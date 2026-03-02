"أمير الغناء العربي" يصارع الوعكة الأشد.. نزيف مفاجئ يدخل هاني شاكر إلى العناية المركزة

تعرّض الفنان المصري هاني شاكر لوعكة صحية طارئة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، بعد إصابته بنزيف مفاجئ في القولون، حيث خضع لعملية جراحية كبرى تحت إشراف فريق طبي متخصص، ثم نُقل إلى غرفة العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية.

وكان شاكر قد شعر بآلام حادة ومفاجئة، وأظهرت الفحوص الطبية وجود نزيف في القولون، مما دفع الفريق الطبي لاتخاذ قرار عاجل بالتدخل الجراحي، جرى خلاله استئصال جزء من القولون مع إجراء تغيير لمسار الأمعاء.

وأفادت تقارير محلية بأن نقيب المهن الموسيقية السابق لا يزال تحت المتابعة الطبية الدقيقة في أعقاب الجراحة، إذ لم يستعد وعيه حتى الآن عقب خروجه من غرفة العمليات، بعد دخوله في حالة غيبوبة، الأمر الذي زاد من القلق حول تطورات وضعه الصحي خلال الساعات الماضية.

وأثار الوضع الصحي للفنان الملقب بـ"أمير الغناء العربي" حالة تعاطف واسعة وقلقا بين متابعيه وزملائه في الوسط الفني، الذين حرصوا على الدعاء له وتمني الشفاء العاجل.

وأعلنت الصفحة الرسمية لأعضاء نقابة المهن الموسيقية في مصر أن الحالة الصحية لهاني شاكر "حرجة"، مطالبة جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالشفاء التام، وأن يمن الله عليه بالسلامة ويعيده إلى أسرته ومحبيه معافى، وأن يطمئن قلوب عائلته وجمهوره في أقرب وقت.

بدورها، طالبت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عبر حسابها على فيسبوك، بالدعاء له لتجاوز أزمته الصحية، وكتبت: "أخي الذي لم تلده أمي وصديقي، أسأل الله أن يمن عليك بالشفاء العاجل، ربنا يحفظك لزوجتك الغالية وأسرتك الكريمة وجمهورك في كل أنحاء الوطن العربي، ويبارك في عمرك ويكتب لك دوام الصحة".

وتأتي الأزمة الصحية الجديدة التي يمر بها الفنان، البالغ من العمر 73 عاما، بعد أسابيع قليلة من تعرضه لوعكة صحية أخرى، إذ خضع لعملية جراحية في العمود الفقري خلال يناير/كانون الثاني الماضي، عقب إصابته بانزلاق غضروفي تسبب في عدم قدرته على الحركة.

وفي ذلك الوقت أوصى الأطباء بضرورة الابتعاد عن أي مجهود بدني لحين اكتمال تعافيه، قبل أن يسجل أول ظهور فني له بعد العملية من خلال حفل أقيم في الإمارات، ظهر خلاله جالسا على كرسي طوال فقرات الحفل نظرا لوضعه الصحي.

ويعد هاني شاكر واحدا من أبرز الأصوات العربية المرتبطة بالطرب الأصيل، إذ بدأ مسيرته الفنية طفلا في منتصف ستينيات القرن الماضي، عندما جسد شخصية الموسيقار سيد درويش في مرحلة الطفولة بفيلم "سيد درويش".

وخلال مسيرته، شارك في بطولة عدد من الأفلام السينمائية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب مشواره الغنائي الذي قدم خلاله ما يقرب من 29 ألبوما. كما تولى منصب نقيب المهن الموسيقية لدورتين متتاليتين خلال الفترة من 2015 حتى 2021، قبل أن يتقدم باستقالته من المنصب.