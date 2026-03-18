ظهور نادر يعيد نجاة الصغيرة للأضواء بعد غياب طويل

عاد اسم الفنانة نجاة الصغيرة إلى الواجهة خلال الساعات الماضية، بعدما تصدرت محركات البحث إثر ظهور نادر لها عبر صورة نشرتها على حسابها في إنستغرام، في لفتة جديدة للانتباه بعد ابتعاد طويل عن الأضواء واللقاءات الإعلامية.

وظهرت نجاة في الصورة بحضور هادئ وإطلالة بسيطة وأنيقة، أعادت التذكير بمكانتها الراسخة في ذاكرة الغناء العربي، كصوت استثنائي وإحدى أبرز مطربات زمن الطرب الجميل. وجاءت تعليقات المتابعين لتصفها بأنها "آخر جيل العظماء" و"أسطورة لن تتكرر"، وتشيد بذوقها الراقي وأغنياتها التي لا تنسى.

شكر وتفاعل مع الجمهور

وجهت المطربة المصرية ذات الأصول السورية رسالة شكر إلى جمهورها عبر حسابها في إنستغرام، قالت فيها: "شكرا ليكم، كلماتكم غالية وبتفرحني دايما. محبتكم هي أجمل تقدير للمشوار، وبشكر من كل قلبي على كل شعور صادق وصلني منكم".

وتابعت "بمناسبة العيد، كل سنة وأنتم طيبين وفي أحسن حال. يا رب أيامكم كلها تكون هادية ومليانة خير وسعادة".

وحظيت إطلالة نجاة الصغيرة بتفاعل واسع، إذ لاقت الصورة انتشارا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعبّر كثيرون عن اشتياقهم لرؤيتها على الشاشة من جديد.

وأعاد بعضهم نشر الصورة على منصة "إكس" وفيسبوك مع عبارات إعجاب بإطلالتها ووصفها بأنها من أجمل إطلالات رمضان، متمنين لها الصحة وطول العمر.

مسيرة من الطرب الأصيل

تعد نجاة الصغيرة، المولودة عام 1938، من أبرز رموز زمن الطرب الأصيل، حيث امتد مشوارها الفني لعقود طويلة تركت خلالها بصمة واضحة في الوجدان العربي.

وقدمت خلال رحلتها الغنائية أعمالا تعاونت فيها مع نخبة من كبار الشعراء، من بينهم نزار قباني وعبد الرحمن الأبنودي ومأمون الشناوي، إلى جانب موسيقيين كبار مثل محمد عبد الوهاب وبليغ حمدي وكمال الطويل وسيد مكاوي، وهو ما أسهم في تكوين أرشيف فني غني ومتنوع.

بدأت رحلتها الفنية مبكرا، إذ ظهرت لأول مرة على الشاشة من خلال فيلم "هدية" عام 1947 وهي لا تزال طفلة، ثم لفتت الأنظار بصوتها وهي تقدم أغنيات أم كلثوم في الحفلات، قبل أن يتبناها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الذي أطلق عليها لقب "صاحبة السكون الصاخب".

وقدمت لاحقا مجموعة من أشهر أغنياتها التي ما زالت حاضرة حتى اليوم، من بينها "لا تكذبي" و"ساكن قصادي" و"عيون القلب".

بين الغناء والسينما

لم تقتصر مسيرتها على الغناء، بل خاضت أيضا تجربة التمثيل السينمائي، فشاركت في عدد من الأفلام البارزة مثل "الشموع السوداء" و"ابنتي العزيزة" و"شاطئ المرح".

وكان آخر ظهور لها كممثلة في فيلم "جفت الدموع" في منتصف سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تبتعد عن التمثيل وتكتفي بالتركيز على الغناء.

وحظيت نجاة خلال مسيرتها الفنية بتقدير رسمي واسع، إذ كرّمت بأوسمة رفيعة من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، كما منحها العاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال وسام الاستقلال من الدرجة الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، تقديرا لتأثيرها الفني في العالم العربي.

حضور متقطع وعودة بالأغاني

ومع مرور السنوات وبداية الألفية الجديدة، تراجع حضور نجاة الفني بشكل ملحوظ دون إعلان اعتزال رسمي، لكنها لم تنقطع تماما، إذ ظهرت على فترات متباعدة في أعمال غنائية محدودة، بينها أغنية "بلادي يا بلادي" عام 2015 من كلمات عبد الرحمن الأبنودي.

وفي عام 2017 عادت بأغنية "كل الكلام" التي طرحتها عبر شركة "مزيكا"، وهي من كلمات الأبنودي أيضا، بتوزيع يحيى الموجي وإخراج هاني لاشين، لتؤكد استمرار حضورها الفني وإن كان بإيقاع غير منتظم.

صور مثيرة للجدل وطمأنة للجمهور

في عام 2022، أثارت نجاة الصغيرة، التي تعد من أبرز الأصوات النسائية في حقبتي الخمسينيات والستينيات، جدلا واسعا بعد تداول صورة لها ظهرت فيها جالسة بمفردها أمام العقار الذي تقيم فيه، المعروف بـ"عمارة الشربتلي"، عقب قرار إخلائه بسبب تصدعات إنشائية.

وأثار المشهد قلق جمهورها، قبل أن يخرج نقيب المهن الموسيقية الأسبق هاني شاكر ليؤكد أنها انتقلت للإقامة مع نجلها بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، مطمئنا الجميع على حالتها الصحية.

تكريم حديث وظهور مؤثر

وكان آخر ظهور علني للفنانة نجاة الصغيرة خلال تكريمها في حفل "جوي أووردز" (Joy Awards) الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض عام 2024، حيث شكل حضورها مفاجأة بعد سنوات من الغياب، وتسلمت خلاله جائزة "الإنجاز مدى الحياة".

وخلال الحفل، أطلت "قيثارة الفن" وقدمت أغنية "عيون القلب" بنظام "البلاي باك"، وبدا عليها التأثر الشديد، إذ لم تتمكن من إلقاء كلمة أمام الحضور أو حمل درع التكريم، في مشهد أعاد للجمهور حنينهم لصوتها وحضورها، ورسخ في الوقت نفسه صورة فنانة قدمت الكثير وما زالت تحتفظ بمكانة خاصة في قلوب عشاقها.