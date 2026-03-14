محامي طلاق يقع في فخ زوجته.. ثغرات قانونية تكشف أسرار "المتر سمير"

بينما غابت المسلسلات الكوميدية في النصف الأول من رمضان 2026 إلى حد كبير، تتنافس في النصف الثاني عدة أعمال من بينها "المتر سمير"، الذي يقدم قصة تدور في عالم المحاماة وما يحيط به من نزاعات يومية ومفارقات اجتماعية.

المسلسل من بطولة كريم محمود عبد العزيز إلى جانب محمد عبد الرحمن وناهد السباعي، ويشارك في التمثيل سلوى خطاب وسارة عبد الرحمن ورحاب الجمل، وهو من تأليف ممدوح متولي وإخراج خالد مرعي.

المحامي الذي وقع تحت القانون

تدور أحداث "المتر سمير" حول المحامي سمير (كريم محمود عبد العزيز)، المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة، والذي بنى سمعته على قدرته في التعامل مع هذا النوع من القضايا، حتى أصبح ملاذا لكثير من النساء الساعيات إلى إنهاء زيجاتهن، مستفيدات من خبرته القانونية ومهارته في استغلال ثغرات القانون.

لكن المفارقة الدرامية تبدأ حين يجد سمير نفسه فجأة في موقع الطرف الآخر، بعد أن تقرر زوجته رفع دعوى طلاق ضده، عند هذه اللحظة يكتشف المحامي، الذي اعتاد النظر إلى القانون كأداة للدفاع عن موكليه، أن القواعد نفسها يمكن أن تتحول إلى سلاح ضده، فيضطر للتعامل مع منظومة الأحوال الشخصية من زاوية مختلفة تماما.

يأتي "المتر سمير" ضمن سياق أوسع في خريطة دراما رمضان هذا العام، إذ تبدو قضايا الأحوال الشخصية والطلاق واحدة من الثيمات المتكررة في أكثر من عمل. ففي مسلسلات مثل "أب ولكن" و"كان ياما كان" يظهر القانون بوصفه ساحة صراع داخل الأسرة، وأداة يمكن توظيفها للضغط على الزوج وتعقيد حياته، وهي الفكرة التي يحضر صداها أيضا في هذا المسلسل.

ويعيد هذا الاتجاه إحياء "كليشيه" قديم في الكوميديا، هو شخصية الحماة التي تدفع ابنتها نحو الطلاق والمحاكم، لتصبح الأم طرفا مباشرا ومحركا للصراع الأسري. واللافت أن بعض هذه الأعمال -ومنها "المتر سمير"- لا تقدم الزوجة باعتبارها "شريرة" بالضرورة، بل تظهر غالبا كشخصية واقعة تحت تأثير الأم أو خاضعة لسلطتها، فيتحول الصراع من مواجهة بين زوجين إلى شبكة أوسع من العلاقات العائلية، يتداخل فيها القانون بالمشاعر والضغوط الاجتماعية.

وإذا كان حضور قضايا الأحوال الشخصية في دراما هذا العام يمكن فهمه كصدى للنقاشات الحادة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الطلاق والنفقة وحقوق الطرفين، فإن العودة إلى "كليشيه" الحماة المحرضة تبدو أقل قابلية للتبرير دراميا، فهذه الفكرة استهلكت في السينما منذ عقود، في أفلام مثل "الحموات الفاتنات" و"حماتي ملاك" و"حماتي قنبلة ذرية" التي رسخت صورة الحماة المتدخلة.

إحياء هذا النمط في أعمال معاصرة يوحي بقدر من التكاسل عن ابتكار صراعات جديدة، وبالاعتماد على وصفات جاهزة بدل محاولة تقديم علاقات أسرية أكثر تعقيدا وأقرب إلى الواقع.

تقاطعات سينمائية لا تؤدي لشيء

يثير المسلسل ملاحظة أخرى تتعلق بالتقاطع مع تاريخ سينمائي قريب من بطله، فبعض ملامح حكاية "المتر سمير" تستدعي إلى الذهن فيلم "الشقة من حق الزوجة" الذي قام ببطولته محمود عبد العزيز، والد بطل المسلسل. الفيلم القديم دار حول صراع زوجي يتداخل فيه القانون مع المشكلات الزوجية التي تشعلها والدة الزوجة، إضافة إلى محاكاة كريم لأحد المشاهد الشهيرة لوالده.

ورغم أن التشابه لا يصل إلى حد الاقتباس المباشر، فإن هذا التقاطع يعيد طرح ظاهرة تكررت أكثر من مرة في مسيرة كريم محمود عبد العزيز، حيث يظهر في أعمال تستدعي -ولو بشكل غير مباشر- بعض المساحات الدرامية التي اشتغل عليها والده من قبل. غير أن مثل هذه المقارنات غالبا ما تكون غير عادلة للممثل نفسه، لأنها تضعه في مواجهة إرث فني يصعب الإفلات من ظله.

أداء كوميدي متشابه وشخصيات بلا مساحة

على مستوى الأداء الكوميدي، يثير كريم محمود عبد العزيز ملاحظة إضافية تتعلق بدرجة التشابه بين الأسلوب الذي يقدم به هذا النوع من الأدوار في أعمال مثل "البيت بيتي" و"خالد نور وولده نور خالد" و"الهنا اللي أنا فيه" و"طلقني". إذ يميل إلى الاعتماد على مجموعة ثابتة من الأدوات: إلقاء سريع للجمل، وانفعالات مبالغ فيها، وحضور جسدي قائم على الحركة الزائدة، وتكثيف "الإيفيهات".

يحضر هذا الأسلوب كذلك في "المتر سمير"، فتتحول بعض المشاهد إلى محاولة واضحة لانتزاع الضحك عبر المبالغة في الأداء أو رفع مستوى الانفعال أكثر مما يتطلبه الموقف الدرامي. قد يحقق هذا أثرا فوريا في بعض اللحظات، لكنه يضعف التنوع في بناء الشخصية، ويجعل الفارق بين الأدوار أقل وضوحا، وكأن الممثل يعيد إنتاج الشخصية الكوميدية نفسها مع اختلافات بسيطة.

أما على مستوى الشخصيات النسائية، فيبدو حضور ناهد السباعي باهتا، لا بسبب قدرات الممثلة، بل لطبيعة الدور المكتوب بشكل محدود لا يمنحها مساحة حقيقية لتطوير الشخصية أو تقديم تحولات درامية واضحة، فيبدو وجودها أحيانا عابرا وغير مؤثر في مجرى الأحداث.

في المقابل، تستند شخصية الحماة قدرية التي تقدمها سلوى خطاب إلى تقليد طويل في كوميديا الحموات، لكن حضورها لا يصل إلى مستوى الشخصيات الأيقونية التي قدمتها ماري منيب أو نعيمة الصغير، اللتان نجحتا في تحويل هذا النمط إلى مصدر ثري للكوميديا.

أزمة كتابة أكثر من أي شيء آخر

في النهاية، تبدو أزمة "المتر سمير" مرتبطة بالمشكلة نفسها التي تعاني منها عدة مسلسلات مصرية في موسم رمضان هذا العام، وهي ضعف الكتابة قبل أي عنصر آخر، فالحبكة الأساسية تقوم في جوهرها على سوء فهم بين الشخصيات، كان من الممكن حسمه بسهولة في الحلقات الأولى لو جرى التعامل معه بمنطق درامي أكثر تماسكا.

بدلا من ذلك، يتحول هذا الالتباس إلى المحرك الرئيسي للأحداث طوال المسلسل، فيبدو الصراع مفتعلا ومفروضا من الخارج، أكثر منه نابعا من تطور طبيعي للشخصيات واختياراتها.