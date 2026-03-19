خفة ظل وارتباك لطيف.. كوميديا واقعية في "يوميات رجل متزوج"

يأتي مسلسل "يوميات رجل متزوج" ضمن الأعمال الكوميدية الاجتماعية في موسم رمضان 2026، بوصفه الجزء الثاني من "يوميات رجل عانس" الذي عرض في رمضان الماضي وحقق حضورا لافتا.

يواصل العمل متابعة شخصية عبد الله (إبراهيم الحجاج)، لكن بعد انتقاله من العزوبية إلى الحياة الزوجية، في توسعة طبيعية للعالم الدرامي الذي بدأه الجزء الأول. المسلسل من تأليف نواف المهنا، وإخراج عبد الرحمن السلمان، ويشارك في بطولته آيدا القصي وفاطمة الشريف وسعيد صالح.

البيت الكبير.. ومشكلاته اليومية

تدور أحداث "يوميات رجل متزوج" حول عبد الله الذي يدخل أخيرا مرحلة الزواج بعد سنوات من العزوبية، ختمها في الجزء الأول بزواجه من زميلته في العمل أروى (آيدا القصي)، لكنه يجد نفسه أمام واقع جديد مليء بتفاصيل لم يكن يتوقعها.

يكتشف عبد الله أن الحياة الزوجية ليست انتقالا تلقائيا إلى مرحلة أكثر استقرارا، بل تجربة مشحونة بالتفاصيل والتحديات، خاصة بعد اضطراره للعيش في منزل العائلة بما يفرضه من تدخلات ومفارقات. ومن خلال هذه المواقف الكوميدية يتابع المسلسل محاولاته للتكيف مع دوره الجديد كزوج، في إطار كوميديا اجتماعية تستمد مادتها من الحياة اليومية.

يطرح العمل الزواج باعتباره مادة للكوميديا، ويتعامل مع مؤسسة ترى عادة بوصفها شأنا "جديا" من زاوية أكثر خفة وسخرية، فبدلا من بناء صراعات كبيرة، يعتمد على التفاصيل الصغيرة بين الزوجين، وبينهما وبين عائلة عبد الله. هكذا تتحول التوترات المعتادة في بدايات الزواج إلى مادة للضحك، وتصبح المفارقات اليومية مصدرا رئيسيا للكوميديا، من دون اللجوء إلى مبالغات مفتعلة.

لا يقدم المسلسل جديدا على مستوى الفكرة أو بناء المفارقات، إذ تبقى أغلب المواقف متوقعة وتعتمد على نماذج مألوفة من المشكلات الزوجية وتدخلات العائلة، لكن العمل ينجح في الحفاظ على جاذبيته لسببين رئيسيين، الأول أن المشكلات المطروحة تبدو حديثة وقريبة من تفاصيل البيوت اليوم، مما يمنح الكوميديا طابعا واقعيا.

والثاني خفة الظل الواضحة لدى أغلب المشاركين وقدرتهم على صناعة الإيقاع الكوميدي، ويظهر ذلك خصوصا في شخصيتي والدي عبد الله، الأم لطيفة (فاطمة الشريف) والأب حمد (سعيد صالح)، اللذين يضيفان قدرا من الحيوية والطرافة، ويؤكدان نجاح اختيار الممثلين في تجسيد عالم العائلة الممتدة باعتباره جزءا أساسيا من المسلسل.

الارتباك اللطيف للرجل المعاصر

يقدم "يوميات رجل متزوج" صورة مختلفة نسبيا للرجل في الكوميديا العربية من خلال شخصية عبد الله؛ فهو لا ينتمي إلى نموذج الرجل التقليدي الواثق والمهيمن، بل يظهر شابا معاصرا يحاول ببساطة أن يفهم دوره الجديد بعد الزواج.

يسعى عبد الله إلى علاقة تقوم على التفاهم والمشاركة مع زوجته، مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقته بعائلته وصداقاته السابقة، وهو توازن يبدو مربكا له في كثير من الأحيان. هذا الارتباك لا يقدم بوصفه ضعفا، بل مصدرا للمواقف الكوميدية، إذ يجد نفسه عالقا بين توقعات الزوجة والعائلة والأصدقاء، وغير متأكد دائما من القرار الصحيح، قبل أن تنتهي الأمور عادة إلى توازن مقبول يتناسب مع طبيعة العمل باعتباره مسلسلا خفيفا يفضل المصالحة على التصعيد الدرامي.

كوميديا التفاصيل في الدراما الخليجية

ينتمي "يوميات رجل متزوج" إلى موجة من المسلسلات الخليجية التي تستمد كوميديتها من تفاصيل الحياة العادية أكثر من اعتمادها على حبكات كبيرة، من بينها مثلا "شباب البومب" الذي يستخرج الكوميديا من يوميات الشباب وعلاقاتهم الاجتماعية، و"مخرج 7″ الذي بنى مفارقات ساخرة من الحياة العائلية والعمل في سياق يناقش قضايا معاصرة.

في هذا السياق يأتي "يوميات رجل متزوج" امتدادا لهذا الاتجاه، مع تركيزه على المواقف الصغيرة داخل البيت والعلاقات بين الزوجين والتداخل بين الزوجة والعائلة، بوصفها مصدرا أساسيا للكوميديا.

من "رجل عانس" إلى "رجل متزوج"

يمثل "يوميات رجل متزوج" امتدادا طبيعيا لمسار الشخصية الذي بدأ في "يوميات رجل عانس"، إذ لم يتغير عبد الله بقدر ما تغير نوع الصراع الذي يواجهه، ففي الجزء الأول عاش تحت ضغط السؤال الاجتماعي عن الزواج ومحاولات العائلة دفعه للإقدام على هذه الخطوة، بينما ينتقل في الجزء الثاني إلى مواجهة تحديات ما بعد الزواج مع بقاء الشخصية نفسها بطباعها المرتبكة وخفة ظلها.

بهذا المعنى تبدو فكرة العمل قابلة للاستمرار في مواسم لاحقة، طالما ظل صنّاعه قادرين على التقاط مواقف جديدة من حياة العائلة السعودية الحديثة وتقديمها في إطار كوميدي اجتماعي مسلّ وخفيف.