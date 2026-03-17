بعد موسم دراما رمضان.. 5 مسلسلات أجنبية قصيرة لسهرة العيد

مع انتهاء موسم دراما رمضان، الذي يتسم عادة بكثافة الإنتاج وتعدد الأعمال العربية، قد يشعر كثير من المشاهدين بحالة من التشبع بعد متابعة عشرات الحلقات اليومية طوال شهر كامل. في هذا السياق، تبدو إجازة عيد الفطر فرصة مناسبة لاكتشاف نمط مختلف من المشاهدة، خصوصا المسلسلات الأجنبية القصيرة التي تعتمد على حبكة مكثفة وإيقاع سريع، وتقدم قصة متماسكة عبر عدد محدود من الحلقات.

وقد حظيت هذه النوعية من الأعمال باهتمام متزايد لدى الجمهور والنقاد في السنوات الأخيرة، ما يجعلها خيارا مناسبا لمشاهدة مركزة خلال أيام العطلة. وفي هذا التقرير نستعرض مجموعة من أبرز المسلسلات الأجنبية القصيرة التي صدرت هذا العام ولفتت انتباه المشاهدين.

في انتظار الخروج.. دراما السجون بنظرة مختلفة

العمل الأول ضمن هذه القائمة هو مسلسل "في انتظار الخروج" (Waiting for the Out)، وهو دراما بريطانية من 6 حلقات مقتبسة عن مذكرات آندي ويست. ويحكي قصة دان ستيور (جوش فينان)، أستاذ فلسفة شاب يقرر ترك مساره الأكاديمي ليعمل مدرسا داخل أحد السجون البريطانية، حيث يقود حلقات نقاش مع السجناء حول مفاهيم الحرية والسلطة والقدر.

وسرعان ما يجد نفسه في مواجهة مع تاريخ عائلي معقد، إذ إن والده وشقيقه وعمه مروا جميعا بتجربة السجن. ومع تعمقه في حياة النزلاء وقصصهم، تتداخل الأسئلة الفلسفية مع أزمته الشخصية، ما يضعه أمام صراع هوية قد يقلب حياته رأسا على عقب.

يتسم العمل بطابع درامي نفسي يعتمد على الحوار العميق أكثر من الإثارة، مقدما السجن كفضاء للتأمل الفكري لا مجرد خلفية للعنف. وقد أشاد النقاد ببناء الشخصيات والحوار الفلسفي، معتبرين المسلسل دراسة إنسانية في قضايا الذكورة والبحث عن الخلاص، ما يجعله خيارا جذابا لمحبي الدراما الفكرية التي تطرح أسئلة أخلاقية معاصرة حول العدالة والإصلاح والهوية.

التقييم العام:

القصة: 4

الإخراج: 4

التمثيل: 4

المؤثرات البصرية: 2

صديق العائلة: 3

أفضل دواء.. دراما طبية تمزج الكوميديا بالإنسانية

ولعشاق الدراما الطبية، يبرز المسلسل الأمريكي "أفضل دواء" (Best Medicine) الذي عرض موسمه الأول على شبكة "فوكس" في يناير/كانون الثاني الماضي، وبسبب النجاح الذي حققه جماهيريا ونقديا، أعلنت الشبكة تجديده لموسم ثان.

العمل مكون من 10 حلقات، وتستند فكرته إلى المسلسل البريطاني الشهير "دوك مارتن" (Doc Martin) الذي عرض بين عامي 2004 و2022. وتدور القصة حول الطبيب الموهوب مارتن بيست (جوش تشارلز)، وهو جراح بارع يترك مسيرته اللامعة في أحد مستشفيات بوسطن المرموقة ليبدأ حياة جديدة في قرية ساحلية صغيرة اعتاد زيارتها خلال طفولته.

غير أن انتقاله من المدينة الكبرى إلى مجتمع ريفي مترابط يكشف جانبا إشكاليا في شخصيته؛ إذ تضعه صراحته المفرطة وطبيعته الجافة في صدام متكرر مع سكان البلدة. وبينما يتعامل مع حالات طبية غير مألوفة، يجد نفسه مضطرا إلى مواجهة مخاوفه الشخصية والتكيف مع مجتمع يختلف كثيرا عن العالم الطبي الصارم الذي جاء منه.

وقد تميز العمل بقدرته على الجمع بين الكوميديا الخفيفة والدراما الإنسانية في قالب بسيط ومباشر، كما أنه لم يركز فقط على الحالات الطبية، بل يستثمر في تطور الشخصيات الرئيسية وصراعاتها النفسية، ما أضفى على الحكاية بعدا عاطفيا واضحا.

كذلك أسهم أداء جوش تشارلز الكاريزمي، إلى جانب الشخصيات الثانوية، في منح السرد طابعا جماعيا نابضا بالحياة، وهو ما عززه التصوير البصري الذي أبرز جماليات البلدة الساحلية، والموسيقى التصويرية التي وازنت بين الطابع الدافئ والحس الساخر للعمل.

التقييم العام

القصة: 4

الإخراج: 4

التمثيل: 4

المؤثرات البصرية: 2

صديق العائلة: 4

وندر مان.. مقاربة استثنائية لعالم مارفل

يحيى عبد المتين الثاني، وبن كينغسلي، وأريان مؤيد، وإكس مايو، وجوش غاد، كل هؤلاء اجتمعوا معا في مسلسل "وندر مان" (Wonder Man) الذي يمزج بين الأكشن الكوميدي والفانتازيا ودراما الأبطال الخارقين.

العمل مكون من 8 حلقات عرضت مؤخرا عبر منصة "ديزني بلس" (+Disney)، وتدور أحداثه حول سايمون ويليامز (يحيى عبد المتين الثاني)، ممثل هوليودي طموح يسعى لإثبات نفسه في عالم التمثيل. وخلال محاولاته للحصول على دور يغير مسيرته المهنية، يكتشف امتلاكه قوى خارقة، لتنشأ مفارقة لافتة: ممثل يمتلك قدرات استثنائية لكنه يعجز عن إثبات نفسه أمام الكاميرا.

ويقدم المسلسل تجربة مختلفة لمحبي عالم مارفل، إذ يسلط الضوء على بناء شخصية البطل أكثر من المعارك الضخمة، والأهم أنه لا يركز على إنقاذ العالم بقدر ما يستعرض رحلة فنان يبحث عن ذاته بين الطموح الشخصي وضغوط صناعة الترفيه، مع قدر من السخرية من هوس أفلام الأبطال الخارقين.

التقييم العام

القصة: 4

الإخراج: 4

التمثيل: 4

المؤثرات البصرية: 4

صديق العائلة: 3

الهروب.. سيرة لص البطاقات البريدية

أما محبو الدراما المقتبسة من قصص حقيقية، فيمكنهم متابعة مسلسل السيرة الذاتية "الهروب" (Run)، وهو عمل من 6 حلقات مستوحى من حياة اللص الأسترالي الشهير بريندن أبوت، المعروف إعلاميا بلقب "لص البطاقات البريدية".

حيث يتتبع المسلسل مسيرته الإجرامية منذ ثمانينيات القرن الماضي، حين نفذ سلسلة من عمليات السطو على البنوك قبل أن يصبح أحد أكثر المطلوبين لدى الشرطة في أستراليا. كما يعرض تفاصيل هروبه الجريء من سجن فريمانتل عام 1989، والسنوات التي قضاها هاربا بينما يواصل جرائمه ويتحدى أجهزة الأمن، في سرد درامي يمزج بين المطاردات البوليسية والتحليل النفسي لشخصية المجرم.

ويتسم العمل بإيقاع سريع وتصاعد درامي خلق حالة من التوتر المستمر، فضلا عن واقعيته البصرية نتيجة التصوير في مدينتي بيرث وفريمانتل، مقدما صورة مركبة لعلاقة الإعلام والمجتمع مع المجرمين الذين يتحولون أحيانا إلى شخصيات شبه أسطورية.

التقييم العام

القصة: 4

الإخراج: 4

التمثيل: 4

المؤثرات البصرية: 3

صديق العائلة: 2

أغاثا كريستي.. من مزحة إلى جريمة قتل

وأخيرا يأتي مسلسل الجريمة القصير جدا "أغاثا كريستي: المنبهات السبعة" (Agatha Christie’s Seven Dials)، الذي عرض عبر منصة نتفليكس ودارت حبكته في إنجلترا خلال عشرينيات القرن الماضي، حين تتحول مزحة عابرة خلال حفلة فاخرة في قصر ريفي إلى جريمة غامضة بعدما يعثر في صباح اليوم التالي على أحد الضيوف جثة هامدة.

يدفع ذلك إلى فتح تحقيق غير رسمي تقوده شابة أرستقراطية لكشف ملابسات الوفاة، خصوصا مع ظهور دلائل تشير إلى وجود مؤامرة أكبر من مجرد حادث عرضي. ومع تعمق البحث، تنكشف شبكة معقدة من الأسرار تقود بدورها إلى سلسلة من الجرائم غير المتوقعة.

ينتمي المسلسل إلى دراما الغموض الكلاسيكية المقتبسة من رواية صدرت عام 1929 للكاتبة البريطانية أغاثا كريستي. وقد حظي العمل بمعالجة بصرية تمزج بين أجواء الدراما التاريخية التي توازن بين أناقة المجتمع الأرستقراطي وظلال المؤامرات السياسية، والإيقاع الحيوي الذي يميز مسلسلات التشويق المعاصرة.

وربما كان أكثر ما شجع المشاهدين على متابعته قصر عدد حلقاته -3 حلقات فقط- ما جعل التجربة مكثفة ومناسبة للمشاهدة السريعة دون التضحية بتفاصيل اللغز.

التقييم العام

القصة: 4

الإخراج: 4

التمثيل: 4

المؤثرات البصرية: 3

صديق العائلة: 4