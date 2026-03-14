سادت حالة من الحزن في الوسطين الفني والإعلامي عقب الإعلان عن استشهاد المصور والمخرج اللبناني محمد شهاب وطفلته، متأثرين بجراحهما إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنيا بمنطقة عرمون في جبل لبنان.

وبحسب الصحافة اللبنانية، شكل رحيله صدمة لكل من عرفه عن قرب، لا سيما أنه كان يشارك في الموسم الرمضاني الحالي ضمن فريق تصوير مسلسل "مولانا" الذي يعرض حاليا في موسم دراما رمضان 2026.

وداع في كواليس "مولانا"

ونعى نجم المسلسل الممثل السوري تيم حسن الفقيد عبر خاصية القصص المصورة على حسابه في إنستغرام، مؤكدا أن حضوره سيفتقد بين كل من عمل معه، وواصفا إياه بـ"المصور البارع"، وكتب: "رحم الله محمد شهاب وطفلته، وشفى زوجته وصبرها".

وقدمت بطلة "مولانا" الفنانة نور علي، تعازيها لعائلة شهاب وكتبت عبر إنستغرام: "رحم الله محمد شهاب وابنته، خالص التعازي لعائلتك، وزوجتك بالشفاء العاجل. محمد شهاب مصوّر الطائرات المسيرة (Drones) في مسلسل مولانا".

كما نعته كل من هيلدا خليفة وليليان نمري معبّرتين عن حزنهما الشديد لرحيله.

مسيرة مصور "الدرون"

يعد محمد شهاب من الأسماء البارزة في مجال تصوير الطائرات المسيرة في لبنان، إذ شارك في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، من بينها "الزند" و"الهيبة"، وعرف بتميزه في تنفيذ اللقطات المعقدة من الجو.

وبحسب صحف لبنانية، ارتبط اسمه أيضا بتوثيق نشاطات الجيش اللبناني، إذ تولى تصوير تدريبات عسكرية ومناسبات رسمية، وهو ما جعله من الأسماء المعروفة في التصوير العسكري والإعلامي.

خسارة ثانية لفريق "مولانا"

ويأتي رحيل محمد شهاب بعد أيام قليلة من وفاة مصمم المعارك ومشاهد الحركة محمد علي، متأثرا بإصابته في بلدته جبشيت بقضاء النبطية جنوب لبنان، في ظل الغارات الإسرائيلية المستمرة على المنطقة، في واقعة شكلت صدمة أخرى داخل فريق عمل "مولانا". وقد رثاه تيم حسن بكلمات مؤثرة.

وخلال مسيرته المهنية، شارك محمد علي في تنفيذ وتصميم مشاهد الحركة في عدد من الأعمال الدرامية العربية، من بينها مسلسل "مولانا"، إلى جانب أعمال مثل "العتاولة" و"الأجهر" و"بالحرام"، متعاونا مع أكثر من شركة إنتاج عربية.

"مولانا".. يفقد اثنين من صناعه

يعرض مسلسل "مولانا" يوميا خلال موسم دراما رمضان 2026، ويعد من بين أبرز الأعمال التي شارك فيها الراحل محمد علي بتصميم وتنفيذ مشاهد المعارك والحركة، كما شارك فيها محمد شهاب بتصوير لقطات الطائرات المسيّرة.

ويشارك في بطولة المسلسل تيم حسن إلى جانب منى واصف وفارس الحلو ونور علي، وهو من إخراج سامر البرقاوي وإنتاج صادق أنور صباح.