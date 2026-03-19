وجه الفنان محمد عادل إمام اعتذارا عن مشهد الولادة الذي أثار جدلا في مسلسل "الكينج"، مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة إلى مهنة الطب أو التقليل من قيمة الحدث.

وقال في بيان عبر حسابه على فيسبوك "لاحظت الجدل الدائر حول مشهد الولادة في المسلسل، ولم يكن المقصود التقليل من قيمة مهنة عظيمة أو من الحدث نفسه، وآسف عن أي سوء فهم قد حدث".

جاء الاعتذار بعد موجة من الانتقادات صاحبت عرض المشهد، إذ أثار غضبا في أوساط الأطباء وتفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رأى أنه يحمل إساءة للمهنة، وآخرين اعتبروه جزءا من الكوميديا الدرامية.

مؤلف "الكينج"

من جانبه، رأى مؤلف المسلسل محمد صلاح العزب أن المشهد لا يستدعي اعتذارا، مشيرا إلى أن المسؤولية تقع على الشخصية الدرامية لا على صنّاع العمل، وأن هناك التباسا في قراءة ما يقدم دراميا.

وأوضح أن شخصية "حمزة الدباح" -التي يجسدها محمد عادل إمام- ترتكب داخل الأحداث أفعالا أكثر حدة مثل القتل والاتجار بالسلاح وتم تمريرها، بينما جرى التركيز على جملة قيلت بطبيعة شخصية شعبية غير متعلمة، وكأنها التجاوز الوحيد، معتبرا ذلك قراءة غير دقيقة لطبيعة العمل.

بدأت الأزمة عقب عرض مشهد داخل غرفة الولادة في مستشفى، تضمن عبارة اعتبرت مسيئة، قالها "حمزة" لزوجته خلال لحظة الولادة.

خالد منتصر: سقطة درامية وإساءة للحظة إنسانية

وصف الطبيب والكاتب خالد منتصر المشهد بأنه من "أكبر السقطات الدرامية" في موسم رمضان، موضحا في منشور على فيسبوك أن الجملة جاءت "قبيحة" ومشحونة بدلالات غير لائقة، وانتقد تقديمها على لسان محمد عادل إمام رغم ما يعرف عنه من احترام ورقي، مؤكدا أن المزاح لا يبرر استخدام المرأة كسلعة تحت دعوى الكوميديا.

وأضاف أن لمهنة الطب "قدسية"، خاصة في لحظة الولادة التي تعد من أكثر اللحظات الإنسانية حساسية وألما، إذ تعاني فيها الأم أقسى درجات الوجع لمنح الحياة لكائن جديد. واعتبر أن التعامل مع هذه اللحظة بـ"إيفيه" سطحي يفرغها من معناها الإنساني ويعكس تراجعا في الذوق العام، مشددا على أن أطباء النساء لا يجوز اختزالهم في صورة نمطية ساخرة.

ميرنا جميل: مبالغة مقصودة

تفاعلت الفنانة ميرنا جميل مع الجدل، موضحة في حوار ببرنامج "نجوم رمضان أقربلك" مع إنجي علي على إذاعة "نجوم إف إم" أن "الكينج" لا يعتمد على الواقعية الكاملة، بل يتضمن قدرا من المبالغة المقصودة، باعتباره عملا يمزج بين الدراما والكوميديا.

إعلان

وأشارت إلى أن المشهد محل الجدل لم يكن استثناء، بل جاء ضمن سياق عام يعتمد على تضخيم بعض المواقف لخدمة الكوميديا، لافتة إلى أن طبيعة المسلسل -الذي يتناول صعود تاجر سلاح- تسمح بهذا الأسلوب في المعالجة.

وأضافت أن ردود الفعل على المشهد جاءت متباينة بين من رآه غير مناسب ومن تقبله ضمن الإطار الكوميدي، مؤكدة أن هذا التباين معتاد في الأعمال التي تعتمد على المبالغة أو السخرية.

يشارك مسلسل "الكينغ" في السباق الرمضاني لعام 2026، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة محمد عادل إمام وحنان مطاوع وميرنا جميل وعمرو عبد الجليل. وتدور أحداثه حول حمزة الدباح الذي يحقق الثراء والنفوذ عبر تجارة السلاح.

وقد تعرض الديكور الرئيسي للمسلسل داخل استوديو مصر بمنطقة الهرم لحريق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما أسفر عن تدمير أجزاء كبيرة من ديكور "الحارة" الخشبي دون وقوع إصابات بشرية، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي مواقع التصوير.