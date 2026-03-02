لهذه الأسباب تصدر "ذاكرة قاتل" المشهد الدرامي رغم بطء الإيقاع

مع مطلع عام 2026، ظهر مسلسل "ذاكرة قاتل" (Memory of a Killer) كعمل يتقدم بهدوء داخل زحام دراما الجريمة الأمريكية، لكنه يحمل في طياته ما يكفي ليلفت الانتباه؛ الحكاية هنا لا تبدأ برصاصة ولا تنتهي بمطاردة، بل تنبع من قلب رجل يتداعى وعيه كما تتداعى الحدود بين ما عاشه وما يحاول نسيانه.

يستعرض العمل مفارقة إنسانية ملهمة: قاتل مأجور يبدأ في فقدان ذاته قبل أن يفقد ذاكرته، فتتحول حياته إلى مساحة يختلط فيها الخوف بالحنين للماضي، والواجب بالذنب، والواقع بما بقي منه عالقا في الذاكرة.

ورغم طابعه التشويقي، فإن المسلسل يبنى على توتر داخلي دقيق لا تصنعه الأسلحة ولا الشوارع المعتمة، بل لحظة ينسل فيها المرض إلى الروح فيعيد ترتيب العالم على مهل.

ومع كل حلقة، تتقلص المسافة بين ماضي البطل وحاضره الذي يوشك على الانهيار، حتى يبدو كمن يطارد ظلاله، بينما تتربص به فجوات الذاكرة في أشد اللحظات حساسية. وفي الخلفية، يبقى السؤال معلقا: ماذا يبقى من الإنسان حين تتفلت منه خيوط وعيه؟

قاتل يطارد ذاكرته

تتمحور الحكاية حول "أنجيلو دويل" (باتريك ديمبسي)، الذي عاش عمرا كاملا بشخصيتين لا تلتقيان: بائع آلات تصوير وأب أرمل يحاول تعويض ابنته الحامل عن فقدان الأم، ويد محترفة شديدة الدقة في عالم الاغتيالات لصالح مافيا نيويوركية.

لكن ظهور أعراض الزهايمر يكسر ذلك التوازن الهش، فتتحول لحظات النسيان العابرة إلى شقوق تتسرب منها أسراره القديمة، وتغدو ذاكرته -التي كانت سلاحه الأهم- عبئا يهدد ما بناه وما حاول إخفاءه طوال سنوات.

من بلجيكا إلى نيويورك

عرض المسلسل لأول مرة على شبكة "فوكس" (Fox) في 25 يناير/كانون الثاني 2026، ووصل حتى الآن إلى حلقته الخامسة من أصل عشر حلقات، ما يضع المشاهد في منتصف الحكاية تماما. ورغم أن العمل لم يكشف بعد عن مساراته النهائية، فقد نجح في جذب الجمهور محققا تقييمات مرتفعة للحلقات الأولى، مقابل آراء نقدية متباينة.

وتستند الحبكة إلى رواية بلجيكية سبق تقديمها سينمائيا عام 2003 في الفيلم البلجيكي "قضية الزهايمر" (The Alzheimer Case)، والمعروف أيضا باسم (The Memory of a Killer)، قبل إعادة تقديم الفكرة في الفيلم الأمريكي "ذاكرة" (Memory) عام 2022 والذي جاء من بطولة ليام نيسون.

غير أن النسخة التلفزيونية تختار مسارا مختلفا؛ فهي أطول زمنيا وأكثر اقترابا من الميلودراما العائلية، مع تخفيف واضح لحدة العنف البصري، والحفاظ على جوهر الفكرة: قاتل محترف تحاصره ذاكرته الواهية وماضيه الدموي في وقت واحد.

ويمثل الفارق الزمني الكبير بين مدة الفيلم وحيز المسلسل فرصة لتفصيل الحكاية بعمق أكبر، سواء في خلفيات الشخصيات أو في طبيعة الاغتيالات وعالمها. هذا الامتداد أتاح مساحة لتطوير العلاقات والدوافع، لكنه يظل محملا بمخاطرة لا يستهان بها، ذلك لأن الزمن الأطول قد يتحول إلى عبء إذا لم تنجح الكتابة في الحفاظ على توتر درامي متصاعد حتى النهاية.

استقبال منقسم بين التشويق والسطحية

غير أن التحدي الأكبر أمام صانعي مسلسل "ذاكرة قاتل" يتمثل في محاولة الوقوف بين ثلاثة محاور أساسية: البعد النفسي بما فيه من قلق وفقدان للذاكرة وكوابيس الماضي، والبعد العائلي الذي يركز على علاقة البطل بابنته وشعوره بالذنب تجاه زوجته الراحلة، ثم البعد الإجرامي من عمليات اغتيال ومطاردات وشبكات متشابكة من العلاقات.

ورغم صعوبة هذه الموازنة، ينجح العمل في تقديم مزيج مشوق، لكنه كثيرا ما يميل إلى الانشغال بالأكشن والخط البوليسي على حساب الغوص العميق في أزمة البطل الوجودية.

وفي حين يرى البعض هذا التوازن خيارا واعيا يجعل المسلسل أكثر قابلية للوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع، يعتقد آخرون أن العمل أهدر جزءا من إمكاناته بتحويل المرض إلى خلفية درامية بدلا من جعله مركز التجربة.

نجاح نسبي أم فرصة ضائعة؟

وجدير بالذكر أن تقاطع عالم الجريمة مع هشاشة الذاكرة، نجح في منح المسلسل مساحة إنسانية كبيرة، خاصة في لحظات الشرود وفجوات التذكر التي يتعامل معها الإخراج بذكاء، موظفا الصمت والارتباك كأدوات لخلق توتر داخلي.

وهو ما انعكس بدوره على الصورة والإضاءة؛ فالألوان الباردة تغلف عالم الاغتيالات، مقابل دفء بصري يحيط بالبيت والمدرسة والمقابر، ما يجعل الصورة نفسها شاهدة على الانفصال بين عالمي البطل.

كما يبرز الأداء التمثيلي كأحد عناصر القوة في المسلسل؛ إذ يقدم باتريك ديمبسي شخصية مترددة بين يقظة القاتل ومحاولة الأب حماية ما تبقى من حياته، يسانده مايكل إمبريولي الذي يؤدي شخصية غامضة تتأرجح بين الحنان والتهديد، فيما تضيف أوديا راش وريتشارد هارمون بعض الثقل الدرامي للأدوار المساندة رغم محدودية السيناريو.

ورغم هذه العناصر الإيجابية، يواجه المسلسل عيبا واضحا يتمثل في توظيف المرض لخدمة الأكشن بدلا من توظيف الأكشن للكشف عن مأساة البطل، إلى جانب الانتقال المتسارع بين الأزمنة والحالات الذهنية للبطل دون إشارات بصرية كافية، وهو ما يضعف من تأثير التوتر الذي يعول عليه السرد.

بين البقاء والتلاشي

"ذاكرة قاتل" قد لا يكون أفضل ما قدمته دراما الجريمة الأمريكية مؤخرا، لكنه بالتأكيد ليس عملا عابرا. فهو يقف في منطقة رمادية بين فكرة قوية، وبناء بصري محكم، ونص متردد بين طموح معالجة موضوع الزهايمر بعمق من جهة، والالتزام بقواعد مسلسل جماهيري يعتمد على الإيقاع السريع وسهولة المتابعة من جهة أخرى.

ومع ذلك يمكن القول إن المسلسل نجح حتى الآن، في حجز مكان جيد ضمن سباق البث الأمريكي، بينما يبقى مستقبله رهينا بقدرة الحلقات القادمة على تحويل رحلة البطل النفسية إلى تجربة أكثر رسوخا، واختيار نهاية تحترم عقل المشاهد وتفاجئه في الوقت نفسه.

"ذاكرة قاتل" عمل درامي من 10 حلقات يجمع بين التشويق النفسي والجريمة، ويشارك في بطولته باتريك ديمبسي، مايكل إمبريولي، أوديا راش، ريتشارد هارمون، جينا توريس، ودانيال ديفيد ستيوارت.