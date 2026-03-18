تعد مسلسلات الحارة الشعبية جزءا أساسيا من موسم الدراما الرمضانية، بل أصبحت تقليدا سنويا تتنافس فيه الأعمال على تقديم الحارة بصور متعددة، بين واقعية شديدة القسوة وفانتازيا تداعب أحلام الشباب الراغبين في كسر واقع اجتماعي واقتصادي صعب. ضمن هذه الأعمال في رمضان 2026 يأتي مسلسل "بيبو".

ينتمي "بيبو" إلى الكوميديا الاجتماعية، ويشهد أول بطولة درامية مطلقة للمطرب أحمد بحر المعروف باسم "كزبرة"، بمشاركة هالة صدقي وسيد رجب ووليد فواز، ومن إخراج أحمد شفيق وقصة المخرج تامر محسن، ويعرض ضمن أعمال النصف الثاني من الشهر.

حكاية بيبو بين الحارة والصعيد

يبدأ العمل بتقديم بطله "بيبو"، الشاب البسيط الذي يعمل في مصنع للدواجن قبل أن يطرد في المشاهد الأولى، ويعيش مع والدته نوال (زينة منصور) في ظروف مادية صعبة، فيحاولان تحسين حياتهما عبر مشروع صغير لبيع الحواوشي.

في المقابل يدور خط درامي آخر في صعيد مصر، حيث يحتفل عمدة إسنا محمد نصر (سيد رجب) بحفيده وسط العائلة وأهالي البلدة، بينما تنشغل زوجته إنعام (هالة صدقي) بصفقة بيع قطعة أرض يملكها العمدة قرب أحد المعابد.

مع تقدم الأحداث ينكشف سر قديم يربط بين عالمي الحارة والصعيد، إذ يعثر بيبو على عقد زواج قديم يثبت أن والدته كانت على علاقة سابقة بالعمدة، فيسافر إلى إسنا بحثا عن الحقيقة، لتبدأ سلسلة من المواجهات والصراعات العائلية.

حين تصنع الصدفة حبكة كاملة

تبدو الصدفة إحدى الأدوات الأساسية في تحريك أحداث "بيبو". ففكرة مشروع الحواوشي مثلا تنشأ من تعليق عابر لسائق توك توك يمر قرب المنزل فيعجب برائحة الحواوشي التي تعدها الأم، فيفكر بيبو في تحويل هذا الإعجاب إلى مشروع.

لكن هذه اللحظة البسيطة تتحول سريعا إلى نقطة انطلاق لسلسلة من المشكلات، من الديون إلى انكشاف حقيقة نسب بيبو بعد سجن والدته. وهكذا تصبح الصدفة شرارة الصراع الدرامي، لكنها تستخدم أحيانا بقدر مبالغ فيه يجعل مسار الأحداث أقرب إلى ترتيبات متوقعة لا إلى تحولات عضوية.

أسرار كثيرة.. مفاجآت قليلة

يعتمد البناء الدرامي للمسلسل على كشف أسرار الماضي، فتتقدم الحكاية عبر معلومات تتكشف تدريجيا عما جرى قبل سنوات ويعاد من خلالها تشكيل العلاقات في الحاضر، مثل حقيقة نسب بيبو أو تورط بعض الشخصيات في إخفاء هذا السر.

هذه البنية تفترض أن كل كشف سيقلب موازين القصة ويخلق منعطفا غير متوقع، لكن المشكلة أن أغلب "المفاجآت" يمكن التنبؤ بها مبكرا، فالتلميحات المتكررة إلى دور إنعام في إخفاء وجود بيبو، أو الإشارات الواضحة إلى شر بعض الشخصيات ومصالحها الخفية، تجعل لحظة الكشف أقل تأثيرا دراميا.

بدلا من أن تتحول الأسرار إلى لحظات صدمة تعيد تشكيل الحكاية، تصبح في كثير من الأحيان مجرد محطات في حبكة مألوفة، تشبه قصص الخصومات العائلية والصراعات على الإرث التي شاهدها المتفرج مرارا في أعمال سابقة.

حين يصبح "الفلاش باك" عبئا سرديا

يلفت "بيبو" الانتباه أيضا إلى ظاهرة متزايدة في بعض مسلسلات رمضان هذا العام، هي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والمؤثرات البصرية داخل العمل نفسه، لا في التترات فقط كما حدث مثلا في مسلسل "الست موناليزا".

في "بيبو" يبدو أن هذه التقنيات استخدمت في مشاهد "الفلاش باك" التي تعود إلى ماضي الشخصيات، وتشغل حيزا زمنيا طويلا نسبيا من الحلقات. غير أن صنعها جاء على نحو غير متقن، إذ تبدو الملامح الاصطناعية واضحة، وصورة الممثلين في مرحلة الشباب لا تشبههم كثيرا، بل تتبدل أحيانا من لقطة إلى أخرى. وبدلا من تعزيز الإيهام بالعودة إلى الماضي، تتحول هذه المشاهد إلى عنصر مشتت يلفت الانتباه إلى التقنية أكثر مما يخدم السرد.

يأتي هذا في وقت يدور فيه عالميا نقاش واسع حول مكان الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية، ومحاولات وضع قواعد لاستخدامه بما يحفظ حقوق العاملين في مجالات الكتابة والتمثيل والتصميم البصري. وعلى النقيض من هذا الحذر، تبدو بعض المسلسلات المصرية أكثر تحررا في استخدام هذه الأدوات، من دون نقاش واضح حول أثرها على جودة العمل أو على المهنة.

يتجاوز أثر "الفلاش باك" الجانب البصري إلى إيقاع الحلقات، فهو يحتل مساحة كبيرة من زمن الحلقة، وهو ما يؤدي إلى توقف السرد مرارا للعودة إلى الماضي بدلا من دفع الأحداث إلى الأمام. ومع تكرار هذه العودة يتباطأ الإيقاع، فيبدو المسلسل كأنه يدور حول نفسه، بينما يفترض بعمل قائم على كشف الأسرار أن يتجه تدريجيا نحو ذروة واضحة للصراع.

بدلا من استخدام مشاهد الماضي كلمحات خاطفة تعمق فهم الشخصيات، تتحول أحيانا إلى وحدات درامية كاملة تستنزف الوقت دون إضافة توازي هذا الامتداد الزمني، فيغدو الماضي حاضرا بإفراط على حساب تطور الحاضر.

في النهاية يحاول "بيبو" أن يقدم حكاية عن الطموح والصعود من الهامش، لكنه يقع في فخ الحبكات المألوفة والحلول السردية السهلة. وبين اعتماد مكثف على الصدف وأسرار يمكن توقعها من بعيد، يظل السؤال مطروحا: هل يكفي هذا الخليط لصناعة دراما قادرة على مفاجأة المشاهد حقا؟