بعد 40 يوما من الغيبوبة.. وفاة الفنانة نهال القاضي متأثرة بحادث سير

خيم الحزن على الوسط الفني في مصر مع إعلان وفاة الفنانة نهال القاضي، متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها إثر حادث سير وقع مطلع فبراير/شباط الماضي. وظلت الراحلة في حالة حرجة داخل المستشفى لنحو 40 يوما، قبل أن تفارق الحياة صباح الثلاثاء بعد صراع مع تداعيات الحادث.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة في بيان مقتضب، كتبت فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. نهال القاضي، برحمة الله وبأمره استردت روحها الجميلة بعد غيبوبة استمرت أكثر من 40 يوما".

كانت نهال القاضي قد تعرضت لحادث سير أثناء عبورها أحد الطرق في 4 فبراير الماضي، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى. وفي ذلك الوقت، أوضح الدكتور أشرف زكي في تصريحات صحفية أن حالتها الصحية بالغة الخطورة، داعيا لها بالشفاء والعودة إلى أهلها ومحبيها.

وكشفت الفحوصات الطبية حينها عن إصابتها بارتجاج في المخ وتهتك في الرئة، إلى جانب كسور متعددة في أنحاء متفرقة من جسدها. ونقلت لاحقا إلى مستشفى خاص في القاهرة لتلقي رعاية مركزة داخل وحدة متخصصة، غير أن الجهود الطبية لم تفلح في إنقاذ حياتها.

عرفت نهال القاضي بحضورها المسرحي اللافت، إذ تعد من الوجوه النشطة على مسارح الدولة، وقدمت تجارب متنوعة أكسبتها خبرة تراكمية ولفتت انتباه النقاد والجمهور. وانضمت إلى نقابة المهن التمثيلية عام 2016، كما حصلت على دبلوم دراسات عليا من أكاديمية الفنون الشعبية، شعبة النقد الفني.

وفي الدراما التلفزيونية، شاركت في عدد من الأعمال بأداء بسيط وصادق، بعيد عن المبالغة أو الاستعراض، وهو ما منحها قبولا هادئا لدى الجمهور وأكد ملامحها كوجه واعد في مجال التمثيل.