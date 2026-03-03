في موسم رمضاني متخم بالمسلسلات السياسية والتشويقية والاجتماعية الثقيلة، اختار مسلسل "اتنين غيرنا" أن يبتعد عن السرب.

ورغم أن العمل مصنف ظاهريا على أنه رومانسي تقليدي، إلا أنه في الواقع يحمل أبعادا أكثر عمقا، إذ يسعى إلى تفكيك ضغوط الشهرة، والوحدة في العصر الحديث، والحد الفاصل بين ما نظهره للعالم وما نخفيه عن أنفسنا.

لا يعول العمل على مشاهد الحركة أو حيل سردية معقدة لجذب الانتباه، يكفيه أن يضع بطليه في مكانين متناقضين تماما: نجمة لا تنجو من الكاميرا حتى وهي تتعثر، وأستاذ جامعي يفضل الاختباء خلف جدران بيته وقاعة محاضراته.

وبين طرفين بهذه الاختلافات، تبنى حكاية لا عن الحب فقط، بل عن الخوف والاكتئاب والبحث عن طوق نجاة في حضرة شخص مختلف لا يطالبك بأن تكون نسخة محسنة من نفسك.

قصة بسيطة بثقل نفسي

يحكي المسلسل عن حسن (آسر ياسين) الأستاذ الجامعي ومدرب كرة اليد، الذي يعيش حياة منضبطة بعد تجربة زواج فاشلة تركته في عزلة نفسية لا يعترف بها إلا لطبيبه النفسي.

وعلى الجانب الآخر، نور أبو الفتوح (دينا الشربيني) الممثلة التي تقف بين وهج الكاميرات وضغط الجمهور ومرارة الرفض العائلي، فيما تحاول إخفاء نوبات الهلع والاكتئاب التي تطوقها بينما يتوقع منها الجميع المثالية في كل ظهور.

تجمع الصدفة بين العالمين، فتتداخل الخيوط وتنشأ علاقة إنسانية تتجاوز تصنيفها "قصة حب"، لتتحول إلى محاولة إنقاذ متبادلة وسط تحديات نفسية وعائلية وإعلامية متلاحقة.

بين "نوتينغ هيل" و"البشاير"

بالتدقيق في الحبكة، ومع التحفظ على الفوارق الزمنية والثقافية، يمكن رصد تقاطعات واضحة بين "اتنين غيرنا" وكل من فيلم "نوتينغ هيل" (Notting Hill) الذي جاء من بطولة جوليا روبرتس وهيو غرانت وصدر عام 1999، ومسلسل "البشاير" الذي عرض عام 1987 ولعب بطولته كل من محمود عبد العزيز ومديحة كامل.

في العملين الأولين، نقف أمام نجمة سينمائية ترتبط برجل عادي بعد صدفة تقلب حياة الطرفين، مع اعتماد واضح على العالم المحيط -الأصدقاء والأسرة- كعائلة بديلة، وطرح سؤال حول قدرة الإنسان البسيط على تحمل العيش بالقرب من شخص تحت الأضواء طوال الوقت.

أما "البشاير" فيقدم حكاية نجمة تتعرض لحادث في مزرعة رجل ريفي، ومن ثم تكتشف عالما مختلفا حيث يتعامل معها الجميع باعتبارها إنسانة قبل أن تكون نجمة، وهو ما يدفعها لإعادة النظر في حياتها واختياراتها. من هنا يتقاطع العملان في فكرة نزع النجمة عن عرشها، والتساؤل الوجودي "من أكون؟"، والأهم استخدام المكان باعتباره شخصية درامية فاعلة تخلق مساحة للتأمل.

ورغم هذه التشابهات، يتفرد "اتنين غيرنا" بانحيازه الأوضح للدراما النفسية المعاصرة، إذ يقدم صورة أكثر قتامة من الحلم الرومانسي التقليدي، ويسلط الضوء على اضطرابات نفسية باتت أكثر تفاقما، وقضايا أخرى لا تقل أهمية مثل العنف الجسدي والابتزاز العاطفي، في محاولة واعية لربط الدراما بواقع المشاهد وهموم عصره.

ومع ذلك تبقى حقيقة أن فكرة العمل الأساسية مستوحاة من أعمال أخرى ولو بتصرف، شوكة في ظهر صانعيه تفرض عليه إثبات الاختلاف الدائم في التفاصيل.

العلاقات الإنسانية "حقل ألغام"

"اتنين غيرنا" هو التعاون الرابع بين المخرج خالد الحلفاوي والمؤلفة رنا أبو الريش بعد أجزاء "كامل العدد". وبرغم ارتباط اسم الحلفاوي بأعمال تمزج بين الضحك والرومانسية، فإنه اختار هذه المرة تخفيف الجرعة الكوميدية لصالح حمولة نفسية أعمق، مع الحفاظ على إيقاع غير متعجل ومساحة للتفاصيل اليومية، مستفيدا من خبرته في إدارة الشخصيات المحيطة بالبطلين.

أما رنا أبو الريش، فواصلت اهتمامها بالعلاقات الإنسانية والتفاصيل النفسية للمرأة وتقاطعات العائلة والحب والعمل، عبر حوار بسيط قريب من اللغة اليومية دون التخلي عن شحناته النفسية.

الكيمياء كما يجب لها أن تكون

ومع أن المسلسل لم يتصدر محركات البحث في البداية، فإن تتابع الحلقات دفعه تدريجيا إلى تحقيق انتشار لافت، قبل أن يتربع على عرش الأعلى مشاهدة على منصة "واتش إت" (Watch It).

ولم يكن ذلك رهين حبكته فحسب، بل يعود أيضا إلى أداء بطليه اللذين جمعتهما كيمياء واضحة في أول تعاون فني بينهما، عززها انسجام تمثيلي لافت دون أن يسعى أي منهما إلى استعراض فردي يطغى على روح العمل.

من جهته قدم آسر ياسين أداء متماسكا لرجل منكسر يخفي هشاشته خلف قناع القوة والحسم، معتمدا على الاقتصاد في الانفعال والتعبير بالنظرات والصمت، مما يخدم فكرة الاكتئاب الكامن والجرح غير الملتئم.

أما دينا الشربيني فكانت الأكثر حضورا وتأثيرا بفضل كتابة محكمة للشخصية وأداء حساس بعيد عن المبالغة، جسدت من خلاله نوبات الهلع بصدق وانتقلت بسلاسة بين السخرية والانكسار.

ساهم في ذلك ظهورها غير المتكلف واعتمادها على مكياج خفيف ولغة جسد دقيقة تعكس توتر ممثلة تعيش تحت المراقبة، مثل طريقة الوقوف ووضع اليدين وحركة العينين في لحظات المواجهة.

ديكورات جذابة وأزياء تقول جزءا من الحكاية

كما نجحت صابرين النجيلي، خلال أول ظهور درامي لها، في خطف الأنظار بدور المساعدة الشخصية لـ"نور"، وسط إشادات بأدائها غير المفتعل وحضورها القوي. ومع أن الخطوط الدرامية الثانوية لم تقدم شخصيات مكتملة، إلا أن أصحابها تمكنوا من إثبات حضورهم دون أن يبدو وجودهم مجرد ديكور حول الأبطال.

ومن بين المميزات الفنية الأخرى والتي نالت اهتماما لافتا عبر منصات التواصل، الديكور، خاصة منزل أسرة حسن الذي يميل إلى الحداثة الأنيقة. فيما خدمت أزياء نور التي اختيرت بعناية، المتن النفسي، عبر تجسيد ازدواجيتها بين "نور الإنسانة" و"نور النجمة".

"اتنين غيرنا".. رهان مضمون لا يغير شكل الصناعة

في زمن تختزل فيه الأعمال بصناعة الترند وإثارة الجدل، يقدم "اتنين غيرنا" حكاية ربما لا تغير شكل الصناعة أو تحدث ثورة في قواعد الدراما، لكنها تراهن على الإنسان قبل الحدث، وتمنح المشاهد مساحة ليرى قلقه ووحدته معروضة على الشاشة بلا تجميل، وهذا وحده، وسط زحام الموسم، مكسب لا يستهان به.

المسلسل دراما اجتماعية-رومانسية من 15 حلقة، من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وسحر رامي ونور إيهاب وصابرين النجيلي ومحمد السويسي وفدوى عابد وناردين فرج وصفوة وهنادي مهنا، مع بعض ضيوف الشرف.