فيديو يثير أزمة.. أسرة عبد الحليم حافظ تتحرك قانونيا ضد ضياء العوضي

أعلنت أسرة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ تحريك دعوى قضائية ضد الطبيب ضياء العوضي، على خلفية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت أنه تضمن إساءة وتجاوزات بحق العندليب الأسمر.

وأكدت الأسرة أنها بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى أن العوضي أثار جدلا واسعا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار نقابة الأطباء بشطبه من سجلاتها.

جاء ذلك بعد تداول مقطع مصور للطبيب تحدث فيه عن تفاصيل طبية تخص الحالة الصحية لعبد الحليم حافظ خلال فترة علاجه في لندن، مدعيا امتلاكه قراءة تحليلية للحالة، ومشيرا بشكل غير مباشر إلى احتمالية وقوع أخطاء في العلاج، وهو ما اعتبرته الأسرة أمرا مسيئا.

وأعلنت أسرة عبد الحليم حافظ عبر بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك رفضها الكامل لما تضمنه المقطع المتداول، مؤكدة أنها ستتعامل مع الواقعة عبر القنوات القانونية فقط، دون الانخراط في أي سجالات أو ردود غير لائقة.

واعتبرت الأسرة أن ما ورد في الفيديو يمثل تعديا مرفوضا على قيمة فنية كبيرة لا تزال تحظى بمكانة خاصة في وجدان الجمهور داخل مصر وخارجها، مشيرة إلى أن مثل هذه المحتويات تستهدف إثارة الجدل وتحقيق انتشار على حساب رموز فنية راسخة.

وأوضحت أنها شرعت بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من خلال مكتب المحامي ياسر قنطوش، الذي يتولى متابعة القضية والدفاع عن حقوق العائلة.

واختتمت الأسرة بيانها بالتأكيد على حرصها على صون إرث عبد الحليم حافظ، معربة عن ثقتها في المسار القانوني لاسترداد حقه الأدبي، في ظل محبته الممتدة لدى جمهوره في مختلف أنحاء العالم العربي.

وفي الأسابيع الماضية اشتهر الطبيب ضياء العوضي عبر مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت حالة واسعة من الجدل بسبب ما تضمنته من طرح طبي مثير للانتقادات، انتهت بقرار من وزارة الصحة المصرية بإلغاء ترخيصه لمزاولة المهنة.

إعلان

وجاء القرار بعد تصاعد الانتقادات بسبب المحتوى الذي قدمه عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي تضمن نصائح طبية مثيرة للجدل، من بينها دعوة بعض المرضى إلى التوقف عن تناول الأدوية التي يصفها الأطباء.

وفي بيان رسمي، أوضحت نقابة الأطباء أن وزارة الصحة قررت إغلاق العيادة الخاصة بالعوضي، تنفيذا لحكم صادر عن هيئة التأديب الابتدائية يقضي بإسقاط عضويته من النقابة، وهو ما يستتبع سحب ترخيص مزاولة المهنة.

كما أعلنت النقابة شطبه نهائيا من سجلاتها، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت بشكل قاطع تقديمه معلومات طبية غير موثقة علميا، وتتعارض مع المعايير الطبية المعتمدة، بما قد يعرض المرضى لمخاطر صحية.

وأضافت أن هذه التصريحات لم تقتصر على مجال تخصصه، بل امتدت إلى عدة مجالات طبية لا تدخل ضمن نطاق عمله، من بينها أمراض مزمنة وخطيرة.

وفي السياق نفسه، تقدمت النقابة ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما ورد في تلك المقاطع من معلومات مضللة، معتبرة أنها تشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين.

ويأتي ذلك بعد نحو شهر من إحالته إلى التحقيق، على خلفية نشره محتوى طبيا اعتبر مضللا، من ضمنه دعوات لمرضى السكري بالتوقف عن استخدام الأنسولين، وهو ما أثار حالة من القلق والغضب، خاصة بعد تداول واقعة لطفل تعرض لمضاعفات خطيرة إثر اتباع هذه النصائح.