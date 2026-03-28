بين القانون والقرصنة.. فيلم "إيجي بست" يحكي قصة الموقع الأكثر جدلا

شهد موسم عيد الفطر 2026 في مصر تراجعا واضحا في عدد الأفلام المعروضة، بعدما بدأ الموسم بأربعة أفلام فقط، تقلصت لاحقا إلى ثلاثة نتيجة للمشاكل الرقابية لفيلم "سفاح التجمع"، ليدخل فيلم "إيجي بست" المنافسة وهو يراهن بوضوح على احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني في شباك التذاكر، مستفيدا من الفراغ النسبي في الخريطة السينمائية، ومن طبيعة موضوعه التي تثير الفضول قبل المشاهدة.

لا يذهب "إيجي بست" إلى الطريق الأسهل، ولا يقدم نفسه على أنه فيلم كوميدي خالص يناسب أجواء العيد التقليدية، بل يختار منطقة أكثر تعقيدا، تجمع بين الدراما والإثارة ولمسات من الكوميديا، في محاولة لتقديم تجربة مختلفة داخل موسم يغلب عليه الطابع الترفيهي المباشر.

يقود بطولة الفيلم أحمد مالك وسلمى أبو ضيف، إلى جانب ظهور لافت لمغني الراب مروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية، وهو حضور يضيف للفيلم بعدا جماهيريا خاصا، في محاولة لجذب شريحة جديدة من الجمهور إلى قاعات السينما.

حكاية موقع غير وجه المشاهدة

يتناول فيلم "إيجي بست" قصة واحد من أشهر مواقع مشاهدة الأفلام في العالم العربي، ذلك الموقع الذي أتاح لقطاع واسع من الجمهور متابعة أحدث الإنتاجات السينمائية من منازلهم عبر الإنترنت، في وقت لم تكن فيه المنصات الإلكترونية قد انتشرت بعد بالشكل الذي نعرفه اليوم. ومن هذه الخلفية الواقعية ينطلق الفيلم ليحكي كيف نشأت هذه الفكرة من الأساس، ومن هم الأشخاص الذين يقفون خلفها.

تبدأ الأحداث في حي الأميرية، وسط العاصمة المصرية القاهرة، وفيه نتعرف على الصديقين محمد (أحمد مالك) وصابر (مروان بابلو)، تجمعهما صداقة منذ الطفولة وشغف مشترك بالسينما، شغف لا يجد طريقه الطبيعي بسهولة، فمع ظهور دور العرض في المجمعات التجارية العملاقة تضاعفت أسعار تذاكر السينما، وهي حقيقة يذكرها كل من عاصر بداية الألفية الثالثة.

لا يعاني الثنائي فقط من الفقر، بل من إحباطات متتالية، سواء شخصية أو عملية. فمحمد، الطالب الجامعي ذو الموارد المحدودة والخبرة التكنولوجية الواسعة، يحاول كسب المال بوسائل شرعية وغير شرعية ليحافظ على الشقة التي تأويه مع جدته بعد وفاة والديه، ويحلم بمستقبل يرتبط فيه رسميا بأنوار (سلمى أبو ضيف)، بينما صابر هو ابن لأسرة كبيرة العدد، يغوص بين أفرادها المتكدسين في أنحاء شقة ضيقة، ويتمنى أن يحصل على فرصة واحدة لإثبات استقلاله من ناحية، وضمان بعض الراحة لباقي إخوته.

أبطال من الهامش

من هذه النقطة يبدأ الاثنان في البحث عن وسيلة بديلة تتيح لهما الكسب السريع، وهنا تعود هوايتهما للسينما، فبعد تصوير صابر لفيلم في السينما لصديقه – لأنهما لا يمتلكان سوى ثمن تذكرة واحدة – يتحول هذا الحل البسيط إلى مشروع رقمي واسع النطاق للقرصنة الإلكترونية للأفلام.

مع توسع الموقع الذي ينشئانه، يجدان نفسيهما أمام نجاح غير متوقع، بعدما يجتذب ملايين المستخدمين الباحثين عن المحتوى المجاني سهل الوصول، ليصبح أشهر موقع لعرض الأفلام والمسلسلات في الوطن العربي.

لكن هذا الصعود السريع لا يأتي دون ثمن، إذ يدخل الصديقان في مواجهة مع عالم أكثر تعقيدا مما تخيلا، حيث تتشابك الضغوط القانونية مع التحديات الأخلاقية والخلافات الشخصية، ومع تصاعد الأحداث تتوتر العلاقة بينهما تحت وطأة الاختلاف في الرؤية والطموح، ويتحول المشروع الذي جمعهما إلى نقطة اختبار حقيقية للصداقة، في وقت يقترب فيه الخطر من كل جانب، سواء من الجهات القانونية أو من الجهات الإنتاجية التي تحارب هؤلاء القراصنة الإلكترونيين.

النجاح بثمن إنساني

تفتح المقارنة بين "إيجي بست" من ناحية وفيلم "الشبكة الاجتماعية" بابا واسعا لقراءة الفيلمين، فكلاهما حكاية عن نشأة موقع إلكتروني غيّر طريقة استهلاك الناس للمحتوى، لكن من زاويتين مختلفتين.

في الحالتين، نحن أمام فكرة تبدو في بدايتها بسيطة، ثم تتحول بفضل ذكاء صناعها وطموحهم إلى ظاهرة جماهيرية كاسحة، تفرض نفسها على الواقع، بل تعيد كذلك تشكيله.

يتتبع فيلم "الشبكة الاجتماعية" رحلة تأسيس "فيسبوك" من داخل جامعة هارفارد، حيث يتحول مشروع طالب إلى منصة يستخدمها الملايين حول العالم، بينما يقدم "إيجي بست" رحلة مشابهة من حي شعبي في القاهرة إلى موقع يعيد كتابة تجربة المشاهدة لدى جمهور عربي واسع.

غير أن التشابه لا يتوقف عند فكرة "الموقع الناجح"، بل يمتد إلى التعقيدات التي تترتب على هذا النجاح، خاصة على المستوى الشخصي، ففي الفيلمين لا يأتي الصعود دون تكلفة إنسانية: الصداقة تتحول إلى صراع، والشراكات إلى نزاعات، والعلاقات العاطفية تتأثر بطموح لا يعرف التوقف.

يجعل "الشبكة الاجتماعية" الخلاف بين مارك زوكربيرغ وأصدقائه وشركائه محورا رئيسيا للأحداث، حيث تتشابك قضايا الملكية الفكرية مع الخيانات الشخصية، بينما يسير "إيجي بست" في اتجاه مشابه من حيث تفكك العلاقة بين الصديقين تحت ضغط النجاح والاختلاف في الرؤية.

صعود داخل القانون وخارجه

ومع ذلك، يبقى الفارق الجوهري بين الفيلمين في طبيعة المشروع نفسه، فبينما كان "فيسبوك" مشروعا قانونيا وواجه نزاعات حول الملكية والحقوق، إلا أنه استمر ككيان شرعي مع تسويات قانونية حافظت على وجوده، فإن "إيجي بست" كموقع، يقوم من الأساس على فعل خارج القانون، وهو إتاحة المحتوى المقرصن.

هناك أيضا اختلاف في طبيعة التأثير، ففيسبوك في الفيلم يُقدَّم كأداة لربط الناس، وغيّر شكل العلاقات الاجتماعية، حتى مع ما يثيره من قضايا تتعلق بالخصوصية والتأثير المجتمعي، بينما "إيغي بست" كموقع يتعامل مع علاقة الجمهور بالفن نفسه، وكيف يمكن لموقع واحد أن يعيد تعريف قيمة المشاهدة بين المجاني والمدفوع، موقع مبني على حب السينما، لكن في الوقت ذاته يؤذي هذه الصناعة بشدة.

كذلك يقدم "الشبكة الاجتماعية" بطله كعبقري منعزل اجتماعيا، مدفوع برغبة في الاعتراف والسلطة، بينما يميل "إيجي بست" إلى نموذج أقرب إلى البطل الشعبي الخارج من الهامش، ويحاول النجاة بأي وسيلة.

في النهاية، يراهن "إيجي بست" على قدر من الواقعية في تقديم عالمه، سواء في التفاصيل الاجتماعية للشخصيات أو في ملامح البيئة التي خرج منها هذا المشروع، وهو ما يمنح الفيلم مصداقية واضحة رغم طابعه الدرامي. يدعم ذلك أداء تمثيلي متوازن، خاصة من أحمد مالك، مع حضور لافت لمروان بابلو في تجربته الأولى، بينما تأتي اللمسات الكوميدية كمساحة تخفف من حدة هذه الواقعية دون أن تفقدها تأثيرها.

ورغم أن الفيلم لا يسعى إلى تقديم توثيق مباشر لتاريخ الموقع، فإنه ينجح في الاقتراب من روح الحكاية، مقدما سردا دراميا يستند إلى تفاصيل تبدو حقيقية عن نشأة موقع إلكتروني شهير أعاد تشكيل علاقة الجمهور بالقرصنة والمشاهدة الرقمية.