"باراديس".. النجاة كامتياز في عالم ما بعد الكارثة

تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل "باراديس" (Paradise) وهي توحي أننا أمام مسلسل تحقيق سياسي تقليدي، وجريمة قتل يتم تفكيكها عبر الفلاش باك لمعرفة من القاتل، لكنه سرعان ما يكشف عن عالم أكثر تعقيدا، وتتحول جريمة القتل الغامضة إلى مدخل لفهم مجتمع مغلق مبني على فكرة النجاة، وعلى أسئلة أخلاقية تتعلق بمن يحق له العيش، ومن يُترك لمصيره خارج هذا الفردوس.

"بارادايس" مسلسل خيال علمي وديستوبيا من ابتكار الكاتب الأمريكي دان فوغلمن، وبطولة ستيرلينغ كيه براون وجوليان نيكولسون وجيمس مارسدن، وهو من إنتاج شركة "تونتيث تيليفيجن" (20th Television) ويُعرض عبر منصة "هولو" (Hulu)، وقد لاقى الموسم الأول من المسلسل نجاحا كبيرا، ويجري الآن عرض الموسم الثاني منه، وقد تم تجديده لموسم ثالث من المتوقع أن يكون الأخير.

جريمة تكشف زيف المجتمع المثالي

يفتتح مسلسل "باراديس" في مجتمع يبدو مثاليا، لكنه يكشف زيفه في دقائقه الأولى، عندما تحدث جريمة قتل للرئيس الأميركي كال برادفورد (جيمس مارسدن) في منزله، ويكشفها رجل الأمن المسؤول عن حمايته إكزافيير كولنز (ستيرلينغ كيه براون).

لكن جريمة القتل التي تبدو في ظروف أخرى جريمة تشير إلى ضعف الجهاز الأمني ويمكن المضي قدما بعدها، كما حدث عند اغتيال الرئيس كينيدي على سبيل المثال، تقلب المجتمع بالكامل رأسا على عقب، المجتمع الذي تنتهي الحلقة الأولى بالكشف عن زيفه وأنه ليس سوى مخبأ تحت الأرض مصنوع ليحاكي المجتمع الطبيعي.

يتحرك المسلسل بسلاسة بين الماضي والحاضر، الحاضر فيه جريمة قتل يجرى التحقيق في مرتكبها، وماض يكشف كيف بني هذا المجتمع في قلب جبال كولورادو في محاولة لحماية قلة قليلة من الأثرياء نتيجة لكارثة طبيعية شاملة من المفترض أن تنهي الحياة على الأرض، وبالإضافة إلى هؤلاء المليارديرات وأبنائهم، تم اختيار بعض العامة ممن يمتلكون مزايا ضرورية لخدمة صفوة المجتمع الجديد.

لا يُبنى المجتمع المثالي في "باراديس" على العدالة، بل على ما يتم إخفاؤه بعناية، وبطلنا إكزافيير، رجل يتحرك بين دوائر السلطة، لكنه لا ينتمي إليها بالكامل، ما يجعله وسيطا بين الرواية الرسمية وما يتكشف تدريجيا من حقائق، وفي المقابل تبرز سامانثا ريدموند (جوليان نيكولسون)، الشخصية الأكثر نفوذا والعقل المدبر لهذا العالم، فهي ليست مجرد مسؤولة إدارية، بل مهندسة النظام ذاته، التي تحدد حدوده، وتقرر من يظل داخله، وما الذي يُسمح لسكانه بمعرفته.

ينتهي الموسم الأول بكشف واحدة من أهم الأكاذيب التي بُني عليها المجتمع الجديد، وهي أن العالم بالخارج فني بالكامل، وانتهت الحياة على الأرض، فيقرر إكزافيير القيام برحلة استكشافية تقوده إلى العديد من المغامرات المظلمة في عالم الناجين.

الخوف كوسيلة لإدارة المجتمعات

لا يبدو "باراديس" مسلسل خيال علمي بقدر ما هو نسخة مكثفة من عالمنا الحالي، داخل هذا المجتمع المغلق، لا تطرح الأسئلة حول كيفية النجاة فقط كغيره من مسلسلات النجاة، بل حول من يملك حق اتخاذ القرار، وصياغة الرواية الرسمية، ومن يطلب منه الاكتفاء بتصديقها، ليأخذ المسلسل بعدا سياسيا غير متوقع من مسلسل ينتمي لهذا النوع.

هذه الفجوة بين المعرفة والسلطة، والتي تظهر في "باراديس" جزءًا من نظام محكم، ليست بعيدة عن واقعنا المعاصر، الذي تتزايد فيه الشكوك تجاه المؤسسات، وتتراجع الثقة في الخطابات الرسمية لصالح شعور عام بأن ليست كل الحقائق مكشوفة لنا.

يعكس المسلسل كذلك تصاعد منطق الخوف بوصفه أداة للتحكم في الشعوب، فهذا مجتمع لا يُبنى على آليات القمع المباشرة، بقدر ما يقوم على إقناع الأفراد بأن البديل أسوأ، والخطر الخارجي -حتى وهو غائب وغير مرئي- يظل حاضرا كتهديد دائم يبرر استمرار السيطرة.

هذه الآلية تجعل الأمان مشروطًا بالطاعة، وتحاكي بشكل لافت المناخ العالمي الذي تُستخدم فيه الأزمات، سواء كانت صحية أو بيئية أو سياسية، كوسيلة لإعادة ترتيب العلاقة بين السلطة والمجتمع، وتصبح القيود مقبولة ومطلوبة تحت شعار الحماية.

وفي قلب هذا البناء تبرز مسألة سيطرة النخب، وهنا ليست كنظرية مؤامرة خفية، بل منطق مقبول، حيث يتم اختيار من ينجو بعناية وفق معايير غير معلنة بالكامل، ليعكس المسلسل واقعًا يشعر فيه الكثيرون بأن فرص النجاة، بمعناها الاقتصادي والاجتماعي، ليست متاحة للجميع بنفس القدر، وهذا لا يتعلق فقط بمن يملك الموارد، بل بمن يملك القدرة على الوصول إلى المعلومات والتأثير في القرارات التي تُتخذ باسم الجميع.

الكارثة المناخية كقرار سياسي

هذا الطرح يضع المسلسل في مساحة مختلفة عن كثير من الأعمال التي تناولت التغيرات المناخية ككوارث شاملة ذات طابع بصري ضخم، لكنها تظل في النهاية محايدة سياسيًا، أو تتعامل مع الكارثة كحدث طبيعي مجرد من السياق الاجتماعي.

ففي أفلام مثل "اليوم بعد الغد" (The Day After Tomorrow) أو "2012"، تتحول الكارثة إلى حدث كوني هائل، يهدد الجميع بنفس الدرجة، ويذيب الفوارق الطبقية لصالح سردية "البشر في مواجهة الطبيعة"، لكن "باراديس" يرفض هذا التبسيط، ويدخل السياسة في قلب هذه الكارثة، مؤكدًا أن الأزمات الكبرى لا تلغي التفاوتات بل تعمقها.

كما يختلف المسلسل عن أعمال حديثة مثل "لا تنظروا إلى السماء" (Don’t Look Up)، الذي قدم نقدا مباشرا وساخرا للإنكار السياسي للتغير المناخي، لكنه ظل محكوما بنبرة خطابية واضحة، تضع المتفرج في موقع المتلقي لرسالة جاهزة، في المقابل لا يصرح "باراديس" بخطابه بشكل مباشر، بل يترك بنية العالم نفسها تكشفه، حيث يتحول المخبأ إلى نموذج مكثف لعالم يُدار وفقًا لمنطق "الإنقاذ الانتقائي"، ولا يتم إنكار الكارثة بل استثمارها وتحويلها إلى فرصة لإعادة توزيع السلطة بشكل أكثر حدة.

لا يبرز المسلسل التفاوت في لحظة النجاة فقط، بل يمتد ليكشف كيف تستمر هذه الفوارق داخل المجتمع الجديد نفسه، حيث لا يحصل الجميع على نفس القدر من المعرفة والحرية، وبذلك لا تبدو الكارثة نهاية للعالم القديم، بل امتدادا له في صورة أكثر قسوة ووضوحا.

ينجح "باراديس" في تقديم قراءة أكثر تعقيدا للتغيرات المناخية، فهي ليست فقط تهديدا بيئيا، بل اختبار حقيقي للبنى السياسية والاجتماعية المعاصرة.

يقدم مسلسل "باراديس" عالما يبدو متماسكا ومقنعا إلى حد كبير بفضل عناصره الفنية، من أداء ستيرلينغ كيه براون وجوليان نيكولسون وجيمس مارسدن، إلى الديكورات الدقيقة والموسيقى التي منحت هذا المجتمع المغلق مصداقيته الكاملة.

التقييم العام

القصة: 4.5

الإخراج: 4.5

التمثيل: 4.5

المؤثرات البصرية: 4

صديق العائلة: 4