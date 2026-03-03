في موسم رمضاني يبدو باهتا على مستوى المنافسة الدرامية، يبرز مسلسل "عين سحرية" كحصان أسود للنصف الأول من رمضان عام 2026، وهو عمل تمكن من جذب الانتباه في ظل غياب مسلسلات قوية تحدث زخما حقيقيا في المشهد الدرامي.

مسلسل "عين سحرية" من تأليف هشام هلال وإخراج السدير مسعود ويضم في بطولته الممثلين عصام عمر وباسم سمرة بالإضافة إلى جنا الأشقر وسما إبراهيم ومحمد علاء وفاتن سعيد وعمر شريف.

"عين سحرية" والأب البديل

تنطلق حبكة "عين سحرية" من شخصية عادل (الممثل عصام عمر)، شاب ينتمي إلى شريحة الطبقة المتوسطة الأقرب للدنيا، يحمل مؤهلا عاليا، كان من المفترض أن يفتح له أبوابا أوسع للرزق والترقي الاجتماعي، لكن وصمة ماضي والده الإجرامي -الذي انتهت حياته داخل السجن- تلاحقه وتغلق في وجهه فرصا كثيرة، فيجد نفسه عالقا في وظيفة متواضعة لا تعكس قدراته ولا طموحه.

ويعيش عادل تحت ضغط مسؤولية ثقيلة تجاه أسرته الصغيرة بين أم منهكة (سما إبراهيم) تحاول الحفاظ على تماسك البيت، وأخ أصغر (عمر شريف) يعاني من اضطراب السرقة ومشكلات سلوكية متكررة، وهو ما يضعه في أزمات تزيد العبء على عادل وتدفعه إلى حافة اليأس.

ومع تراكم الديون والمشكلات الاجتماعية يبدأ عادل في الانزلاق تدريجيا، حين يقبل عرضا بتركيب كاميرا مراقبة سرية داخل شقة إحدى السيدات مقابل مبلغ مالي قد يحل له مشكلة آنية. ما يبدو في البداية عملا جانبيا عابرا يتحول إلى نقطة انعطاف حاسمة في حياته، إذ تفتح الكاميرا بابا لعالم خفي من الأسرار والعلاقات الملتبسة، وتجعله يدرك حجم القوة الكامنة في هذه "العين" الإلكترونية، التي ترى كل شيء دون أن تُرى.

وعند هذه النقطة يتقاطع طريق عادل مع المحامي زكي (الممثل باسم سمرة)، رجل القانون الذي يتمتع بذكاء حاد وبراغماتية واضحة، ويرى في عادل أداة يمكن توظيفها ضمن مشروع أكبر، ويغريه بفكرة "مغامرة أخلاقية" تتمثل في استخدام الكاميرات الصغيرة لكشف المستغلين والفاسدين وجمع الأدلة ضدهم، ثم ابتزازهم قبل تسليمهم للعدالة.

هكذا يتشكل تحالف ملتبس بين شاب مأزوم يبحث عن حل لمشاكل لا تنتهي، ورجل قانون يبرر أفعاله باعتبارها وسيلة لتطهير المجتمع، غير أن الخط الفاصل بين تحقيق العدالة وممارسة الابتزاز يظل هشا، ومع كل عملية جديدة تتعقد العلاقة بينهما، حيث يتأرجح عادل بين الإعجاب بزكي والخوف من نفوذه.

علاقة عادل وزكي هي قلب العمل النابض ومصدر سحره الحقيقي، فزكي لا يظهر فقط شريكا في مغامرة، بل بديل رمزي للأب الذي افتقده عادل طويلا. في البداية ينفر منه، كما ينفر من صورة أبيه المسجون ويرى فيه امتدادا لسلطة آثمة دمرت حياة أسرته، ولكن مع الوقت وتحت وطأة التجربة المشتركة يبدأ عادل في إعادة تشكيل هذه الصورة، فيكتشف في زكي صرامة ممزوجة برعاية خفية وحضورا يمنحه إحساسا بالأمان حُرم منه.

من زاوية نفسية يدور المسلسل بصورة أساسية حول ابن يبحث عن نموذج بديل يسد فراغ التقدير الأبوي، وهكذا يصبح صراع عادل ليس فقط مع القانون والأخلاق والفقر، بل مع ذاكرته العائلية ورغبته العميقة في مصالحة صورة الأب بداخله.

إثارة وتشويق وعيوب في بناء بعض الشخصيات

ينتمي "عين سحرية" بوضوح إلى نوع الإثارة والتشويق ويقدم أدوات هذا النوع بشكل واع، فالحلقة غالبا ما تفتح بلقطة صادمة أو حدث مفاجئ يضع المتفرج مباشرة في قلب التوتر، وبالمثل تنتهي الحلقات بمفاجأة معلقة تدفع المشاهد لانتظار الحلقة التالية بشغف حقيقي.

الأهم أن المسلسل ينجح في الحفاظ على عنصر اللايقين، فلا مسار الأحداث يبدو محسوما سلفا ولا الشخصيات تتحرك وفق توقعات جاهزة، وذلك بالضبط ما تفتقده الدراما العربية أغلب الأوقات، فهي تميل إلى وضع المتفرج في منطقة راحة آمنة، فيمكنه تخمين الاتجاه العام للحبكة منذ الحلقات الأولى. هنا العكس تماما، يبقى الاحتمال مفتوحا والنتائج غير مضمونة، وهو ما يعيد للمشاهدة معناها القائم على الترقب والدهشة.

وعلى الرغم من أن الحبكة تحتفظ بإيقاع مثير وجاذبية واضحة، فإن المسلسل لا يخلو من عثرات درامية برزت بشكل أوضح في النصف الثاني من الأحداث، خصوصا عندما بدأت الشخصيات تتصرف بما يخدم دفع الصراع إلى الأمام أكثر مما يتناسب مع منطقها الداخلي أو تطورها النفسي.

فالتوتر الذي نشأ بين عادل وزكي، على سبيل المثال، تصاعد بوتيرة حادة ومفاجئة وكأنه قفز عدة درجات دفعة واحدة، رغم أن السياق كان يسمح بتدرج أبطأ وأكثر إقناعا، وكان يمكن لهذا الخلاف وسوء التفاهم أن يُدارا عبر مواقف تكشف تصدع الثقة تدريجيا، بدلا من الانفجار السريع الذي جعل بعض ردود الأفعال تبدو متعجلة.

إلى جانب ذلك، تعاني شخصية أسماء، التي تقدمها جنا الأشقر، من فقر واضح في البناء الدرامي، فهي تبدو شبه معزولة عن العالم خارج محل الحيوانات الأليفة الذي تعمل فيه، من دون خلفية اجتماعية أو عائلية أو حتى ملامح شخصية تمنحها عمقا إنسانيا.

وجودها في السرد يظل وظيفيا إلى حد بعيد، أقرب إلى أداة دعم لعادل منها إلى شخصية قائمة بذاتها، ودعمها غير المشروط له يفتقر إلى دوافع مقنعة، فحتى لو افترضنا الإعجاب أو التعلق العاطفي، فإن النص لا يمنح هذا الإحساس مساحة كافية للنمو أو التفسير، وبهذا تتحول أسماء إلى إحدى الحلقات الأضعف في بناء المسلسل.

في المقابل، فإن الأداء التمثيلي هو العنصر الأقوى والأكثر تماسكا في العمل، بل ويمكن اعتباره ركيزته الأساسية، الممثل عصام عمر يقدم واحدا من أنضج أدواره، حتى وإن ظل أسير مساحة الشاب المقهور اقتصاديا وعاطفيا واجتماعيا، وهو الدور الذي قدمه في "بطل العالم" و"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من قبل مستندا إلى أداء هادئ ومشحون بالعواطف في الوقت نفسه، وحضوره يعتمد على التفاصيل الصغيرة مثل النظرات المترددة ولحظات الصمت وانفجارات الغضب التي تكشف هشاشة الشخصية، أما الممثل باسم سمرة فيقدم شخصية زكي في أفضل أحواله في السنوات الأخيرة، والأهم التناغم الواضح بينهما.

في المحصلة، ينجح "عين سحرية" في تقديم تجربة مشوقة ومختلفة نسبيا داخل موسم باهت، ورغم بعض العثرات في البناء يبقى العمل واحدا من أبرز مفاجآت الموسم، مدفوعا بأداء تمثيلي قوي.