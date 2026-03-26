موسم سينمائي باهت لا يليق بعيد الفطر في مصر، أربعة أفلام فقط في البداية، تراجع عددها سريعا إلى ثلاثة بعد منع أحدها رقابيا قبل أن يعود مؤخرا لدور العرض، في مشهد يعكس حالة من الارتباك الإنتاجي والفني.

في هذا السياق، يعود محمد سعد إلى الشاشة بفيلم "فاميلي بيزنس"، محاولا استعادة مكانه في خريطة الكوميديا التي لم تعد كما كانت، فالجمهور الذي اعتاد لسنوات الكوميديا المعتمدة على الأداء الجسدي والنكات السريعة، بات أكثر ميلا إلى المعنى والسخرية الذكية، وهو ما فرض ضغوطا جديدة على صناع هذا النوع.

أمام هذا التحول، وجدت الكوميديا المصرية نفسها مضطرة لإعادة تعريف أدواتها، وهو ما انعكس في تجارب حديثة مثل "السادة الأفاضل" و"برشامة"، التي حاولت -بدرجات متفاوتة- الاقتراب من هموم الواقع بأسلوب ساخر يميل أحيانا إلى العبث.

هذا التغير في مزاج الجمهور يضع محمد سعد أمام اختبار حقيقي يتجاوز مجرد "العودة"، ليصل إلى ضرورة الانفصال عن إرث طويل من الكوميديا السهلة، والاقتراب من مساحة أكثر وعيا وتعقيدا.

غير أن الطريق الذي اختاره صناع "فاميلي بيزنس" يبدو إشكاليا، إذ يميل إلى استلهام واضح من السينما العالمية دون صياغة محلية كافية تعيد إنتاج الفكرة في سياق مختلف، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول حدود الإلهام ومشروعيته، خصوصا أن صانعي الفيلم لم يفصحوا عن هذا الاقتباس في التترات.

بين الفقر والاحتيال.. لعبة الاختراق الطبقي

"فاميلي بيزنس" فيلم كوميدي اجتماعي من إخراج وائل إحسان، وتأليف ورشة (3Bros)، وبطولة محمد سعد إلى جانب غادة عادل وهيدي كرم ومحمود عبد المغني ودنيا سامي وسلوى محمد علي وأحمد الرافعي وأسامة الهادي.

تدور الأحداث حول عائلة محدودة الدخل تسعى لتحسين أوضاعها بأي وسيلة، حتى لو انطوى ذلك على سرقات صغيرة. ومع اقتراب انكشاف أمرهم، يلجأ رب الأسرة دياب الهباش (محمد سعد) إلى حيلة أكبر تقوم على خداع عائلة شديدة الثراء.

يحاول الهباش التسلل إلى عالم هذه الأسرة عبر إلحاق أفراد أسرته بوظائف متفرقة داخل المنزل، دون الإفصاح عن صلتهم ببعضهم، أملا في تحقيق انفراجة مالية تحت غطاء "عمل شريف" لا يخلو من التحايل.

من هذه الفرضية تنطلق سلسلة من المواقف الكوميدية التي تكشف هشاشة الفوارق الطبقية، وتطرح أسئلة اجتماعية مهمة، وإن ظل طرحها محدود العمق، ليبقى التذبذب بين الكوميديا والجدية سمة ملازمة لمسار الأحداث.

بين الاقتباس والتقليد.. ظل "الطفيلي" الثقيل

قد تبدو فكرة "فاميلي بيزنس" جذابة لمن يكتفي بمتابعة الإنتاجات العربية، لكن المشاهد المتابع للسينما العالمية سيلاحظ سريعا تقاطعا واضحا مع الفيلم الكوري "الطفيلي" (Parasite)، الذي حقق حضورا استثنائيا عالميا وتوج بأربع جوائز أوسكار رئيسية عام 2020، بينها جائزة أفضل فيلم.

ولا يقتصر هذا التقاطع على الفكرة العامة، بل يمتد إلى عدد من التفاصيل الدرامية والبصرية، من صورة الأسرة الفقيرة التي تعيش في مساحة شبه معزولة عن الضوء والحياة، مرورا بخطة التسلل التدريجي إلى منزل العائلة الثرية، وصولا إلى لحظات مفصلية تتقاطع في بنائها ووظيفتها داخل السرد، مثل سفر العائلة الذي يقود إلى الذروة، وعيد الميلاد الذي تنقلب فيه الأحداث رأسا على عقب، بما يعزز الإحساس بالتشابه البنيوي بين العملين.

مع ذلك، يظل الاختلاف قائما في بعض المسارات، سواء على مستوى مركز الثقل الدرامي والشخصية المحركة للصراع، أو على مستوى البداية والنهاية. فبينما يتجه "فاميلي بيزنس" إلى صياغة أكثر مباشرة ونهاية سعيدة وتقليدية كما يليق بسينما تجارية تفضل السهولة على التعقيد، تميز "الطفيلي" ببناء أكثر تركيبا، وانحياز لنهاية مأساوية مفتوحة تترك أثرا عميقا وتكشف قدرة أوضح على المزج بين الترفيه والفلسفة الاجتماعية.

ورغم اشتراك الفيلمين في تقديم صورة مصغرة للتفاوت الطبقي داخل نظام رأسمالي، فإن التفوق الفني يميل بوضوح لصالح الفيلم الكوري، الذي اعتمد سيناريو محكما وتصاعدا دراميا متدرجا يحافظ على توتر المشاهد حتى اللحظة الأخيرة، دون افتعال أو تكرار.

في المقابل، يبدو "فاميلي بيزنس" أقرب إلى استلهام مباشر للفكرة دون إعادة صياغة تمنحها خصوصية محلية حقيقية، وهو ما يضعف أثره الفني، حتى مع اختلاف النهاية التي تبدو موجهة لاعتبارات جماهيرية أكثر منها نابعة من منطق درامي متماسك.

إيرادات محدودة ومحاولة لم تكتمل

إلى جانب إشكالية الاستلهام، يعاني العمل من عدة عيوب فنية، أبرزها التذبذب بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، وهو ما انعكس على البناء العام، فضلا عن إخفاق السيناريو في منح الشخصيات عمقا كافيا، مما جعل العديد من التحولات الدرامية تبدو غير مقنعة.

ومع ذلك، يحسب لمحمد سعد محاولته كبح اندفاعه المعتاد والسعي إلى تحقيق قدر من التوازن دون مبالغة، وهو ما يجعل الفيلم أقرب إلى محاولة جادة للخروج من القالب القديم، وإن لم تصل بعد إلى نقطة التحول الحاسمة.

بالنسبة للجمهور، جاء التفاعل أكثر تفهما لهذه المحاولة، إذ لم يقابل العمل برفض حاد، بل وصف في مجمله بأنه تجربة "مقبولة وإن كانت غير لافتة"، وهو تقييم يتسق مع إيراداته التي تجاوزت 10 ملايين جنيه (192.31 ألف دولار)، رغم عرضه بعدد نسخ أقل مقارنة بالأعمال المنافسة.

ربما لا يصح وصف "فاميلي بيزنس" بالعمل الفاشل فنيا، لكنه في المقابل لا يرقى إلى مصاف الأعمال الأصيلة، إذ وضع في منطقة شائكة تتقاطع فيها محاولات التجديد مع ثقل المقارنة بـ"الطفيلي". هكذا يبدو الفيلم كأنه مطالب بإثبات امتلاكه صوتا خاصا يعبر عن بيئته، لكنه لم ينجح في ذلك بالقدر الكافي، ليبقى أقرب إلى تجربة انتقالية لم تكتمل ملامحها بعد.