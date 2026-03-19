أسماء المدير تتصدر الفائزين بدعم صندوق مهرجان روتردام السينمائي 2026

أعلن صندوق هوبير بالس (Hubert Bals Fund – HBF) في هولندا عن اختيار مشروع المخرجة المغربية أسماء المدير ضمن قائمة المشاريع الفائزة بدعم "إتش بي إف+يوروب" (HBF+Europe) لعام 2026، عن فيلمها "لا تدع الشمس تشرق عليّ" (Don’t Let The Sun Go Up On Me)، وذلك في إطار شراكة إنتاجية تضم المغرب وفرنسا والنرويج والدنمارك وتشيلي، وتتولى شركة "هو إي كور دوك" (Haut et Court Doc) الفرنسية قيادته إنتاجيا.

وقرر الصندوق -الذي يُعد الذراع التمويلية لمهرجان روتردام السينمائي الدولي- اختيار سبعة مشاريع سينمائية أخرى من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية للحصول على منح إنتاجية.

وتبلغ قيمة المنحة 60 ألف يورو (نحو 65 ألف دولار) لكل مشروع، وتخصص لدعم الإنتاج المشترك بين شركات إنتاج أوروبية ومخرجين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وتركز الدورة الحالية على مشاريع تربط بين التجربة الشخصية والسياقات الاجتماعية والبيئية، مع مشاركة شركات إنتاج أوروبية من فرنسا والنرويج والدنمارك.

قصة مريم

تصدر القائمة المختارة مشروع المخرجة أسماء المدير، الذي يتتبع قصة مريم التي تسعى لتكريم شقيقتها فاطمة الزهراء، المصابة بمرض وراثي يمنعها من التعرض للشمس، عبر بناء مجتمع للرعاية والانطلاق في رحلة إلى القطب الشمالي حيث يغيب ضوء الشمس لفترات طويلة.

وحصلت المخرجة الإندونيسية كاميلا أنديني على دعم لمشروعها الجديد، في استمرار لمسارها السينمائي الذي يجمع بين البعد الفلسفي والاجتماعي، بعد مشاركات سابقة في مهرجانات دولية.

ومن كوسوفو تقدم المخرجة كالترينا كراسنيكي فيلم "تبييض" (Bleach)، الذي يتناول حياة عاملة تنظيف في وكالة إعلانات، ومحاولاتها بناء علاقات اجتماعية خارج حدود طبقتها الاقتصادية.

أما من الفلبين، فيشارك المخرج دون جوزيف رافائيل إبلاخان بفيلم "همهمة" (Hum)، الذي يرصد قصة فارسة شابة قادرة على تقليد أصوات الحيوانات، تنخرط في مهمة لتعقب "إرهابي بيئي".

إعلان

ومن إثيوبيا يقدم المخرج بيزا هايلو ليما فيلم "آخر دموع المتوفى" (The Last Tears Of The Deceased)، الذي يتناول رحلة كاهن ريفي في مواجهة ماضيه ومعتقداته.

ومن البرازيل تشارك المخرجة مايا دا رين بفيلم "أغنية الليل" (Nightsong)، الذي يرصد علاقة بين طفل وامرأة من السكان الأصليين، في ظل ظهور نبات مقاوم للمبيدات.

أكدت لجنة التحكيم أن المشاريع المختارة تتميز برؤية بصرية واضحة وقصص تتجاوز الحدود الجغرافية، مع حضور بارز لمخرجات مثل أسماء المدير وكاميلا أنديني ومايا دا رين.

ويعكس هذا الاختيار توجها متزايدا لدعم سينما الجنوب وتعزيز حضورها في الإنتاجات المشتركة مع شركات أوروبية، بما يتيح لهذه المشاريع الوصول إلى تمويل وشبكات توزيع أوسع.

مشوار دولي

المخرجة المغربية أسماء المدير من أبرز الأصوات السينمائية الصاعدة في المغرب وشمال أفريقيا، وقد برز اسمها دوليا مع فيلمها الوثائقي الطويل "كذب أبيض" (The Mother of All Lies) الذي عُرض في قسم "نظرة ما" (Un Certain Regard) ضمن مهرجان كان السينمائي 2023.

وفاز "كذب أبيض" بجائزة أفضل إخراج في القسم، إلى جانب تتويجه لاحقا بجوائز دولية عدة وترشيحه لتمثيل المغرب في سباق جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي.

انطلق "كذب أبيض" من تقاطع الذاكرة الشخصية مع التاريخ الجماعي، وأعادت أسماء المدير بناء أحداث "انتفاضة الخبز" في الدار البيضاء عام 1981 من خلال مقاربة بصرية مبتكرة، تستخدم مجسمات ومواد أرشيفية وشهادات عائلية لكشف الصمت الذي يحيط بالماضي.

وقد اعتبر النقاد العمل مثالا على تجديد الفيلم الوثائقي العربي من حيث اللغة والأسلوب السردي. أخرجت المخرجة أسماء المدير عددا من الأعمال الوثائقية والقصيرة التي عُرضت في مهرجانات دولية.

تخرجت أسماء المدير في المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما في الرباط، واشتغلت على مشاريع وثائقية لصالح قنوات ومنصات دولية، قبل أن تنتقل إلى تطوير أسلوبها الخاص القائم على المزج بين السيرة الذاتية والتحقيق البصري.

وتتميز أعمال المخرجة المغربية بتركيز واضح على تفكيك الذاكرة الفردية والجماعية، واستخدام أدوات سردية غير تقليدية، مثل إعادة بناء الأحداث عبر المجسمات أو اللعب على الحدود بين الوثائقي والروائي، وهو ما جعلها ضمن جيل جديد من صناع السينما العربية الذين يوسعون أفق هذا النوع من الأفلام.

ويمثل اختيار مشروعها الجديد ضمن دعم صندوق هوبير بالس امتدادا لمسارها الدولي المتصاعد، وقدرتها على جذب شركاء إنتاج أوروبيين، في سياق يعكس اهتماما متزايدا بالسينما القادمة من المغرب والمنطقة.

تأسس صندوق هوبير بالس عام 1988، وسُمي باسم مؤسس مهرجان روتردام، ويهدف إلى دعم المشاريع السينمائية في البلدان التي تواجه تحديات إنتاجية وتمويلية.

ويعمل برنامج "إتش بي إف+يوروب" (HBF+Europe) على تشجيع المنتجين الأوروبيين على الدخول شركاء في مشاريع قادمة من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وفي دورة 2026، اشترط البرنامج ألا تتجاوز ميزانية المشروع 1.5 مليون يورو (نحو 1.6 مليون دولار)، مع تأمين 50% من التمويل عند التقديم، وأُغلق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2025، قبل إعلان النتائج في مارس/آذار 2026.

إعلان

ولا يقتصر دور الصندوق على التمويل، بل يمتد إلى ربط المشاريع بشبكات الإنتاج والتوزيع الأوروبية، مما يجعله أحد أبرز المنصات الدولية لدمج سينما الجنوب في السوق العالمية.