"قصة حب".. عندما تتحول أسطورة كينيدي إلى دراما

في السنوات الأخيرة ازداد اهتمام التلفزيون الأمريكي بإعادة سرد القصص الحقيقية التي تركت أثرا في الثقافة الشعبية، ويأتي مسلسل "قصة حب.. جون كينيدي جونيور وكارولين بيسيت" ضمن هذا الاتجاه بوصفه أحدث مشاريع الدراما المستندة إلى وقائع حقيقية.

العمل هو أول مواسم سلسلة الأنطولوجي "قصة حب" (Love Story) التي يقدمها المنتج الشهير رايان مورفي المعروف بأعماله التي تمزج بين السرد الدرامي والشخصيات التاريخية، ويضم المسلسل فريق تمثيل يتصدره كل من سارة بيدجون وبول أنطوني كيلي إلى جانب ناعومي واتس وغرايس غمر، مع مشاركة عدد من الممثلين الذين يجسدون شخصيات بارزة من محيط عائلة كينيدي.

منذ طرحه جذب المسلسل اهتمام النقاد والجمهور على حد سواء، محققا تقييمات عالية نسبيا على مواقع المراجعات، كما أثار نقاشا نقديا واسعا حول طريقته في استحضار شخصيات حقيقية وتحويل حياتها إلى مادة درامية.

مشروع رايان مورفي الدرامي

يشكل مسلسل "قصة حب" امتدادا للمشروع التلفزيوني الأوسع الذي يرتبط باسم المنتج الأمريكي رايان مورفي، والذي اشتهر خلال العقدين الأخيرين بتطوير سلاسل أنطولوجي، وهي أعمال درامية يقوم كل موسم فيها على قصة مختلفة بشخصيات وأحداث جديدة، مع الحفاظ على الفكرة العامة أو الإطار الموضوعي للمسلسل.

ويعتمد مورفي في مسلسلاته على وقائع وأحداث أثارت جدلا واسعا في المجتمع الأمريكي، فمن خلال هذا النهج قدم مورفي مجموعة من الأعمال مثل مسلسل "قصة رعب أمريكية" (American Horror Story) الذي يستلهم تقاليد الرعب الكلاسيكي، ومسلسل "قصة جريمة أمريكية" (American Crime Story) الذي يعيد سرد قضايا جنائية شهيرة، إضافة إلى مسلسل "قصة رياضة أمريكية" (American Sports Story) الذي يتناول شخصيات وأحداثا بارزة في عالم الرياضة.

وفي السياق نفسه يأتي "قصة حب" ليضيف محورا جديدا إلى هذا العالم الدرامي، إذ يركز على قصص الحب التي تركت أثرا في الثقافة الشعبية، مستفيدا من الأسلوب السردي نفسه الذي يميز أعمال مورفي، حيث تمتزج الوقائع التاريخية بالمعالجة الدرامية.

الإرث السياسي لعائلة كينيدي

تدور أحداث هذا الموسم من "قصة حب" حول العلاقة التي جمعت بين جون كينيدي جونيور، نجل الرئيس الأمريكي الراحل، وكارولين بيسيت، خبيرة العلاقات العامة في دار أزياء كالفن كلاين، منذ لحظة تعارفهما في نيويورك في بدايات التسعينيات.

ويوضح العمل كيف بدأت العلاقة بشكل عفوي قبل أن تتحول سريعا إلى قصة يتابعها الإعلام الأمريكي باهتمام كبير، خاصة بسبب مكانة جون كينيدي الابن كأحد أشهر أبناء العائلات السياسية في الولايات المتحدة، ويركز المسلسل على الضغوط المتزايدة من الصحافة والباباراتزي، ما يخلق توترا شديدا في علاقتهما.

لا يكتفي "قصة حب" بتتبع العلاقة الشخصية بين الزوجين، بل يضعها أيضا في سياق الإرث السياسي الثقيل لعائلة كينيدي داخل الولايات المتحدة، فالعائلة تعد واحدة من أشهر السلالات السياسية في التاريخ الأمريكي قبل حتى وصول والده جون كينيدي إلى البيت الأبيض في الستينيات، وهو ما جعل جون كينيدي الابن يعيش طوال حياته تحت توقعات عامة بأنه سيواصل هذا الإرث السياسي.

ويشير المسلسل إلى الضغوط المتواصلة، حيث كان كثيرون في الإعلام والسياسة يتوقعون أن يدخل جون الابن الحياة السياسية في وقت ما، بل أن بعض المقربين منه ذكروا أنه كان يفكر بالفعل في الترشح لمنصب حاكم ولاية نيويورك وربما السعي لاحقا إلى الرئاسة.

كينيدي وديانا.. تفكيك الأسطورة

يمكن النظر إلى مسلسل "قصة حب" في سياق درامي أوسع يشبه ما قدمته المواسم التي ركزت على شخصية الأميرة ديانا في مسلسل "التاج" (The Crown)، حيث يعتمد العملان على نفس طريقة تفكيك الصورة الأسطورية للعائلات التي تحولت عبر الزمن إلى رموز سياسية وثقافية.

فكما حاول "التاج" الاقتراب من الحياة الخاصة للعائلة المالكة البريطانية، كاشفًا الضغوط الهائلة التي فرضتها المؤسسات الملكية والإعلام على حياة الأميرة ديانا الشخصية، يسير "قصة حب" في الاتجاه نفسه مع عائلة كينيدي، التي طالما صورت في الخيال الأميركي الشعبي كأقرب ما يكون إلى "عائلة ملكية غير رسمية".

ومن خلال هذا المدخل يبتعد المسلسل عن تقديم قصة رومانسية تقليدية، ليكشف التوترات التي رافقت حياة أفراد هذه العائلة، خاصة بالنسبة إلى جون كينيدي الابن الذي عاش بين إرث سياسي ثقيل، وتوقعات عامة لا تنتهي، وهنا يصبح المسلسل محاولة لإعادة النظر في الأسطورة الإعلامية التي أحاطت بعائلة كينيدي لعقود، عبر إظهار الوجه الإنساني خلف الصورة العامة اللامعة، وهو النهج نفسه الذي جعل معالجة شخصية الأميرة ديانا أقرب ما يكون إلى قراءة نقدية لمؤسسة الحكم البريطانية، أكثر من كونها مجرد إعادة سرد تاريخي للأحداث.

يمكن ملاحظة هذا الاتجاه في الطريقة التي قدم بها المسلسل شخصية جاكي كينيدي والدة جون الابن، والتي أدتها ناعومي واتس، حيث تكشف المعالجة الدرامية الفارق الكبير بين الصورة العامة اللامعة لعائلة كينيدي والتوقعات السياسية والاجتماعية الثقيلة المفروضة عليها، فالشخصية هنا لا تقدم بوصفها زوجة رئيس، أو جزءا من عائلة سياسية نافذة، بل كامرأة محاطة بدور عام صارم يفرض عليها الحفاظ على شكل مثالي أمام الجمهور، ومن خلال هذا التوتر بين الحياة الخاصة والصورة العامة، يوضح المسلسل كيف أن تلك التوقعات لم تترك لها مساحة للحزن أو الانهيار الإنساني، وحرمتها حتى من موت هادئ بعيدا عن أعين الإعلام.

إعادة بناء نيويورك التسعينيات

يمثل البعد البصري أحد العناصر اللافتة في المسلسل، إذ يحرص العمل على إعادة بناء أجواء نيويورك في التسعينيات بدقة واضحة، من خلال تصميم الملابس والديكورات واختيار الموسيقى التي تعكس روح تلك المرحلة.

فشخصية كارولين بيسيت تحديدا كانت تعد واحدة من أيقونات الموضة في ذلك العقد، وهو ما يظهر في اعتماد المسلسل على إعادة تقديم أسلوبها البسيط والأنيق الذي اشتهرت به، والذي أصبح لاحقًا جزءًا من الذاكرة البصرية لتلك الفترة.

إلى جانب الأزياء يعتمد المسلسل على موسيقى البوب والروك التي سادت في هذه الفترة، بالإضافة إلى تصوير أماكن بارزة في مدينة نيويورك بطريقة تعيد استحضار ملامحها قبل التحولات التي شهدتها لاحقًا، وبهذا الشكل لا يقتصر المسلسل على سرد قصة رومانسية شخصية، بل يتحول أيضا إلى مساحة من الحنين الثقافي الذي يستعيد روح التسعينيات بكل ما حملته من أساليب حياة وصورة إعلامية شكلت ذاكرة جيل كامل.

في النهاية، يقدم مسلسل "قصة حب" قراءة درامية لعلاقة طالما شغلت الإعلام والجمهور، لكنه يتجاوز حدود الحكاية الرومانسية ليطرح أسئلة أوسع حول الشهرة والإرث السياسي والصورة التي تصنعها وسائل الإعلام للشخصيات العامة.

وبين استعادة أجواء التسعينيات ومحاولة الاقتراب من الجانب الإنساني للشخصيات، يضع المسلسل قصة جون كينيدي الابن وكارولين بيسيت في إطار جديد، يعيد النظر في الأسطورة التي أحاطت بهما لسنوات طويلة، ويفتح الباب أمام المزيد من قصص الحب المؤثرة التي ستتناولها هذه السلسلة.

التقييم العام:

القصة: 3.5

الإخراج: 3.5

التمثيل: 3.5

المؤثرات البصرية: 2

صديق العائلة: 2.5