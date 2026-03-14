بلاغ من داخل منزل الزوجية ينتهي بحبس الممثل المصري محمود حجازي

قضت محكمة جنح السادس من أكتوبر، غرب القاهرة، بحبس الممثل المصري محمود حجازي لمدة ستة أشهر، مع إلزامه بدفع كفالة قدرها خمسة آلاف جنيه (نحو 100 دولار)، إضافة إلى تعويض مدني مؤقت بالقيمة نفسها، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على زوجته إثر خلافات عائلية.

تفاصيل القضية

تعود القضية إلى بلاغ تقدمت به زوجته، رنا طارق، اتهمته فيه بالتعدي عليها داخل منزل الزوجية في مدينة السادس من أكتوبر، مؤكدة أن مشادة كلامية بينهما تطورت إلى اعتداء جسدي ولفظي أمام الجيران ووالدتها، وأسفر عن إصابات استدعت نقلها إلى المستشفى.

وأفاد تقرير طبي لاحق بتعرض الزوجة لكدمات وإصابات متفرقة في الوجه والجسد، قبل أن تحال لمتابعة حالتها لدى طبيب مختص.

التحقيقات ورد حجازي

وبحسب الصحافة المصرية، باشرت الجهات المختصة التحقيق في البلاغ واستمعت إلى أقوال الزوجة وكلفت المباحث بإجراء التحريات وسماع أقوال الشهود، والتي انتهت إلى أن المشاجرة وقعت على خلفية خلافات أسرية بين الطرفين. وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل حجازي بكفالة عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

وقبل صدور الحكم، نفى محمود حجازي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الاتهامات، مؤكدا أنه يفضل عدم الخوض في تفاصيل حياته الخاصة احتراما لوجود ابنه، ومعتبرا أن ما ينشر لا يعكس -من وجهة نظره- حقيقة ما جرى، وأنه يترك الفصل للجهات القضائية المختصة.

في سياق منفصل، يواجه حجازي بلاغا آخر تقدمت به شابة تحمل جنسية أجنبية من أصل مصري، تتهمه فيه بالاعتداء عليها داخل أحد الفنادق بالقاهرة، ولا تزال هذه القضية قيد التحقيق ولم يصدر بشأنها حكم قضائي حتى الآن.

ويعد محمود حجازي من الوجوه الشابة في الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة، وشارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية، من بينها "ونوس" و"أبو العروسة" و"كفر دلهاب"، كما سبق له الزواج من أسماء، ابنة الفنان شريف منير، قبل انفصالهما.