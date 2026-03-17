تبدأ حكاية مسلسل "عرض وطلب" من نقطة إنسانية شديدة البساطة: أم تصارع المرض وابنة تحاول إنقاذها بأي ثمن. لكن هذه البداية الهادئة سرعان ما تكشف أسئلة أخلاقية معقدة، إذ يتحول العلاج إلى اختبار قاس للضمير، وتغدو القرارات الشخصية أكثر ثقلا حين ترتبط بحياة إنسان آخر.

ومع تقدم الأحداث، يتجاوز العمل حدود قصة المرض ليقترب من مناطق أكثر هشاشة في العلاقات الإنسانية، فيطرح أسئلة عن المسؤولية والتضحية والعدالة، ويضع شخصياته في مواقف يصعب فيها التمييز بين الصواب والخطأ، لتبدو الخيارات كلها مكلفة بطريقتها الخاصة.

الطريق إلى النجاة ليس مستقيما

يحكي المسلسل عن هبة (سلمى أبو ضيف) التي تعيش في حي شعبي وتتحمل مسؤوليات عائلية ثقيلة بعد تدهور صحة والدتها التي تحتاج إلى عملية زرع كلى عاجلة. وأمام ضيق الوقت وندرة الخيارات تضطر للبحث عن متبرع بمقابل مادي.

ومع توالي الحلقات، يأخذنا "عرض وطلب" في رحلة داخل واقع أكثر تعقيدا، تتقاطع فيه العلاقات والمصالح مع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ليصبح كل قرار خطوة جديدة في متاهة أخلاقية يصعب الخروج منها.

خارج الأرقام.. داخل المنافسة

رغم أن مسلسل "عرض وطلب" لم ينجح في الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة، فإنه لاقى استحسانا من جانب شريحة من الجمهور والنقاد لاعتماده على بناء توتر نفسي متصاعد بدلا من الارتهان للمفاجآت المفتعلة.

وأثار العمل نقاشا واسعا حول فكرة التبرع بالأعضاء والحدود الأخلاقية المرتبطة بها، وهو ما دفع بعض المتابعين للإشادة بجرأة الطرح. كما ركز كثير من النقاد على الأداء التمثيلي باعتباره أحد أبرز عناصر قوة المسلسل، مؤكدين أن كثافة المشاعر وتعقيدها جاءت نتيجة قدرة الممثلين على تقديم حالات نفسية مركبة دون مبالغة.

أداء تمثيلي يفوق التوقعات

قدم المسلسل مساحة واضحة لتطور أداء عدد من أبطاله، وعلى رأسهم سلمى أبو ضيف التي انتقلت في السنوات الأخيرة من الأدوار الثانوية إلى أدوار تعتمد على الثقل النفسي للشخصية. ويتجلى ذلك هنا في أداء يقوم على الاقتصاد في التعبير أكثر من الانفعال المباشر، وهو ما يعكس حالة الضغط الدائم التي تعيشها البطلة.

إعلان

إلى جانبها يقدم محمد حاتم أداء هادئا قائما على التفاصيل الدقيقة في الصوت ولغة الجسد، مما يمنح الشخصية عمقا نفسيا ويجعل حضورها أكثر تأثيرا. في المقابل يحافظ علي صبحي على أسلوبه الطبيعي غير المتكلف، معتمدا على البساطة والصدق في التفاعل مع الشخصيات الأخرى، حتى إن بعض المشاهدين طالبوا بتقديم عمل مستقل حول شخصية "كابونغا" التي يجسدها.

أما مصطفى أبو سريع فيحاول الابتعاد عن الصورة الكوميدية التي ارتبط بها، مقدما أداء أكثر جدية يبرز قدرته على التحرك بين الأنماط الدرامية. ومن جهتها تواصل رحمة أحمد فرج الخروج التدريجي من عباءة الكوميديا، عبر شخصية مركبة تعتمد على ضبط الانفعال وإبراز التناقضات الداخلية.

ويكتمل هذا التنوع بحضور سماح أنور التي تستثمر خبرتها الطويلة في ضبط الإيقاع العاطفي للشخصية، مقدمة أداء متوازنا يضفي على العمل قدرا من الثبات الدرامي، خصوصا في المشاهد التي تجمعها بالشخصيات الأصغر سنا.

والأمر نفسه ينسحب على علاء مرسي الذي يمنح شخصيته وزنا عبر حضور مدروس وإيقاع حواري دقيق، يجعلها مؤثرة رغم عدم حصولها على مساحة واسعة من الأحداث. وفي المجمل ينجح المسلسل في تقديم مشاهد جماعية لافتة بفضل هذا التنوع في أساليب الأداء، مما يمنح الشخصيات قدرا أكبر من الإنسانية والتعقيد.

بين الضغوط الاجتماعية والمأزق الأخلاقي

"عرض وطلب" دراما اجتماعية من 15 حلقة، من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى. ويلاحظ المتابع لأعمال عزت ميله إلى الواقعية الاجتماعية المشدودة بتوتر أخلاقي، إذ ينطلق غالبا من موقف بسيط قبل أن يوسعه تدريجيا ليصنع عالما من الضغوط التي تدفع الشخصيات إلى قرارات قاسية.

في هذا العالم الدرامي نادرا ما تكون الشخصيات خيرة أو شريرة بشكل مطلق، بل تتحرك داخل مساحة رمادية تتداخل فيها الدوافع الإنسانية مع المصالح الشخصية والخوف من الخسارة.

كما يميل عزت إلى كتابة شخصيات تنتمي إلى الطبقة المتوسطة أو الشعبية، وهو ما يمنح أعماله طابعا اجتماعيا واضحا، ويسمح باستثمار أزمات مثل المرض أو الفقر أو التفكك الأسري بوصفها عوامل تعيد تشكيل العلاقات. وتبدو هذه البصمة حاضرة في "عرض وطلب"، إذ تعيش الشخصيات في حالة تحد دائم، فمع كل حل محتمل تظهر أزمة جديدة، وهو ما يحافظ على تصاعد التوتر الدرامي.

ورغم تماسك الكتابة في خطوطها الرئيسية، لا يخلو العمل من ملاحظات، إذ تظهر بعض الخطوط الجانبية فجأة أو تتطور بسرعة، بما قد يضعف ترابط الحبكة أحيانا، كما تبدو بعض الشخصيات المحيطة بالبطلة أقرب إلى أدوات لدفع الأحداث منها إلى شخصيات مكتملة النمو.

في حب الواقعية البصرية

يميل المخرج عمرو موسى إلى أسلوب بصري واقعي وإيقاع هادئ، مفسحا المجال للأداء التمثيلي لقيادة المشهد. ويظهر ذلك في تفضيل اللقطات المتوسطة والقريبة التي تبرز الانفعالات الدقيقة، مع استخدام إضاءة قاتمة ودرجات لون مائلة إلى الأزرق للتعبير عن الضغط النفسي والعزلة التي تعيشها الشخصيات، بما يعمق التجربة الدرامية دون إفراط بصري، ويسمح للمشاهد بالتماهي مع صراعات الأبطال.

ويحسب له أيضا اختيار مواقع تصوير واقعية تعكس البيئة الاجتماعية للشخصيات، وهو ما أضفى على الصورة طابعا شبه توثيقي يعزز الإحساس بصدقية العالم الدرامي. غير أن هذا الميل إلى الهدوء البصري، على ما فيه من مزايا، قلل أحيانا من فرص خلق لحظات تشويق أقوى، إذ كان يمكن الاستفادة من تنويع أكبر في لغة الصورة عبر المونتاج أو حركة الكاميرا لمنح الإيقاع حيوية إضافية في مشاهد الذروة.

الاستغراق في المساحات الرمادية

في النهاية، لا يمكن النظر إلى "عرض وطلب" باعتباره مجرد مسلسل تشويقي حول فكرة زرع الأعضاء، فالقضية التي يطرحها أعمق من ذلك، إذ تتعلق بالعلاقة بين الحاجة والكرامة الإنسانية، وبالحدود التي قد يصل إليها الإنسان حين يشعر أن الوقت يداهمه.

إعلان

وتكمن قيمة العمل الأساسية في أنه يطرح الأسئلة دون أن يقدم إجابات جاهزة، مستغرقا في المساحات الرمادية، وجاعلا الحكم الأخلاقي أكثر تعقيدا مما يبدو في الظاهر.