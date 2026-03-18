من مذكرات نشّال إلى ترند رمضاني.. "النص التاني" يعيد رسم ملامح الكوميديا الشعبية

جاء الموسم الأول من مسلسل "النص" (2025) كعمل يبدو بسيطا في ظاهره، لكنه يخفي مستويات من العمق، خاصة أنه مستوحى من مذكرات نشّال حقيقي عاش في عشرينيات القرن الماضي. لم يكن مجرد كوميديا رمضانية خفيفة، بل مشروع سردي يستعيد روح الحكي الشعبي، ويمزج التاريخ بالدراما، عبر بطل يتحرك بين الهامش والمركز دون أن يفقد إنسانيته.

ومع عرض الموسم الثاني هذا العام بعنوان "النص التاني"، لم يعد السؤال عن قدرته على جذب الجمهور، بل عن قدرته على التطور دون أن يفقد روحه: كيف يمكن لعمل قام على البساطة أن يتحمل الاستمرار؟ وكيف تتقدم شخصية للأمام دون أن تفقد جاذبيتها؟

من الهامش إلى البطولة

انطلق الموسم الأول من مساحة ضيقة، نصّاب بسيط يعيش على الحيلة أكثر من المواجهة، وعلى الذكاء الفطري أكثر من التخطيط. تتشكل الحكاية عبر مواقف تبدو منفصلة، لكنها تتراكم لتكشف تحول البطل واكتسابه شعبية غير متوقعة.

في "النص التاني" اتسعت الدائرة الدرامية بوضوح، يتحول البطل من فرد يحاول النجاة إلى شخصية مؤثرة داخل شبكة من العلاقات والصراعات، ولم يعد الحدث قائما على المصادفة فقط، بل على قدر أكبر من الإعداد المسبق والتصعيد.

هنا يظهر الفرق الأوضح بين الموسمين، فبينما كانت قوة الجزء الأول في بساطة البناء وخفة الحكي واعتماده على المفارقة الكوميدية والمواقف اليومية، تشابكت الخطوط في الموسم الثاني وارتفعت الرهانات الشخصية والجماعية.

هذا التوسع منح العمل عمقا إضافيا، لكنه فرض عليه في المقابل عبئا أكبر، فجعل الإيقاع أبطأ، خصوصا في النصف الثاني من الحلقات.

بين فقدان العفوية ونضج الأداء

امتدت الاختلافات إلى الإخراج. ورغم استمرار الاعتماد على "الاقتصاد البصري" والتركيز على خدمة الحكاية بكاميرا قريبة من الشخصيات تراقب أكثر مما تستعرض، بدا إخراج الموسم الأول أكثر بساطة وانسجاما مع النص. في المقابل حاول الموسم الثاني مواكبة اتساع العالم الدرامي، فصار أكثر تنظيما، لكنه فقد بعض العفوية التي ميزت البداية.

السرد بدوره شهد تعديلات، أضيفت قصص جانبية عدة، وبقيت الشخصيات تتحرك بدوافع مفهومة، فيما كتب الحوار بعناية تجمع بين خفة الظل والدلالات المستترة دون وعظ مباشر. لكن هذا التوسع جاء أحيانا على حساب التركيز، فسقط العمل في فخ المبالغة في الشرح بدلا من ترك المعنى يتشكل لدى المشاهد.

أما الأداء التمثيلي فظل من أهم نقاط قوة المسلسل. أحمد أمين قدم في الموسم الثاني أداء أكثر نضجا، انتقل من الاعتماد على الإيقاع الكوميدي إلى التعبير الداخلي، وهو ما أضاف عمقا للشخصية، رغم فراغ واضح تركه غياب حمزة العيلي وأثر على ديناميكية التفاعل بين الشخصيات.

صدقي صخر كان أكثر حضورا في المشاهد التي تتطلب توازنا بين الجدية والسخرية، وإن أخذ عليه أحيانا أنه يذهب إلى مساحة الإضحاك التي لا يجيدها بالشكل الكافي. أما ميشيل ميلاد فقدم أداء طبيعيا لافتا في المشاهد الجماعية، وكان الأكثر حضورا كوميديا، على عكس عبد الرحمن محمد الذي ظل أداؤه ثابتا دون تطور ملحوظ.

في الحضور النسائي، جاءت أسماء أبو اليزيد بأداء مليء بالانفعالات التي تمزج الصرامة بالطرافة، بما يناسب الشخصية التي تؤديها، فيما بدت دنيا سامي -رغم اتساع مساحتها- محصورة في إطار محدد تقدم داخله كوميديا تقليدية لم تعد بنفس التأثير. أما بسمة، المنضمة حديثا، فكان حضورها عاديا دون إضافة كبيرة أو انتقاص.

هل نشهد موسما ثالثا؟

رغم غياب الأرقام الرسمية، يبدو من المؤشرات أن العمل حقق حضورا قويا، تصدر قوائم المشاهدة على منصة "يانغو بلاي" (Yango Play) خلال النصف الثاني من رمضان، ومنحه قطاع واسع من الجمهور لقب العمل الكوميدي الأفضل هذا الموسم، ليس لمحتواه فقط، بل لكونه مناسبا للعائلة وبعيدا عن الإيحاءات الجنسية الشائعة في بعض الأعمال.

النقاد بدورهم أشادوا بالمسلسل مع الإشارة إلى تطور الموسم الثاني على مستوى البناء الدرامي، رغم تراجع الإيقاع وفقدان جزء من العفوية.

هكذا تبدو إمكانية تقديم موسم ثالث قائمة، لكنها مشروطة بقدرة صنّاعه على طرح جديد يضيف للحبكة ويعالج الثغرات، مع الحفاظ على روحه وجاذبية شخصياته.

مشروع يتوسع دون أن ينطفئ

ينتمي "النص" إلى فئة الأعمال التي لا تعتمد على الضجيج بقدر ما تراهن على التراكم وذكاء المشاهد وحاجته إلى مساحة للتأمل، دون التخلي عن الأدوات الكوميدية الأساسية. أما "النص التاني" فيمثل محاولة جادة للتوسع، يحمل داخلها النجاح والعثرات معا، لكنه يبرهن في النهاية أن المشروع لم يفقد روحه.

وبين مزايا وعيوب موسمين، يبقى العمل تجربة تستحق التوقف عندها، لا لأنها مكتملة، بل لأنها مختلفة وتحمل سعيا حقيقيا للابتكار داخل الدراما الكوميدية التاريخية.

"النص التاني" مسلسل كوميدي بإطار تاريخي من 15 حلقة، من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي.

ومن بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وصدقي صخر وميشيل ميلاد ودنيا سامي وعبد الرحمن محمد وحمزة العيلي وبسمة ومحمد ناصر وأحمد رضوان.