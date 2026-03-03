أداء "روان الغابة" بالعبرية يشعل المنصات.. وحذف مفاجئ من ويكيبيديا يزيد الغموض

كشفت الممثلة والمخرجة المصرية روان الغابة عن حذف صفحتها الشخصية على موقع "ويكيبيديا"، مرجحة أن يكون ذلك على خلفية تجسيدها شخصية المتحدثة الإعلامية باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن أحداث مسلسل "صحاب الأرض"، الذي يعرض حاليا في موسم دراما رمضان 2026.

وكتبت روان الغابة عبر صفحتها على فيسبوك: "الصهاينة مسحوني من على ويكيبيديا"، في إشارة ساخرة إلى ما حدث بعد عرض الحلقات التي ظهرت فيها.

وكان المشهد الذي قدمته روان الغابة في "صحاب الأرض"، والذي تجسد فيه انتحار شخصية "إيلا" المتحدثة باسم جيش الاحتلال، قد أثار ضجة واسعة بين المتابعين، إذ تضمن قرار إيقافها عن العمل وإعادتها إلى تل أبيب، قبل أن تقرر إنهاء حياتها في سياق الأحداث.

ورغم أن ظهورها في المسلسل جاء من خلال عدد محدود من المشاهد، فإن أداءها وإجادتها التحدث بالعبرية لفتا الأنظار، ورسّخا حضور الشخصية في ذهن المشاهد.

تفاعل واسع ورسائل دعم

أثار منشور روان الغابة تفاعلا لافتا بين متابعيها، إذ اعتبر كثيرون أن حذف صفحتها من "ويكيبيديا" "ضريبة نجاح" وشهادة على تأثير الدور الذي قدمته. وكتب أحد المعلقين: "هما مسحوا سيرتك من ويكيبيديا وإنت حفرتي اسمك بحروف دهب في قلوبنا"، بينما رأى آخر أن ما حدث "ختم جودة" لأدائها في المسلسل.

وتنوعت التعليقات بين الإشادة بإتقانها للدور وإجادتها التحدث بالعبرية، وبين التأكيد على أن حذف الصفحة لن يمحو حضورها لدى الجمهور، حيث كتب متابع: "محروقين.. ده أحلى حذف في الدنيا"، في حين وصفت إحدى المتابعات ما جرى بأنه "ضريبة النجاح" بعد تجسيد شخصية أثارت حفيظة كثيرين.

من "حقي برقبتي" إلى "صحاب الأرض"

تخرجت روان الغابة من المعهد العالي للفنون المسرحية، كما درست الإخراج السينمائي في الولايات المتحدة. بدأت ظهورها على الشاشة عام 2009 من خلال مسلسل "حقي برقبتي"، قبل أن تختارها المخرجة كاملة أبو ذكري للمشاركة في مسلسل "بنت اسمها ذات".

كما شاركت في بطولة فيلم "كابتن مصر" إلى جانب الفنان محمد عادل إمام، ومن أبرز أعمالها أيضا مسلسلات "الأب الروحي"، و"ألفريدو"، و"مفترق طرق".

دراما غزة تقلق إسرائيل

يتناول مسلسل "صحاب الأرض" في سياقه الدرامي حرب الإبادة التي شهدها قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مسلطا الضوء على تداعياتها الإنسانية داخل القطاع. وقد أثار العمل حالة من الغضب في إسرائيل قبل بدء عرضه، إذ هاجمته صحف عبرية واعتبرته عملا يسيء لصورة تل أبيب على المستوى الدولي.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها إلى قلقها من مضمون المسلسل وإمكانية وصوله إلى الجمهور الإسرائيلي وإتاحته للمشاهدة هناك، بما قد يؤثر في الرأي العام، خاصة أنه يركز على معاناة أطفال غزة، ويقدم تفاصيل الصراع في قالب درامي ذي بعد إنساني مؤثر.

حكاية إنسانية قبل أن تكون عملا موسميا

وكان مؤلف العمل، السيناريست عمار صبري، قد أوضح أن فكرة المسلسل بدأت مع اندلاع الحرب على غزة، لكنه حرص على تناولها من زاوية إنسانية بعيدا عن الطابع الإخباري المباشر. وأشار في تصريحات إذاعية إلى أن التحدي تمثل في نقل المعاناة في إطار درامي إنساني، مع الحرص على صدقية التفاصيل المستندة إلى شهادات واقعية لأشخاص عاشوا التجربة.

أما بطل العمل، الفنان الأردني إياد نصار، فشدد في لقاء مع برنامج "المسائية" عبر شاشة الجزيرة مباشر، على أن "صحاب الأرض" يمثل في نظره "توثيقا للحقيقة لا مجرد دراما تلفزيونية"، مؤكدا أن صناع المسلسل لم ينشغلوا بصناعة "الترند" بقدر ما ركزوا على تقديم حكاية تعكس تمسك الفلسطيني بالحياة رغم الحرب، وتخاطب الجمهور بلغة إنسانية يمكن أن تصل إلى ما وراء العالم العربي.

ويشارك في بطولة "صحاب الأرض" منة شلبي، وإياد نصار، وآدم بكري، وكامل الباشا، وهو من تأليف عمار صبري، وتطوير السيناريو والحوار لمحمد هشام عبية، وإخراج بيتر ميمي.