حين عرض مسلسل "المال والبنون" لأول مرة في بداية تسعينيات القرن العشرين، سرعان ما تحول إلى واحد من أكثر الأعمال حضورا في الذاكرة التلفزيونية العربية، ليس فقط لتعدد شخصياته أو لأنه من جزأين، بل لأن قصته نجحت في تحويل حكاية عائلية إلى ملحمة اجتماعية عن المال والأخلاق وإرث الآباء للأبناء.

في قلب هذه الحكاية برزت شخصيتان أصبحتا من العلامات البارزة في تاريخ الدراما المصرية: عباس الضو الذي جسده الفنان عبد الله غيث في الجزء الأول، وسلامة فراويلة الذي أداه الفنان يوسف شعبان. جمعتهما بدايات متشابهة، ثم فرق بينهما سؤال واحد: ماذا يفعل الإنسان حين يقف أمام المال الحرام؟

من خلال هذا الانقسام بنى المسلسل واحدا من أكثر الصراعات الأخلاقية تعقيدا في الدراما المصرية، صراعا لم يبق محصورا بين الصديقين، بل امتد أثره إلى الأبناء.

صداقة تتحول إلى صراع أخلاقي

تبدأ علاقة عباس الضو وسلامة فراويلة من نقطة عادية: صداقة قديمة بين رجلين خرجا من البيئة الاجتماعية نفسها تقريبا. لكن هذه الصداقة سرعان ما تتحول إلى واحدة من أكثر العلاقات توترا في المسلسل، حين يواجه الرجلان لحظة اختبار أخلاقي حاسمة مع اكتشاف الكنز الذي سيغير مصيرهما.

عند هذه اللحظة ينقسم الطريق: يختار عباس الضو الابتعاد عن المال الحرام، بينما يرى سلامة فراويلة فيه فرصة نادرة للصعود الاجتماعي وتغيير حياة أسرته بالكامل. ومن هنا لا ينشأ مجرد خلاف بين صديقين، بل صراع طويل بين نموذجين للحياة: نموذج يضع الأخلاق فوق الثراء، وآخر يقدم الثروة والنفوذ في مقدمة أولوياته.

بهذا المعنى، لا تبدو العلاقة بين عباس وسلامة مجرد محور داخل الحكاية، بل مرآة لتحولات اجتماعية أوسع عاشها المجتمع المصري الحديث. فالفترة التي تدور فيها الأحداث -الممتدة من ستينيات القرن العشرين حتى العقود اللاحقة- شهدت تحولات اقتصادية وسياسية عميقة، وفتحت الباب أمام صعود طبقات جديدة من أصحاب الثروات السريعة التي اكتسب بعضها أمواله بطرق ملتبسة.

في هذا السياق يمكن قراءة سلامة فراويلة بوصفه نموذجا لصعود اجتماعي محاط بالشكوك، بينما يمثل عباس الضو صورة لرجل بقي متمسكا بالقيم التقليدية حول الشرف والعمل والرزق الحلال، حتى لو كان ذلك يعني البقاء في موقع اجتماعي أكثر تواضعا. ومن خلال هذا الانقسام يضع المسلسل المتفرج أمام سؤال ضروري: كيف تغير معنى النجاح في المجتمع المصري؟

يمكن أيضا قراءة التوتر المستمر بين سلامة وعباس بوصفه شكلا من "الحسد الأخلاقي". فسلامة، رغم ما حققه من ثروة ونفوذ، يظل في حاجة دائمة إلى أن يرى عباس يخطئ أو يتعثر، لأن سقوطه الأخلاقي سيمنحه نوعا من الطمأنينة.

فوجود عباس -بنزاهته وتمسكه بالمبدأ- يبقى تذكيرا دائما بالاختيار الذي اتخذه سلامة في الماضي، ولذلك يبدو كأنه ينتظر اللحظة التي يكتشف فيها أن صديقه القديم ليس أفضل منه، فإذا أخطأ عباس فلن يكون الفرق بينهما كبيرا، وسيصبح سلامة في نظر نفسه أقل ذنبا وأقرب إلى المثال الأخلاقي الذي يمثله صديقه طوال الوقت.

الأبوة.. قلب الحكاية

الصداقة القديمة والانقسام أمام سؤال المال الحرام يشكلان نقطة البداية في علاقة عباس الضو وسلامة فراويلة، لكن القاسم الأعمق بينهما يكمن في كونهما أبوين يحاول كل منهما، بطريقته، أن يكون الأفضل لأبنائه.

الصراع بين الرجلين لا يدور حول المال وحده، بل حول تصورين مختلفين لمعنى الأبوة والنجاح في الحياة. سلامة يرى أن مسؤوليته الأولى هي ضمان مستقبل مادي آمن لأولاده، ومنحهم ما حرم هو منه من تعليم ومكانة اجتماعية ورفاهية، لذلك لا يتردد في استخدام الثروة التي جمعها لصنع حياة أفضل لهم.

في المقابل، يتعامل عباس الضو مع الأبوة بوصفها مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون اقتصادية. يدرك أن المال قد يفتح الأبواب، لكنه يخشى أن يورث أبناءه إرثا أخلاقيا مثقلا بالذنب، لذلك يصر على أن يكون المثال الذي يحتذون به، حتى لو كلفه ذلك حياة أكثر صعوبة عليه وعليهم.

هكذا يتحول التناقض بين الرجلين من خلاف على المال إلى صراع بين نموذجين للأبوة: أب يراهن على الثروة كضمان للمستقبل الناجح، وآخر يراهن على التربية والقدوة باعتبارهما الثروة الحقيقية التي يمكن أن يتركها لأبنائه.

ولعل عنوان المسلسل نفسه، "المال والبنون"، يقدم مفتاحا رئيسيا لقراءة الشخصيتين وللصراع بينهما، فالعنوان لا يضع كلمتين متجاورتين فحسب، بل يطرح معادلة كاملة عن أولويات الحياة: أيهما أولى بالحرص، المال أم الأبناء؟

من خلال الرجلين يقدم المسلسل مسارين مختلفين يمكن أن يسلكهما الأب. في حالة سلامة فراويلة يصبح المال الوسيلة الأساسية لحماية الأبناء وضمان مستقبلهم، إذ يرى أن الثروة يمكن أن تفتح لهم أبواب التعليم والنفوذ والمكانة الاجتماعية. أما عباس الضو فيضع الأبناء أنفسهم في قلب المعادلة، لكنه يفهم حمايتهم بطريقة مختلفة، ليس عبر تراكم المال، بل عبر تقديم مثال أخلاقي يقتدون به.

وهكذا لا يبدو العنوان مجرد تسمية للعمل، بل إطارا دراميا يختصر المقابلة بين قيمتين، ويكشف أن كلا من الرجلين يحاول في النهاية أن يورث أبناءه ما يراه هو الثروة الحقيقية: المال في حالة سلامة، والمبدأ في حالة عباس.

لماذا لم يكن سلامة فراويلة شريرا تقليديا؟

لم يقدم سلامة فراويلة في "المال والبنون" بوصفه شريرا تقليديا يسهل على المتفرج رفضه أو كراهيته، بل بوصفه شخصية أكثر تعقيدا وإنسانية. فرغم أن طريقه إلى الثروة ارتبط بأموال غير مشروعة وقرارات أخلاقية ملتبسة، يحرص المسلسل على إظهار جوانب أخرى منه، فهو أب شديد التعلق بأبنائه، يسعى إلى تأمين مستقبلهم، ويخشى عليهم من الفشل أو الحرمان. ويظهر في كثير من اللحظات كريما مع أهل الحي، ومستعدا لمساعدة الآخرين.

هذه الازدواجية تجعل سلامة شخصية رمادية لا يمكن اختزالها في دور الشرير المطلق. جزء من جاذبيته الدرامية يأتي من كونه رجلا يرى نفسه على حق، ويعتقد أن ما يفعله ليس طمعا، بل تعويضا عما فاته في حياته. وبذلك يصبح الصراع بينه وبين عباس الضو أقل بساطة من مواجهة بين الخير والشر، وأكثر قربا من صراع بين رؤيتين مختلفتين للحياة والنجاح.

على الجانب الآخر، يظهر عباس الضو كشخصية تميل إلى المثالية، لا في موقفه من المال الحرام فقط، بل أيضا في علاقته بأبنائه، فهو لا يكتفي برفض الطريق الذي سلكه صديقه القديم، بل يحرص على أن يكون في نظر أبنائه نموذجا أخلاقيا كاملا. غير أن هذه الصرامة تجعل حضوره في حياتهم أقرب إلى حضور المعلم أو الموجه الذي يضع القواعد ويذكر بها باستمرار، أكثر منه أبا عاديا يخطئ ويضعف مثلهم.

بين مال سلامة ومبدأ عباس.. أي إرث يبقى؟

في النهاية، تبدو شخصيتا عباس الضو وسلامة فراويلة كوجهين مختلفين لفكرة الأب نفسه، كلاهما يحاول أن يمنح أبناءه أفضل ما يملك، لكن كلا منهما يعرف هذه "الثروة" بطريقته الخاصة.

وبين المال الذي يراهن عليه سلامة، والمبدأ الذي يتمسك به عباس، يبقى السؤال معلقا: أي الإرثين يكون أثقل أثرا في حياة الأبناء؟