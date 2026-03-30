انطلقت فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، التي تقام في الفترة من 29 مارس/آذار حتى 4 أبريل/نيسان، بتكريم الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور تقديرا لمسيرتها الفنية.

وسلّمها الفنان حمزة العيلي درع التكريم على مسرح الحفل بمدينة الأقصر، بحضور رئيس المهرجان سيد فؤاد، ومديرته عزة الحسيني، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة.

وعبّرت ريهام عبد الغفور عن سعادتها بالتكريم، مؤكدة اعتزازها بتقدير المهرجان لها.

كما يحتفي المهرجان هذا العام باسم المخرج المصري الراحل داود عبد السيد، إلى جانب تكريم المنتج والمخرج المغربي جمال سويسي، والمخرج المصري محمد أمين.

افتتاح على ضفاف النيل

شهد حفل الافتتاح، الذي أقيم على ضفاف النيل بمدينة الأقصر، حضورا فنيا لافتا، إذ شاركت النجمة يسرا إلى جانب عدد كبير من الفنانين، من بينهم: حمزة العيلي وبسمة وأحمد فتحي وسلوى محمد علي وصبري فواز وسيف عبد الرحمن وحسام داغر وكريم قاسم ومحسن منصور ومحمد رضوان والإعلامية نجوى إبراهيم وسهير المرشدي ومحسن محيي الدين، فضلا عن حضور عدد من النقاد وصنّاع السينما.

ووصل ضيوف المهرجان من مصر وعدد من دول القارة الأفريقية عبر المراكب النيلية في مشهد احتفالي لافت، من بينهم المخرج داني كوياتي -أحد المكرمين- والرئيس الشرفي للمهرجان محمود حميدة والمخرج خالد يوسف والمنتج غابي خوري، إلى جانب عدد من السينمائيين الأفارقة من بينهم نتشافيني وجمال سويسي.

وحرص بعض الحضور على الظهور بإطلالات مستوحاة من التراث المصري، إذ ارتدى الفنان خالد الصاوي الزي الصعيدي، بينما اختار رئيس المهرجان زيا فلاحيا مع لمسات فرعونية.

يوسف شاهين.. حدوتة مصرية

تقام الدورة الخامسة عشرة من المهرجان تحت شعار "يوسف شاهين.. حدوتة مصرية"، احتفاء بمئوية ميلاده وتقديرا لدوره وتأثيره في السينما المصرية والعالمية.

إعلان

وخلال حفل الافتتاح، تحدثت الفنانة يسرا عن تجربتها مع شاهين، مستعيدة ذكريات عملها معه ومع عدد من رموز السينما، مؤكدة أن تلك المرحلة كانت الأهم في مشوارها الفني الممتد لنحو 50 عاما، حيث تعلمت خلالها الكثير وشكلت جزءا كبيرا من مسيرتها.

وأشارت إلى أن يوسف شاهين كان حالة استثنائية على المستويين الفني والإنساني، مؤكدة أنه "لن يتكرر"، وأن كل لحظة عمل جمعتهما كانت ذات قيمة كبيرة وغيّرت الكثير في حياتها.

وعقب كلمتها، عُرض فيديو يستعرض مسيرة المخرج الراحل وأبرز محطاته الفنية.

ويتضمن برنامج المهرجان عروضا خاصة لعدد من أفلام شاهين بعد ترميمها، في إطار الحفاظ على إرثه الفني وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة.

فعاليات وجلسات نقاشية

كما نُظمت جلسة نقاشية للفنان خالد الصاوي، استعرض خلالها تجربته الفنية وخبراته المتنوعة في التمثيل والكتابة المسرحية والسينمائية والإخراج، خاصة في مجال الأفلام القصيرة، مع التوقف عند أبرز محطات رحلته مع الفن، وتركيز خاص على نقل خبرته العملية لضيوف المهرجان من الشباب.

وبالتوازي مع هذه الجلسات، تتواصل فعاليات المهرجان من خلال برنامج متنوع يشمل عرض نحو 52 فيلما، إلى جانب عدد من الندوات وورش العمل.

ومنذ انطلاقه، يحرص مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على مدّ جسور التواصل بين صنّاع السينما في القارة، عبر منصات للحوار وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز التقارب الثقافي بين الشعوب الأفريقية.