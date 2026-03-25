قضية مخدرات تهز تركيا.. هاندا أرتشيل ضمن قائمة تضم رؤساء أندية ورجال أعمال

قالت وسائل إعلام تركية إن السلطات ألقت القبض على عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الرياضة والفن والأعمال للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بتجارة المخدرات والدعارة.

ونقلت وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، عن بيان لمكتب المدعي العام في مدينة إسطنبول أنه أصدر أوامر بالقبض على 16 شخصا للتحقيق معهم، موضحا أنه تم القبض على 14 لوجود شخصين خارج البلاد.

ومن بين الذين شملتهم القائمة التي أعلنها مكتب المدعي العام: الممثلة هاندا أرتشيل، والرئيس السابق لنادي غلطة سراي ورجل الأعمال بوراك إلماس، والرئيس السابق لنادي بيشكتاش ورجل الأعمال فكرت أورمان، ورجلي الأعمال هاكان صبانجي وكريم صبانجي. كما ضمت القائمة أيضا عددا من رجال الأعمال وعارضات الأزياء.

أول تعليق من هاندا أرتشيل

بدورها علقت الممثلة هاندا أرتشيل عبر حسابها على إنستغرام قائلة إنها خارج تركيا منذ شهر تقريبا، وعلمت بالأمر من وسائل الإعلام.

وقالت إنها ستعود إلى البلاد لتوضيح الأمر وتقديم التفسيرات اللازمة، مؤكدة أنها تحب وطنها وتثق في الدولة التركية وعدالتها.

تحقيق موسع

وذكرت وسائل الإعلام التركية أنه يتم التحقيق مع المشتبه فيهم في تهم تشمل تصنيع وحيازة وتجارة المواد المخدرة وتسهيل تعاطي المخدرات وتسهيل أعمال الدعارة.

وأضافت أن عمليات القبض التي جرت تأتي ضمن تحقيق موسع بدأ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم على خلفيته القبض على عدد كبير من المشاهير في مجالات التمثيل والموسيقى ورجال الأعمال.

وأشارت إلى أنه يتم فحص المقبوض عليهم طبيا في المستشفى أولا، ثم ينقلون إلى معهد الطب الشرعي لعمل تحاليل للمخدرات، وبعدها يتم التحقيق معهم، موضحة أن الإجراءات الطبية تشمل أخذ عينات دم وشعر من المشتبه فيهم.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أظهرت التحاليل وجود مواد محظورة في أجسام عدد من النجوم، فيما جاءت نتائج الفحص سلبية تماما لدى عدد آخر. كما أظهرت التحاليل وجود مكونات من أدوية طبية مدرجة ضمن الاستخدام العلاجي القانوني لدى فريق ثالث من النجوم.