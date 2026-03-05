دراما النصف الثاني من رمضان 2026.. محاولة لإنقاذ موسم باهت

مع بدء النصف الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 2026، يستعد المشاهدون لمتابعة مجموعة جديدة من المسلسلات المصرية التي تنطلق في النصف الثاني من موسم الدراما الرمضانية، وذلك بعدما أحبطت مسلسلات النصف الأول الكثير من المتابعين.

تتنوع مسلسلات الجزء الثاني من رمضان ما بين الدراما الاجتماعية والكوميديا والإثارة، بمشاركة مجموعة من نجوم الشاشة.

حكاية نرجس

يحاول مسلسل "حكاية نرجس" تقديم معالجة درامية لموضوع شائك، فهو يدور حول "نرجس" المرأة التي تواجه ضغوطا نفسية واجتماعية قاسية بسبب عدم إنجابها، ما يدفعها إلى اتخاذ قرار مصيري يقلب حياتها رأسا على عقب.

العمل من تأليف عمار صبري وإخراج سامح علاء في أول مسلسلاته التلفزيونية، وقد قدم من قبل عدة أفلام قصيرة أهمها "ستاشر" الذي فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي. ويُعد "حكاية نرجس" من أكثر المسلسلات انتظارا في الموسم الرمضاني، خاصة بعد النجاحات المتتالية لبطلة العمل ريهام عبد الغفور التي رسخت حضورها في السنوات الأخيرة عبر أدوار لافتة مثل "ظلم المصطبة" و"وش وضهر".

فرصة أخيرة

يطل مسلسل "فرصة أخيرة" كواحد من أبرز الأعمال المنتظرة في النصف الثاني من الموسم، ويقدم دراما اجتماعية مشوقة، وتدور أحداثه حول قاض يدخل رغما عنه في صراع أخلاقي بعدما يتعرض لواقعة تهز مساره المهني والشخصي، وتدفعه لاتخاذ قرارات مصيرية.

المسلسل من تأليف أمين جمال ومحمود عزت، وإخراج أحمد عادل سلامة، الذي سبق له المشاركة في إخراج مسلسل "ساعته وتاريخه" بأجزائه الثلاثة، ويشارك في البطولة نخبة من الممثلين على رأسهم محمود حميدة بعد نجاحه في "ولاد الشمس" العام الماضي، وطارق لطفي الذي يبتعد هنا عن كوميديا وأكشن "العتاولة" بجزئيه، إلى جانب كل من ندى موسى ومحمود البزاوي وعلي الطيب.

بيبو

وبعيدا عن المسلسلات الاجتماعية، يأتي مسلسل "بيبو" كعمل كوميدي يُنتظر منه تقديم تجربة خفيفة وطريفة. تدور القصة حول شاب يُدعى بهجت، والملقب بـ"بيبو"، والذي يسعى لإثبات ذاته والهروب من واقعه الصعب، قبل أن يكتشف فجأة انتماءه لإحدى عائلات الصعيد العريقة، ليبدأ فصل جديد من حياته.

إعلان

المسلسل من تأليف تامر محسن، الذي يُعد من أبرز الأسماء خلال السنوات الأخيرة، وحقق نجاحات لافتة كمخرج لأعمال جماهيرية، لكنه هنا يخوض تجربة الكتابة فقط، ويُخرج العمل أحمد شفيق، الذي ينافس في النصف الأول من شهر رمضان بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي". ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم من بينهم أحمد بحر (كزبرة) في أولى بطولاته التلفزيونية المطلقة إلى جانب هالة صدقي وسيد رجب وغيرهم.

وتأتي التوقعات مرتفعة تجاه العمل، خاصة بعد النجاح الذي حققه أحمد بحر كممثل كوميدي منذ مشاركته في مسلسل "كوبرا" أمام محمد إمام في عام 2024، ثم انتقاله إلى السينما عبر فيلم "الحريفة" بجزأيه، حيث أثبت حضوره كوجه كوميدي قادر على جذب الجمهور.

النُص الثاني

يستكمل "النُص الثاني" نجاح الجزء الأول الذي عُرض في رمضان عام 2025 وحظي بمتابعة واسعة، ينتمي المسلسل إلى الدراما التاريخية والكوميديا معا، ويقدم ملامح الصراع السياسي في مصر خلال فترة تاريخية مهمة، لكن بصورة طريفة ومسلية.

تمثل أحداث الجزء الجديد امتدادا زمنيا لأحداث الجزء الأول، مع استمرار رحلة البطل "النُص" في خوض مغامراته وسط تحديات سياسية واجتماعية تعكس طبيعة المرحلة التي يتناولها العمل، وقد التزم الجزء الأول بقدر ما بتقديم الحقائق التاريخية للفترة التي يقدمها، الأمر الذي جذب المتفرجين على أكثر من مستوى.

المسلسل من بطولة أحمد أمين في دور عبد العزيز النُص إلى جانب أسماء أبو اليزيد وصدقي صخر وحمزة العيلي، ومن تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج حسام علي.

أب ولكن

يراهن "أب ولكن" على جذب جمهور يبحث عن قضايا واقعية تمس تفاصيل الحياة اليومية، فهو ينتمي إلى الدراما الاجتماعية ذات البعد النفسي ويركز على قصة أب يواجه أزمة أسرية بعد انفصاله عن زوجته، ما يضعه أمام صراعات قانونية وإنسانية تتعلق بحقوق الرؤية ومسؤوليات الأبوة.

المسلسل من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، التي قدمت من قبل مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، ويشارك في تأليفه ماريان هاني، ويضم كلًّا من محمد فراج في الدور الرئيسي إلى جانب سلوى عثمان وركين سعد.

صنع "أب ولكن" حالة من الترقب قبل عرضه، بسبب اقترابه من قانون الأحوال الشخصية، وهو أحد أكثر القوانين المصرية إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بملفات الطلاق والحضانة والرؤية، وقد رفع هذا التقاطع بين الدراما والواقع القانوني سقف التوقعات، ما جعل العمل من أكثر المسلسلات التي يُنتظر أن تثير نقاشًا واسعًا، سواء على مستوى المشاهدة أو الحوار المجتمعي بعد العرض.

عرض وطلب

"عرض وطلب" دراما واقعية تدور حول شخصية هبة، المدرسة في حي شعبي، التي تجد نفسها في سباق مع الزمن لإنقاذ والدتها المصابة بالفشل الكلوي، وتسعى للعثور على متبرع مناسب لإجراء عملية زراعة أعضاء، بينما تتحمل في الوقت نفسه مسؤولياتها تجاه شقيقها من ذوي الهمم.

المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو موسى، ويضم سلمى أبو ضيف إلى جانب مجموعة من الفنانين مثل سماح أنور وعلي صبحي ومحمد حاتم وغيرهم.

ورغم أهمية القضية التي يتناولها، فإن المسلسل لا يُعد أول عمل درامي حديث يتناول موضوع الفشل الكلوي أو زراعة الأعضاء، وهو ما خلق حالة من التوجس قبل عرضه حول كيفية طرحه لهذه التفاصيل بشكل مختلف وغير تقليدي. كما يدخل العمل في منافسة مباشرة مع المسلسل الناجح المعروض قبل رمضان مباشرة "لا ترد ولا تستبدل".

إعلان

اللون الأزرق

يسلط مسلسل "اللون الأزرق" الضوء على صراع أسري وإنساني داخل عائلة تواجه تحديات تتعلق برعاية طفل يعاني من طيف التوحد، وما يترتب على ذلك من ضغوط نفسية ومجتمعية.

العمل من تأليف مريم نعوم ضمن ورشة سرد، وهو ما يمنحه أهمية إضافية، خاصة أن أعمال هذه الورشة في السنوات الأخيرة حققت نسب مشاهدة مرتفعة، ونجحت في خلق حالة نقاش واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا سيتناول المسلسل قضية حساسة من المتوقع أن تستدعي اهتمام شريحة كبيرة من المتفرجين، ويخرج "اللون الأزرق" سعد هنداوي، ويضم كلًّا من جومانا مراد وأحمد رزق ونجلاء بدر.

المتر سمير

نعود إلى الكوميديا مع "المتر سمير" في عام يحمل عناوين كوميدية قليلة مقارنة بالأعوام السابقة. وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "سمير زغلول" المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، والذي ينجح بذكاء وسرعة بديهة في حل نزاعات موكليه داخل أروقة المحاكم، لكن في المقابل يعجز عن إدارة أزماته الشخصية، ليدخل في سلسلة من المواقف الساخرة التي تكشف التناقض بين صورته المهنية التي تبدو مستقرة، وحياته المرتبكة.

المسلسل من بطولة كريم محمود عبد العزيز في دور المتر سمير، وتشاركه البطولة ناهد السباعي ومحمد عبد الرحمن وسلوى خطاب، ومن تأليف ممدوح متولي وإخراج خالد مرعي، لينضم هذا العمل إلى المسلسلات الأخرى التي تعالج قضايا الأسرة والزواج والطلاق هذا العام سواء في النصف الأول من رمضان أو الثاني، إنما هذه المرة بزاوية كوميدية.

بابا وماما جيران

"بابا وماما جيران" مسلسل آخر ينضم إلى قائمة المسلسلات المعنية بقضايا الطلاق وتأثيراتها على الأسرة في رمضان 2026، وتدور أحداثه حول "هشام" الذي يقرر الانفصال عن زوجته الطامحة في احتراف الغناء لكن المفاجأة أن الطلاق لا ينهي العلاقة بينهما، إذ يجد كل منهما نفسه يسكن في الشقة المواجهة له، لتتحول الحياة اليومية إلى ساحة حرب لا تنتهي.

ينتمي العمل إلى الكوميديا الاجتماعية ذات الطابع العائلي، ومن بطولة أحمد داوود في دور هشام، إلى جانب ميرنا جميل ومحمد محمود ومحمود حافظ، ومن تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.