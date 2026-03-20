وفاة تشاك نوريس عن 86 عاما.. العالم يودع أيقونة الأكشن والفنون القتالية

توفي الممثل العالمي تشاك نوريس، نجم مسلسل "ووكر تكساس رينجر" وأفلام الأكشن، عن عمر ناهز 86 عاما، بحسب ما أعلنت عائلته اليوم عبر حسابها الرسمي على إنستغرام .

وقالت العائلة في بيان "بقلوب مثقلة بالحزن، نعلن الرحيل المفاجئ لحبيبنا تشاك نوريس صباح أمس. بالنسبة للعالم، كان فنانا للفنون القتالية وممثلا ورمزا للقوة، أما بالنسبة إلينا، فكان زوجا مخلصا وأبا وجدا محبا وأخا رائعا وقلب عائلتنا".

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن نوريس دخل المستشفى أثناء وجوده في "جزيرة كاواي"، بعد أيام من احتفاله بعيد ميلاده السادس والثمانين، إذ قال في فيديو نشره على حساباته "أنا لا أتقدم في السن، أنا أرتقي إلى مستوى أعلى".

وأكدت العائلة أنها تفضل عدم الكشف عن تفاصيل وفاته، مشيرة إلى أنه "كان محاطا بأسرته ورحل في سلام".

وأسس نوريس لنفسه مكانة مميزة في السينما العالمية، بعد أن بدأ مسيرته الفنية عام 1968 بظهور قصير في فيلم "ذا ريكينغ كرو"، قبل أن يصعد نجمه بعد مواجهة شهيرة مع بروس لي في فيلم "طريق التنين"، ليصبح أيقونة عالمية على الشاشتين الكبيرة والصغيرة.

وأثارت وفاته موجة من التعازي من شخصيات عامة وفنانين حول العالم. وكتب غريغ أبوت الحاكم الجمهوري لولاية تكساس، على منصة إكس (X) : "تكساس فقدت أسطورة. نوريس جسد القوة والعزيمة والوطنية التي تجعل تكساس في الصدارة".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نوريس بأنه "كان صديقا عزيزا لإسرائيل وصديقا شخصيا مقرّبا"، وأضاف "قدّم تشاك الفنون القتالية إلى ملايين الناس حول العالم، وجمع إلى جانب ذلك دفء شخصيته الإنسانية".

كما نعاه فنانون عالميون، بينهم سيلفستر ستالون الذي كتب على إنستغرام "استمتعت بالعمل مع تشاك، كان أمريكيا بكل معنى الكلمة، ورجلا عظيما".

وأشاد الكاتب الأمريكي ستيفن كينغ بفيلم "سايلنت ريغ"، بينما كتب جون كلود فان دام ودولف لوندغرين عن احترامهما لنوريس واعتبراه نموذجا للقدوة والاحتراف.

وعلق مقدم البرامج غلين بيك قائلا "الأيقونة تشاك نوريس رحل، وفي خبر عاجل، وجد الموت نفسه قد مات بعد محاولته أخذ تشاك نوريس إلى العالم الآخر".

يذكر أن نوريس جمع بين القوة الجسدية والشخصية الصلبة، تاركا إرثا فنيا وثقافيا ممتدا عبر أجيال من محبي السينما حول العالم.