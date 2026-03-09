"الزعيم" يواجه الكاميرا بلا دور مكتوب.. مشروع جديد يعيد عادل إمام إلى الواجهة

كشف الإعلامي المصري عمرو الليثي عن مشروع جديد لتوثيق المسيرة الفنية والإنسانية للفنان عادل إمام، الممتدة لنحو ستة عقود شكل خلالها أحد أبرز ملامح تاريخ الفن المصري والعربي، ونجح في ترسيخ حضوره بطلا لأعمال سينمائية ودرامية عبر أجيال متعاقبة.

مذكرات "الزعيم" على الكاميرا

وأوضح الليثي، في تصريحات لبرنامج "مسرح الحياة" على قناة "الراي" الكويتية، أن المخرج رامي إمام، نجل الفنان المعروف بلقب "الزعيم"، أخبره بأنه يعمل حاليا على تسجيل مذكرات والده عبر الفيديو، إذ يقوم بتصويره على فترات متباعدة، ويطرح عليه مجموعة من الأسئلة ليجيب عنها أمام الكاميرا، في محاولة لتوثيق محطات بارزة من حياته ومسيرته.

من "البحث عن فضيحة" إلى الزعامة

وتحدث الليثي خلال الحلقة عن العلاقة الوطيدة التي تجمعه بعادل إمام، مشيرا إلى أن أولى الفرص الكبرى في طريق "الزعيم" نحو البطولة المطلقة جاءت من خلال أفلام مثل "البحث عن فضيحة" و"البحث عن المتاعب"، وهما من إنتاج عمه جمال الليثي، الذي تحمس لموهبته وآمن بقدرته على قيادة عمل سينمائي كبطل.

وأضاف أن عادل إمام ظل دائما يعبر عن امتنانه لجمال الليثي، باعتباره أول من وثق في قدرته على حمل بطولة سينمائية كاملة، لافتا إلى أن تلك البدايات المبكرة تعد اليوم جزءا أساسيا مما يجري توثيقه في مذكراته المصورة.

من نفي الفكرة إلى تنفيذها

وتأتي تصريحات عمرو الليثي بعد سنوات من نفي عادل إمام، البالغ من العمر 85 عاما، فكرة تسجيل مذكراته بالصوت والصورة تمهيدا لتقديمها في عمل فني. فقبل نحو خمسة أعوام صرح لإحدى الصحف المصرية بأن فكرة عمل يتناول سيرته "لم تخطر له على بال" من الأساس، داعيا الجمهور آنذاك إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.

وجاء ذلك في أعقاب تداول أخبار عن التحضير لعمل سينمائي يستعرض مشواره الفني، كان من المقرر أن يتولى إخراجه نجله المخرج رامي إمام، قبل أن يتبدد المشروع ويظل في إطار الأخبار المتداولة فقط.

قرار التفرغ للعائلة

وفي عام 2024، أعلن رامي إمام على هامش تكريم والده ومنحه جائزة استثنائية باسم "زعيم الفن العربي" ضمن حفل "جوي أواردز" (Joy Awards)، والتي تسلمها نيابة عنه نجله الممثل محمد إمام، أن والده لن يشارك في أي أعمال فنية جديدة، بعدما قرر التفرغ لحياته العائلية وقضاء وقته مع أبنائه وأحفاده.

وهكذا بات مسلسل "فلانتينو"، الذي قدمه عام 2020، آخر أعماله الفنية قبل أن يبتعد عن الساحة، وإن ظل اسمه حاضرا في الأخبار بين الحين والآخر، تارة عبر صور مفبركة تُنشر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي توحي بظهوره، وتارة عبر شائعات متكررة حول حالته الصحية، اضطرت عائلته إلى نفيها مرارا، خاصة ما تردد عن دخوله المستشفى أو تدهور وضعه الصحي.

غياب لافت وأسئلة عن الحالة الصحية

وتغذت هذه الشائعات على غيابه عن بعض المناسبات العائلية خلال العام الماضي 2025، إذ لم يحضر حفل زفاف حفيده في يوليو/تموز، واكتفت أسرته حينها بنشر صورة عائلية ظهر فيها أثناء عقد القران لطمأنة الجمهور.

كما غاب في ديسمبر/كانون الأول عن عزاء شقيقته، وأوضحت أسرته أنه لم يبلغ بالخبر في ذلك الوقت حرصا على حالته النفسية في ظل تقدمه في العمر، الأمر الذي أعاد طرح التساؤلات حول وضعه الصحي، رغم تأكيد العائلة المتكرر أن الأمر مرتبط فقط باعتبارات إنسانية وعائلية.

مسيرة استثنائية في تاريخ الفن العربي

يعد عادل إمام صاحب واحدة من أطول وأغزر المسيرات الفنية في تاريخ الفن العربي، فعلى مدار ما يقرب من ستة عقود قدم رصيدا ضخما تجاوز 170 عملا بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية، استطاع من خلالها أن يرسخ مكانته كأحد أبرز نجوم الشاشة العربية وأكثرهم تأثيرا.

وخلال هذه الرحلة الطويلة حافظ "الزعيم" على حضوره الجماهيري ونجوميته، وظل اسمه متصدرا للمشهد الفني لسنوات، دون أن تتراجع المكانة التي احتلها لدى قطاع واسع من الجمهور في مصر والعالم العربي. ومع الشروع في توثيق مذكراته بالصوت والصورة، يبدو أن عادل إمام يستعد لإضافة فصل جديد إلى تاريخه، هذه المرة بصفته شاهدا على تحولات الفن والمجتمع، لا مجرد نجم صنع الضحك لسنوات طويلة.