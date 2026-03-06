أثار الممثل السوري تيم حسن موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد مشهد قدمه في الحلقة 18 من مسلسل "مولانا"، ظهر فيه وهو يقلد الرئيس المخلوع بشار الأسد ضمن سياق كوميدي في العمل.

في المشهد الذي انتشر بسرعة بين المتابعين، قدم حسن محاكاة ساخرة لأسلوب الأسد في الحديث، مقلدا نبرة صوته وضحكته الشهيرة، في إطار حوار يجريه بشخصية "جابر" التي يجسدها في المسلسل. واعتبر كثير من المتابعين أن هذا المشهد من أبرز لحظات العمل في الحلقات الأخيرة، وهو ما ساهم في تداوله على نطاق واسع.

ورأى جزء من الجمهور أن استعانة حسن بهذا الأسلوب الكوميدي خطوة جريئة، خاصة أنه عرف خلال مسيرته بأدوار درامية جادة تتسم بالقوة والحدة، مما جعل إظهار هذا الجانب الساخر من أدائه ملفتا ومحل نقاش على المنصات الرقمية.

في المقابل، انتقد آخرون ما وصفوه بـ"السخرية المتأخرة" من الأسد بعد سقوطه، واعتبروا أن المشهد نوع من "المتاجرة" و"الاستخفاف" بمشاعر الناس، مستحضرين مواقف حسن السابقة، إذ لم يعلن تأييدا للثورة السورية أو تعاطفا واضحا مع ضحاياها، كما سبق أن ظهر في لقاء جمع بشار الأسد بعدد من الممثلين قبل تحرير سوريا.

شخصية تجمع الدراما بالفكاهة

يجسد تيم حسن في "مولانا" شخصية "جابر"، وهو رجل يحمل ماضيا قاسيا ويهرب من حياة مليئة بالتجارب المؤلمة، لينتهي به المطاف في قرية تعيش على أمل عودة "مولانا" الذي يُعتقد أنه سيجلب الخلاص لأهلها. وفي محاولة للنجاة، يتخفى جابر خلف هذه الشخصية، لتتشابك الأحداث بين الخداع والسعي إلى الخلاص.

ورغم الطابع الدرامي الغالب على العمل، فإن شخصية "جابر" لا تخلو من لحظات خفيفة ذات طابع كوميدي، تظهر عبر العبارات الساخرة والمواقف العفوية، وهو ما ساعد في تعزيز ارتباط الجمهور بالشخصية ومنحها بعدا إنسانيا أقرب إلى المشاهدين. كما تحولت بعض الجمل التي يرددها جابر إلى عبارات متداولة على مواقع التواصل، مثل: "رايح زاي، كنيسة زامع، زيدي ستي" و"بس ولكن".

تقليد شخصيات معروفة

لم يكن تقليد بشار الأسد المحاولة الأولى لحسن في هذا الإطار، إذ سبق أن قدم في حلقات سابقة تقليدا للممثل السوري ياسر العظمة، في إشارة أعادت إلى الأذهان شخصياته الشهيرة في سلسلة "مرايا"، كما قلد كذلك شخصية "أبو حاتم" من مسلسل "باب الحارة".

واللافت أن هذه المشاهد جميعها جاءت ضمن حوارات جمعت شخصية "جابر" بشخصية "العقيد كفاح" التي يؤديها الممثل فارس الحلو، حيث تمتزج العداوة الدرامية بين الشخصيتين بقدر من الطرافة في الأداء.

وقد أوضح حسن في تصريحات سابقة أن بعض العبارات أو المواقف الكوميدية في العمل تكون أحيانا من إضافاته الخاصة على النص، ويصفها بأنها "بهارات" تضيف حيوية للشخصية والمشهد.

يعرض مسلسل "مولانا" يوميا في موسم رمضان 2026، ويشارك في بطولته إلى جانب تيم حسن عدد من نجوم الدراما السورية، من بينهم منى واصف وفارس الحلو ونور علي، وهو من إخراج سامر البرقاوي وإنتاج صادق أنور صباح، ويواصل تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي مع تقدم عرض حلقاته.