شهدت صناعة الدراما الكورية صدمة واسعة بعد إعلان وفاة الممثل الكوري جنوبي لي سانغ بو (Lee Sang Bo)، في حادثة أعادت طرح أسئلة تتجاوز الخبر العاجل إلى مسار حياته وأزماته ومحاولاته المتأخرة لاستعادة مكانته داخل صناعة شديدة القسوة.

وبحسب صحيفة "كوريا تايمز" (Korea Times)، عُثر على الممثل جثة هامدة داخل منزله في مدينة بيونغتايك، بعد بلاغ من أحد أفراد عائلته. وأشارت الشرطة في تحقيقاتها الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، مع استمرار الإجراءات لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

وطلبت عائلته عدم الكشف عن تفاصيل إضافية، وهو ما تبنته شركته الفنية التي دعت إلى احترام الخصوصية والامتناع عن التغطيات الميدانية، ليبقى السؤال مفتوحا حول ما حدث في الأيام والساعات الأخيرة من حياته.

مسيرة واعدة توقفت عند الأزمة

واجه لي سانغ بو خلال السنوات الأخيرة أزمة حادة بعدما اتُّهم عام 2022 بتعاطي المخدرات، قبل أن تظهر التحقيقات اللاحقة -وفق "كوريا تايمز"- أن المواد التي ظهرت في الفحوصات تعود إلى أدوية مضادة للاكتئاب تناولها بوصفة طبية، ليبرأ رسميا من التهم.

لكن هذه البراءة لم تكن كافية لإصلاح صورته بالكامل، إذ تركت الواقعة أثرا عميقا على مساره المهني وحدّت من فرصه في العودة إلى الواجهة، في بيئة لا تنسى سريعا الفضائح أو الشبهات، حتى بعد تصحيحها قانونيا.

بدأ لي سانغ بو مسيرته الفنية في منتصف العقد الأول من الألفية، وشارك في عدد من الأعمال التي منحت اسمه حضورا متدرجا، من بينها "الآنسة مونت كريستو" (Miss Monte-Cristo) و"حيوات خاصة" (Private Lives) و"روغال" (Rugal). غير أن الأزمة القانونية والإعلامية دفعت مسيرته إلى التعثر، قبل أن يحاول مؤخرا استعادة توازنه.

وتشير تقارير إعلامية آسيوية إلى أنه كان يسعى في الفترة الأخيرة إلى العودة مجددا، بعد توقيع عقد جديد مع شركة إنتاج، معبرا عن رغبته في إعادة بناء صورته عبر أدوار جديدة. وجاءت وفاته في لحظة بدت فيها ملامح هذا التحول ممكنة، وهو ما ضاعف من وقع الصدمة لدى زملائه والجمهور، بوصفها نهاية غير مكتملة لمسار كان يستعد لبدء فصل جديد.

جروح شخصية وضغوط متراكمة

تفيد تغطيات صحفية كورية ودولية بأن الممثل كان يعيش ضغوطا نفسية ممتدة منذ سنوات، خصوصا بعد فقدانه أفرادا من عائلته في حادث سابق عام 2009، وهو ما ساهم في تفاقم معاناته مع الاكتئاب. وهكذا تشابكت الضربة الشخصية مع الأزمة المهنية، لتضعه في مساحة رمادية يصعب الخروج منها، إذ لا يكفي الحكم القضائي لإعادة الاعتبار، ولا تكفي الرغبة وحدها لفتح صفحة جديدة.

وفي ظل غياب تفاصيل مؤكدة حول سبب الوفاة، تبقى قصته مفتوحة على أكثر من سؤال، ليس فقط عن اللحظات الأخيرة، بل عن السنوات الطويلة التي سبقتها من الضغط والتراجع. كما تبدو وفاته جزءا من سياق أوسع يطرح تساؤلات حول كلفة الشهرة وحدود القدرة على التعافي في صناعة لا تتوقف.

هشاشة في قلب صناعة لامعة

أعادت وفاة لي سانغ بو إلى الواجهة نقاشات قديمة متجددة حول طبيعة صناعة الترفيه الكورية، التي توصف بأنها بيئة تنافسية عالية الضغط، لا تترك مساحة كافية للخطأ أو التعافي، حتى بعد صدور أحكام بالبراءة أو محاولات الاعتذار.

وقد شهد هذا القطاع خلال السنوات الماضية عددا من حالات الرحيل المأساوية التي ارتبطت بالنجوم وصارت رمزا للضغوط التي يعيشونها، سواء صنفتها السلطات باعتبارها حالات انتحار، أو ظلت ملابساتها موضع نقاش وجدل.

من كيم ساي رون إلى لي سون كيون

في فبراير/شباط 2025، عثر على الممثلة كيم ساي رون متوفاة في منزلها في سيول. وذكرت وكالتا رويترز وأسوشيتد برس أن الشرطة لم تجد دلائل على شبهة جنائية، وأن التحقيقات اتجهت إلى اعتبار الوفاة انتحارا. كانت كيم قد بدأت مسيرتها طفلة في أفلام مثل "حياة جديدة تماما" و"رجل من اللامكان"، قبل أن تواجه أزمة حادة بعد حادث قيادة تحت تأثير الكحول عام 2022، تبعه ضغط إعلامي وجماهيري أعاق محاولاتها للعودة إلى العمل.

وقبل ذلك بعامين، في ديسمبر/كانون الأول 2023، توفي الممثل لي سون كيون، أحد أبطال فيلم "الطفيلي" (Parasite)، بعد العثور عليه داخل سيارة في سيول بينما كان يخضع لتحقيقات تتعلق بادعاءات تعاطي مخدرات كان ينفيها. وأفادت رويترز وأسوشيتد برس بأن الشرطة رجحت أن تكون الوفاة انتحارا بعدما وجدت رسالة يعتقد أنها رسالة وداع. وقد أثارت القضية وقتها جدلا واسعا حول دور الإعلام والشرطة، واعتبر فنانون ونقاد أن حجم التشهير العلني الذي تعرض له كشف بيئة تتجاوز حدود المساءلة القانونية إلى الإدانة الاجتماعية المبكرة.

الوجه المظلم للنجومية

يعود الحديث عند كل حادثة مماثلة إلى قضايا أقدم تحولت إلى رموز لـ"الجانب المظلم" في صناعة الترفيه الكورية، مثل قضية الممثلة جانغ جا يون عام 2009، التي ارتبطت باتهامات باستغلال نجوم صاعدين ضمن علاقات نفوذ، وقضية الممثلة تشوي جين سيل التي توفيت عام 2008 وسط حملة شائعات وتنمر إعلامي حاد، واعتُبرت وفاتها لحظة مفصلية في النقاش حول أثر الإساءة الإلكترونية على الصحة النفسية للمشاهير.

تكشف هذه القصص المتراكمة، من لي سانغ بو إلى من سبقوه، عن نمط متكرر يتجاوز التفاصيل الفردية لكل حالة، إذ تتقاطع الضغوط النفسية والإعلامية والقانونية في بيئة شديدة التنافس، ويمكن لأزمة واحدة، سواء كانت اتهاما أو فضيحة أو حتى شائعة، أن تتحول إلى مسار يصعب الخروج منه.

وفي ظل هذا المشهد، تبدو النهاية المفاجئة لمسيرة لي سانغ بو حلقة جديدة في سلسلة من الأسئلة المفتوحة حول مسؤولية الصناعة والإعلام والجمهور، وحول الثمن الذي يدفعه الفنانون مقابل البقاء في دائرة الضوء.