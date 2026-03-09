أفادت وسائل إعلام لبنانية بوفاة مصمم المعارك ومشاهد الحركة محمد علي، متأثرا بإصابته في بلدته جبشيت بقضاء النبطية جنوب لبنان، في ظل الغارات الإسرائيلية المستمرة على المنطقة، في خبر صدم فريق عمل مسلسل "مولانا" وأثار حالة واسعة من الأسى في الأوساط الفنية.

وجاء رحيله بعد مسيرة مهنية عمل خلالها على تنفيذ مشاهد الحركة في عدد من الأعمال الدرامية العربية، من بينها مسلسل "مولانا" الذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان 2026.

مصمم المعارك "محمد علي".. جندي مجهول خلف الكاميرا

ويعد محمد علي من الأسماء البارزة في مجال تصميم المعارك والمشاهد الحركية في الدراما العربية، إذ تعاون خلال السنوات الأخيرة مع شركات إنتاج عربية في مجموعة من الأعمال التلفزيونية، من بينها مسلسلات "العتاولة" و"الأجهر" و"بالحرام".

وقد عرف بدقته واحترافيته في تنفيذ المشاهد الخطرة، وحرصه على تنسيق الحركة بين الممثلين وفرق التصوير بما يضمن سلامة الفريق وجودة الصورة.

ويأتي رحيله في وقت يواصل فيه صنّاع مسلسل "مولانا" تصوير المشاهد الأخيرة من العمل تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي، وسط أجواء من الحزن داخل فريق الإنتاج بعد فقدان واحد من أبرز أعضاء الطاقم الفني المسؤولين عن مشاهد الحركة.

تيم حسن يرثي محمد علي

من جانبه، عبر نجم العمل تيم حسن عن حزنه العميق لرحيل محمد علي، إذ نشر عبر حسابه على منصة إنستغرام صورة للراحل وكتب معزّيا: "رحمك الله يا محمد برحمته الواسعة، وأسكنك الجنة. تعازي لأسرتك وفريقك. البقاء لله".

وأضاف في نعيه أن محمد علي، مصمم المعارك في مسلسل "مولانا" وعدد من المسلسلات الأخرى، كان مثالا عاليا في الاحتراف والاحترام وطيبة القلب، مؤكدا أثره الإنساني والمهني في كواليس الأعمال التي شارك فيها.

"مولانا".. آخر محطات محمد علي في دراما رمضان

يعرض مسلسل "مولانا" يوميا خلال موسم رمضان 2026، ويعد من أبرز الأعمال التي شارك فيها الراحل كمصمم للمعارك ومشاهد الحركة. ويتصدر بطولة العمل تيم حسن، إلى جانب منى واصف وفارس الحلو ونور علي، وهو من إخراج سامر البرقاوي وإنتاج صادق أنور صباح.

ويحقق المسلسل منذ انطلاق عرضه تفاعلا واسعا على المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، مع متابعة كبيرة لمشاهد الحركة التي كان لمحمد علي دور أساسي في تصميمها وتنفيذها بالتعاون مع فريق العمل.