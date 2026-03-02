كشف الممثل المصري محمد يوسف، الشهير بـ"أوزو"، عن تفاصيل حالته الصحية بعد موجة من التساؤلات التي أثيرت حول سبب انحناءة ظهره، عقب ظهوره بهذا الشكل خلال مشاركته في بطولة مسلسل "صحاب الأرض"، المشارك في موسم دراما رمضان 2026.

وأوضح "أوزو"، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أنه يعاني من مرض مناعي نادر يعرف بالتهاب الفقرات التصلبي، مشيرا إلى أنه يخضع حاليًا لعلاج بيولوجي يهدف إلى تثبيت حالته الصحية ومنع تدهورها.

وكشف أنه توجه بالفعل إلى اختصاصي تجميل، برفقة نقيب المهن التمثيلية الفنان الدكتور أشرف زكي، غير أن الطبيب طلب منه العودة بعد عام، رغم أن فترة التعافي من العملية لا تتجاوز 6 أشهر. وأكد رغبته في إجراء هذه الجراحة التجميلية، ولكن لدى طبيب آخر يضع حالته الصحية المعقدة في الحسبان.

واستكمل حديثه موضحا أنه لا يفضل استدرار تعاطف الجمهور من خلال الإعلان عن مرضه، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المقربين منه لا يعلمون بطبيعة حالته الصحية، رغم ما يتحمله من آلام شديدة يسعى للتعامل معها بمختلف الطرق العلاجية المتاحة.

وتشمل هذه الطرق العلاج اليدوي والعلاج المائي، قبل أن يختتم حديثه بتوجيه اعتذار لكل من انتقد طريقة سيره في المسلسل أو شكله ومظهره الخارجي.

ويُعد التهاب الفقرات التصلبي (Ankylosing Spondylitis) أحد الأمراض المناعية المزمنة، إذ يؤدي إلى التهابات مستمرة في مفاصل العمود الفقري، مما يتسبب تدريجيا في تيبس الفقرات وقد يصل إلى التحامها مع مرور الوقت.

وغالبا ما تبدأ أعراضه بآلام في أسفل الظهر خلال مرحلة الشباب، فيما يركز العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي على تقليل حدة الألم والحد من تطور المرض وتيبس العمود الفقري.

ويشارك الممثل المصري في مسلسل "صحاب الأرض" إلى جانب منة شلبي وإياد نصار وكامل الباشا وآدم بكري، مجسدا شخصية رجل فلسطيني يدعى "أبو علي"، يكرس جهده لتوفير المساعدات والاحتياجات الحياتية الأساسية لسكان قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع خلال معركة "طوفان الأقصى".

وتفاعل المئات مع منشور أوزو، معبرين عن حبهم له "في كل حالاته"، ومشيدين بموهبته وأدائه في "صحاب الأرض" إلى حد أن بعضهم اعتقد في البداية أنه فلسطيني بالفعل.

وبدأ محمد يوسف، المعروف بـ"أوزو"، مسيرته من خلال مشاركته في الجزء الأول من مسلسل "الدالي"، حيث جسّد شخصية الابن الأكبر للفنان نور الشريف، والذي لقي مصرعه في سياق الأحداث على خلفية صراعات وخلافات والده مع عدد من رجال الأعمال.

كما شارك في عدد من الأعمال الدرامية البارزة، من بينها مسلسلات "بنت اسمها ذات"، و"المغني"، و"الاختيار"، و"لغز بابل"، و"الحشاشين".