو، والتي تعيد فيها تخيّل عالم رواية "كبرياء وهوى" الشهيرة للكاتبة جين أوستن، ولكن من زاوية غير مألوفة.

يتكون المسلسل من 10 حلقات، ويضم في بطولته إيلا بروكوليري إلى جانب روث جونز وريتشارد إي. جرانت، ويقدّم معالجة درامية تنتمي إلى تقاليد أعمال الحقبة الريجنسيّة -وهي فترة تاريخية في المملكة المتحدة تمتد تقريباً من عام 1811 إلى 1820وتحديدا عندما تم إعلان الأمير جورج (الذي أصبح لاحقا الملك جورج الرابع) وصيا على العرش- مع انحياز واضح لإعادة قراءة الشخصيات الكلاسيكية بدلا من إعادة تقديمها.

بطلة غير متوقعة

لا يعيد مسلسل "الأخت الأخرى لبينيت" تقديم عالم رواية "كبرياء وهوى" التي تم تناولها مسبقا في عدد من المسلسلات والأفلام الشهيرة، بل هنا يتم التعامل مع هذا العالم كنص قابل لإعادة السرد والتفكيك وحتى إعادة الترتيب، وبالتالي نحن لسنا أمام إعادة إنتاج (remake) آخر يعيد الحكاية كما هي مع بعض التحديثات، بل أمام عمل ينتمي إلى منطق المسلسلات المشتقة أو المتفرعة من القصة الأصلية (Spin-off) ، وبدلا من أن تظل إليزابيث بينيت هي مركز الرواية، ينتقل هذا المركز إلى ماري، الشخصية التي صورتها الرواية الأصلية على الهامش.

في رواية "كبرياء وهوى"، وكل الاقتباسات منها، البطلة الرئيسية هي إليزابيث بينيت، الابنة الثانية لعائلة بينيت، التي تتكون من خمس فتيات لأب وأم من الطبقة الوسطى، وتتبع الحكاية قصص زواج الفتيات اللواتي يعشن في عصر لا مكان في المجتمع الراقي لفتيات بلا ورث كبير أو جمال وافر. وبينما حازت الابنتان الكبيرتان جين وإليزابيث على الذكاء والجمال، والصغيرتان ليديا وكيتي على الحيوية والفتنة، سُجِّلت الوسطى ماري في مكانة متدنية، فهي متوسطة الجمال، محبة للقراءة، ولا تتمتع بالجاذبية الاجتماعية التي تؤهلها للحصول على زوج مناسب.

في المسلسل هنا تبدأ القصة من المكان ذاته الذي نعرفه: بيت عائلة بينيت، العلاقات نفسها، والقواعد الاجتماعية ذاتها التي تحكم الزواج والمكانة، لكن ما يتغير هو زاوية النظر، فماري، التي بدت في النص الأصلي شخصية ثانوية أقرب إلى الكاريكاتير الأخلاقي، تُقدَّم هنا عن قرب، كفتاة تعيش داخل عالم دون أن تنتمي له.

وجود ماري داخل هذه الأسرة، وفي هذا العصر، كرّس لديها الشعور بالاختلاف، لتتحول الحكاية هنا من قصة رومانسية عن الاختيارات العاطفية والبحث عن الزوج المناسب، إلى قصة عن الإقصاء وإعادة تعريف الذات.

تنفصل الأحداث بين "كبرياء وهوى" وقصة المسلسل عندما نصل إلى نقطة نهاية الرواية الأصلية، التي تتزوج فيها ثلاث من فتيات عائلة بينيت، هنا يستكمل العمل التلفزيوني قصته، فتتزوج الابنة الرابعة، وتظل ماري وحيدة مع والديها، ثم يتوفى الأب، فترسلها والدتها إلى لندن لتعيش لفترة وجيزة مع خالها وزوجته، وتبدأ ماري في رؤية الإمكانيات المختلفة أمامها بعيدا عن سجن توقعات والدتها منها.

مع انتقال ماري إلى فضاء آخر خارج المنزل والريف، تبدأ رحلتها الحقيقية، والبحث عن مكان يمكن أن تُرى فيه على حقيقتها، وتحظى سجاياها المميزة بالإعجاب، وبالتالي يطرح المسلسل نفسه كنموذج حيوي وثري لقراءة معاصرة للنص الكلاسيكي، قراءة تفترض أن ما تم تهميشه في الأصل -أي شخصية ماري- ليس فراغا، بل مساحة قابلة لإنتاج معنى جديد.

إعادة كتابة الحكاية

تظهر ماري في الرواية الأصلية كحضور محدود بوظيفة واضحة: أن تكون النموذج الذي تُقاس عليه خفة ظل أخواتها، وتُستخدم كأداة للسخرية من الوعظ المفرط والافتقار للجاذبية الاجتماعية، لكن مسلسل "الأخت الأخرى لبينيت" ينطلق من هذه النقطة تحديدا ليقلبها، محولا هذه الشخصية "الظل" إلى ذات كاملة.

يمنح المسلسل ماري ما حُرمت منه سابقا، أي تأسيسا نفسيا واضحا، يتكون من خجل عميق، ورغبة مكبوتة في أن تُرى وتُحب، وغضب صامت يتراكم نتيجة الإقصاء المستمر والمتعدد من كل أهل بيتها، فماري لم تعد مجرد نقيض كوميدي لأخواتها، بل انعكاسا مؤلما لما يعنيه أن تكون خارج المعايير.

هذه النقلة فتحت المجال لرحلة درامية واضحة المعالم، تبدأ بمحاولة ماري تقليد النموذج المقبول، أن تكون أكثر أناقة وتوافقا مع قواعد السلوك وقدرة على جذب الانتباه، لكن في منتصف هذه الرحلة تكتشف استحالة هذا المسار، عندما تصطدم بحقيقة أن المشكلة لا تكمن في نقص يمكن إصلاحه، بل في بنية اجتماعية لا مكان لها فيها.

من هنا يمكن فهم ماري كبطلة مضادة، ليس لأنها تعارض البطلة التقليدية في روايات وأدب هذه الحقبة، بل لأنها تفشل في تحقيق الشروط الأساسية لهذه البطولة، ومع ذلك تستطيع خلق مسار بديل للنجاة.

ما يمنح "الأخت الأخرى لبينيت" سحره أنه يقدم قصة قديمة برؤية معاصرة واضحة دون أن يفقدها إطارها التاريخي، بل على العكس، يعيد النظر في هذا الإطار نفسه. فعلى الرغم من أن الأحداث تدور في عصر الريجنسي، إلا أن المسلسل لا يتعامل معه كصورة مثالية مغلقة كما رسختها الأعمال الأدبية، بل كعالم مركب، لم تصلنا منه سوى روايات محدودة صاغها كتّاب من زوايا بعينها.

وهنا ينجح المسلسل في تحقيق توازن دقيق: فهو لا يزيّف العصر، لكنه يوسّع رؤيته، ويقترح أن الحياة داخله لم تكن مجرد حفلات رقص وزيجات سعيدة، بل أيضا مساحات من الصمت والإقصاء وقصص لم تجد طريقها لنعرفها.

ومع أداء تمثيلي لافت من بطلة العمل، تصبح هذه الرحلة، رغم ثقلها النفسي، تجربة شديدة التسلية، وتحتوي خفة ظل واضحة، وقادرة على الجمع بين المتعة وإعادة التفكير في واحد من أكثر العوالم الأدبية رسوخا.

التقييم العام