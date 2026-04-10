أول تجربة إنتاجية لمنى زكي.. "وحيدا" ينافس في مهرجان هوليوود للفيلم العربي

تصدر اسم الفنانة منى زكي محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن مشاركتها في الدورة الخامسة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي، لكن هذه المرة ليست كممثلة، بل كمنتجة لأول مرة من خلال الفيلم القصير "وحيدا" (Alone)، المشارك في مسابقة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات المهرجان المقرر إقامته في لوس أنجلوس في الفترة من 17 إلى 20 أبريل/نيسان الجاري.

الفيلم من تأليف وإخراج منى داود، ويتناول العلاقة بين امرأة مسنة تعاني من الخرف، والمرأة المسؤولة عن رعايتها. تعيش الأولى في حالة إنكار لتدهور حالتها، بينما تواجه الثانية ضغوطا نفسية وحزنا غير معلن، ويعتمد العمل على هذا التوازي لرصد أشكال مختلفة للوحدة، سواء تلك المرتبطة بفقدان الذاكرة، أو الناجمة عن العبء النفسي المصاحب لتجربة الرعاية.

يشارك في بطولة الفيلم لطيفة فهمي وكريمة منصور، وينتمي العمل إلى مشروعات الدفعة الأولى من برنامج "حكايتها لدعم صانعات الأفلام" (HerStory Films Incubator)، وهو برنامج يهدف إلى إتاحة فرص للمخرجات لتقديم رؤى مختلفة وتعزيز حضور الأصوات النسائية، ويقام بالشراكة مع سفارة مملكة هولندا. ويتولى إنتاج الفيلم مي عبد العظيم ومنى زكي، عن سيناريو مشترك بين شاهيرة جلال ومنى داود.

وفي سياق مواز، تستكمل منى زكي حاليا تصوير مسلسلها الجديد "طالع نازل"، المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني، وهو من إخراج هاني خليفة، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم.

وكان آخر ظهور سينمائي لمنى زكي من خلال فيلم "الست"، للكاتب أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. وشاركها البطولة كلا من محمد فراج وأحمد خالد صالح وتامر نبيل وسيد رجب، مع ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.

ومنذ بدء عرضه، لم يكن فيلم "الست" حدثا سينمائيا عاديا، إذ تحول طرحه إلى موجة نقاش واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، فأشاد به بعض النقاد وبما اعتبروه "شجاعة في تقريب صورة كوكب الشرق أم كلثوم إلى الأجيال الجديدة"، بينما انتقده آخرون وقالوا إنه "يبتعد عن الصورة التقليدية ويقع في مغالطات تاريخية".