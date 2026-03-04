"هذه ليست قصة حياتي".. أنغام تحسم الجدل بشأن مسلسل "اتنين غيرنا"

علقت المطربة المصرية أنغام على الجدل المثار مؤخرا بشأن ما تردد عن تجسيد دينا الشربيني لقصة حياتها ضمن أحداث مسلسل "اتنين غيرنا" المعروض في موسم دراما رمضان 2026.

وأوضحت أن الربط بين العمل وسيرتها الشخصية "عار تماما من الصحة". وجاء تعليقها خلال إحيائها حفلا مساء أمس، حيث أكدت أن المسلسل لا يستند إلى تجربتها الخاصة ولا يعكس محطات من حياتها.

ووجهت أنغام خلال الحفل تحية خاصة إلى مؤلفة المسلسل قائلة: "شكرا لصديقتي وأختي رنا أبو الريش، على فكرة هذه ليست قصة حياتي"، في تأكيد واضح على نفي ما تم تداوله، كما شكرت الكاتب والملحن "الموهوب" عزيز الشافعي قائلة: "كل الشكر لمن كتب هذه الكلمات ولحنها".

ومنذ عرض حلقاته الأولى، أثار مسلسل "اتنين غيرنا" جدلا واسعا على مواقع التواصل، بعدما ربط بعض المتابعين بين شخصية "نور" التي تجسدها دينا الشربيني ومحطات من حياة أنغام، وتداولوا منشورات تشيد بـ"تشابه" مشاهد معينة مع ما عايشته المطربة المصرية، خاصة لقطة تسلم الجائزة والفستان الذي ارتدته الشخصية، معتبرين أنهما يستدعيان ظهور أنغام في حفل "جوي أوردز" عام 2024.

وزادت هذه التكهنات مع مشاركة أنغام في المسلسل عبر غناء التتر "مش حبيبي بس" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، وهو ما عزز لدى البعض الانطباع بأن العمل مستوحى من حياتها، قبل أن تحسم هي الأمر بالنفي.

وتجسد دينا الشربيني في المسلسل شخصية ممثلة شهيرة تدعى "نور" تعيش أزمات متشابكة في حياتها العائلية والعاطفية والمهنية، فيما يقدم آسر ياسين شخصية "حسن"، الأستاذ الجامعي المنعزل المتأثر بتجربة انفصال سابقة، قبل أن يشكل لقاؤهما نقطة تحول في مسار كل منهما.

مسلسل "اتنين غيرنا" يعرض في النصف الأول من الموسم الرمضاني، وهو من تأليف رنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب.