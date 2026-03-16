لم يكن حفل الأوسكار الثامن والتسعين مجرد إعلان للفائزين في أكبر تجمع سينمائي في العالم، بل كان مؤشرا واضحا على تحولات عميقة تشهدها صناعة السينما العالمية. ففوز فيلم "معركة تلو الأخرى" بجائزة أفضل فيلم، إلى جانب الحضور القوي للأفلام المستقلة والأعمال ذات الطابع الفكري أو الأدبي، يعكس تغيرا تدريجيا في ميزان القوى داخل هوليوود.

ولا تقتصر ملامح هذه التحولات على طبيعة الأفلام فقط، بل تمتد إلى أنماط الإنتاج السينمائي، وتركيبة أعضاء الأكاديمية، وصعود منصات البث، فضلا عن الدور السياسي المتزايد الذي باتت تلعبه جوائز الأوسكار في النقاشات العامة.

غياب "ملك الأفلام"

من أبرز سمات جوائز هذا العام غياب ما عرف تقليديا في الأوسكار بـ"الفيلم المهيمن" الذي يحصد عددا كبيرا من الجوائز الرئيسية في ليلة واحدة. ففي دورات سابقة اعتادت الأكاديمية أن تمنح عدة جوائز كبرى لفيلم واحد، كما حدث مع "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة" أو "تيتانيك".

أما في دورة 2026 فقد بدا أن أصوات أعضاء الأكاديمية توزعت على أكثر من عمل، وهو ما أدى إلى توزيع الجوائز الكبرى بين أفلام مختلفة بدلا من تركيزها في فيلم واحد، فذهبت جائزة أفضل فيلم إلى "معركة تلو الأخرى"، بينما توزعت جوائز أخرى على أعمال مثل فيلم "هامنت".

يعكس هذا النمط من التصويت منافسة متقاربة بين الأفلام المرشحة، ويشير في الوقت نفسه إلى تغير في طريقة التصويت داخل الأكاديمية، التي باتت تميل إلى توزيع الاعتراف الفني على عدة أعمال بدلا من تكريس فيلم واحد باعتباره "ملك الأفلام" والفائز المطلق.

كما يقدم هذا التوزيع صورة أكثر تنوعا عن الإنتاج السينمائي في العام، لكنه قد يدل أيضا على غياب عمل واحد استطاع أن يفرض نفسه كفيلم استثنائي يجمع بين الإجماع النقدي والجماهيري.

صعود الإنتاج المتوسط والأفلام الأدبية

يؤكد تتويج "معركة تلو الأخرى" استمرار صعود الأفلام المنتجة عبر شركات صغيرة ومتوسطة، وهو اتجاه تعززه سوابق حديثة مثل فوز الفيلم الكوري الجنوبي "الطفيلي" (Parasite) عام 2020، والفيلم الأمريكي "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة" (Everything Everywhere All at Once) عام 2022 من تأليف وإخراج دان كوان ودانييل شاينرت. يشير هذا المسار إلى تفضيلات جديدة لدى الأكاديمية الأمريكية لعلوم الصور المتحركة، تقوم على مكافأة الرؤى الفنية المميزة بدلا من الاكتفاء بالأفلام التجارية التقليدية.

ويعزز فوز بطلة فيلم "هامنت" حضور الأفلام المقتبسة عن أعمال أدبية، بما تحمله من عمق إنساني وقيمة فكرية. فهذا النوع من الأفلام يجمع بين إنتاج فني رفيع وبناء درامي محكم، ويقدم شخصيات وعوالم تستند إلى تراث أدبي أو تاريخي.

ولا تعتمد هذه الأعمال أساسا على عناصر الفرجة التقليدية مثل الحركة أو المؤثرات البصرية الضخمة، بقدر ما تقوم على دراما تأملية تركز على الإنسان وعلاقته بالتاريخ أو المجتمع أو السلطة. ويرى نقاد أن هذا الاتجاه أصبح أكثر وضوحا منذ توسعت عضوية الأكاديمية خلال العقد الماضي عبر إدخال أصوات جديدة من خلفيات ثقافية وسينمائية متنوعة.

والحصيلة أن الأوسكار بات يميل إلى تكريم الأفلام التي تحمل رؤية فنية أو فكرية واضحة، حتى وإن كانت أقل جماهيرية من الإنتاجات الضخمة. ويمكن قراءة نتائج عام 2026 بوصفها امتدادا لمرحلة أصبحت فيها الأكاديمية أقرب إلى السينما التي تناقش العالم بعمق، لا تلك التي تكتفي بإبهار المشاهد.

الاستوديوهات الكبرى إلى الخلف

يعد تراجع هيمنة الاستوديوهات الهوليوودية التقليدية واحدا من أبرز الظواهر في الأوسكار خلال السنوات الأخيرة. ويكفي النظر إلى القائمة النهائية للأفلام المرشحة لأفضل فيلم في أوسكار 2026، حيث برزت أعمال أنتجتها شركات مستقلة أو استوديوهات أصغر نسبيا، مثل "قطار الأحلام" (Train Dream) و"مارتي سوبريم" (Marty Supreme).

يعكس ذلك تغيرا في طبيعة الإنتاج، إذ أصبحت المشاريع ذات الميزانيات المتوسطة أو الصغيرة قادرة على المنافسة بقوة في موسم الجوائز. وفي مقابل تراجع سطوة الاستوديوهات الكبرى، برزت منصات البث التي باتت تلعب دورا لا يمكن إنكاره في صناعة السينما منذ نهاية العقد الماضي، إذ أصبحت منصات مثل "نتفليكس" و"أمازون ستوديوز" تنتج أفلاما كبرى وتنافس بقوة في الأوسكار.

تشكلت ملامح هذه الظاهرة مع فوز "الطفيلي"، وترسخت أكثر مع "كل شيء في كل مكان دفعة واحدة". أما الحدث المفصلي فهو الزوال التدريجي للحدود الفاصلة بين السينما التقليدية وسينما منصات البث، وهو ما ينعكس بوضوح في طبيعة الأفلام المرشحة والفائزة.

الأكاديمية الجديدة ودور السياسة

جزء كبير من هذا التحول يعود إلى تغير تركيبة أعضاء أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة نفسها. فبعد الانتقادات التي تعرضت لها عام 2016 بسبب ضعف التنوع في عضويتها، أطلقت حملة واسعة لتوسيعها، ودعت مئات الفنانين من دول وخلفيات مختلفة للانضمام إليها.

أسهم هذا التوسع في زيادة حضور السينما العالمية، وإضفاء تنوع أكبر على أنماط التصويت، والانفتاح على الأفلام غير التقليدية، وهو ما يفسر فوز أفلام ذات طابع فني أو عالمي خلال السنوات الأخيرة.

وإلى جانب التحولات الفنية، تحولت الأوسكار أيضا إلى مساحة للتعبير السياسي، وقد بدا ذلك واضحا في الرسائل الاحتجاجية على السجادة الحمراء في حفل هذا العام، وفي التعليقات الساخرة التي أطلقها المقدم كونان أوبراين بشأن المناخ السياسي في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس ارتباط السينما المتزايد بالنقاشات العامة.

وخلال السنوات الماضية، شهد الحفل لحظات سياسية متكررة، من خطابات تتناول الحروب والهجرة إلى مداخلات حول قضايا العدالة الاجتماعية وتمثيل الأقليات.

أوسكار 2026.. مرآة لمرحلة انتقالية

تكشف نتائج الأوسكار لعام 2026 أن السينما تمر بمرحلة انتقالية واضحة، إذ لم تعد الصناعة محكومة فقط بالاستوديوهات الكبرى أو الإنتاجات الضخمة، بل أصبحت مساحة تتقاطع فيها رؤى المخرجين المستقلين مع تأثير منصات البث وتنوع الأصوات العالمية.

وبذلك لم يعد الأوسكار مجرد احتفال سنوي بالصناعة السينمائية، بل أصبح أيضا مؤشرا على التحولات الثقافية والفكرية التي تعيد رسم مستقبل السينما في العالم.