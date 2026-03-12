بعد شائعة وفاته.. تحسن حالة هاني شاكر واستعداده للسفر إلى فرنسا للعلاج

نفت نقابة المهن الموسيقية في مصر ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أن حالته الصحية شهدت تحسنا ملحوظا في الأيام الأخيرة بفضل الرعاية الطبية التي يتلقاها.

وكانت شائعات قد انتشرت عن وفاة الفنان الملقب بـ"أمير الغناء العربي"، بعدما أعلن المنتج الفني محسن جابر عبر حسابه على فيسبوك خبر وفاته، حيث كتب: "فقدت الأمة العربية نجما من أهم نجومها وأخا وصديقا غاليا هو الفنان هاني شاكر"، قبل أن يقوم لاحقا بحذف المنشور.

كما نشر المنشد محمود التهامي خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي، قبل أن يحذفه هو الآخر.

استقرار الحالة

من جهتها، حرصت نقابة المهن الموسيقية على طمأنة الجمهور بشأن الحالة الصحية للمطرب الشهير، وأوضحت في بيان رسمي أن من المقرر أن يتوجه شاكر إلى فرنسا خلال الساعات المقبلة لاستكمال العلاج، بناء على توصيات الفريق الطبي المعالج.

ودعت النقابة في ختام بيانها بأن يمن الله على الفنان الكبير هاني شاكر بتمام الصحة والعافية، وأن يعود قريبا إلى أسرته وجمهوره ومحبيه.

أما الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، فأوضحت عبر حسابها على فيسبوك أن قرار سفر هاني شاكر إلى الخارج لا علاقة له بما يتم تداوله من شائعات، وإنما يأتي لاستكمال مرحلة العلاج والاستشفاء وقضاء فترة نقاهة بعد التحسن الذي طرأ على حالته الصحية، بفضل جهود الأطباء في مصر.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع زوجة الفنان هاني شاكر، التي أكدت أن ما قام به الأطباء المعالجون كان أشبه بـ"معجزة طبية"، نظرا لخطورة حالته، معربة عن شكرها وتقديرها لكل العاملين بالمستشفى على ما قدموه من رعاية وجهد كبير خلال فترة علاجه.

تفاعل ودعاء

وقد تفاعل عدد كبير من الفنانين وجمهور هاني شاكر مع الأخبار المتداولة بشأن حالته الصحية. وكتب المطرب إيهاب توفيق عبر حسابه على إنستغرام منشورا أكد فيه تحسن حالة هاني شاكر وأنه يتمتع بصحة جيدة، داعيا له بالشفاء العاجل.

بدوره، حرص الناقد الفني طارق الشناوي على نفي شائعة الوفاة، حيث كتب عبر حسابه: "الحمد لله تم تكذيب الخبر، ربنا قادر على كل شيء.. إن شاء الله الشفاء العاجل لهاني شاكر".

وكانت الفنانة المصرية أنغام قد حرصت على دعم هاني شاكر في أزمته الصحية، وكتبت عبر حسابها على إنستغرام: "أخي وأستاذي وصديقي الغالي على قلبي وقلوب محبيك، مرت عليك محن كبيرة وكنت دائما قويا وكبيرا"، داعية له بالشفاء العاجل.

إعلان

كما كانت أنغام قد نشرت قبل أيام رسالة دعم أخرى عبر حسابها على إنستغرام، أعربت خلالها عن تمنياتها له بالشفاء والعودة إلى جمهوره ومحبيه في أقرب وقت.

كما حرص الفنان تامر حسني على الدعاء له عبر خاصية "القصص" على إنستغرام، حيث كتب: "ألف مليون سلامة.. ربنا يقومك بالسلامة".

كما دعت له الفنانة مي فاروق بالشفاء العاجل، حيث كتبت عبر حسابها على إنستغرام: "أمير الغناء العربي الأستاذ هاني شاكر.. من قلبي أدعو لك بالشفاء العاجل يا رب، وأن تعود إلى جمهورك ومحبيك بألف سلامة، ربنا يتمم شفاءك على خير، ويمنحك الصحة والعافية دائما، ونفرح قريبا بعودتك إلى المسرح من جديد، منورا ومطمئنا جمهورك كما اعتدت دائما".

أزمة صحية سابقة

وتعرض الفنان هاني شاكر لأزمة صحية في بداية مارس/آذار الحالي، استدعت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى بعد إصابته بنزيف مفاجئ في القولون. وخضع شاكر لعملية جراحية تحت إشراف فريق طبي متخصص، قبل أن يتم نقله إلى غرفة العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية.

وبحسب الفحوص الطبية، فقد شعر الفنان بآلام حادة ومفاجئة، لتكشف الفحوص عن وجود نزيف في القولون، ما دفع الفريق الطبي إلى اتخاذ قرار سريع بالتدخل الجراحي، حيث تم استئصال جزء من القولون مع إجراء تغيير في مسار الأمعاء.

وتأتي الأزمة الصحية الحالية التي يمر بها الفنان -البالغ من العمر 73 عاما- بعد أسابيع قليلة من تعرضه لوعكة صحية أخرى، إذ خضع في يناير/كانون الثاني الماضي لعملية جراحية في العمود الفقري عقب إصابته بانزلاق غضروفي تسبب في عدم قدرته على الحركة.

وفي ذلك الوقت نصح الأطباء بضرورة تجنب أي مجهود بدني إلى حين اكتمال تعافيه. وكان أول ظهور فني له بعد العملية خلال حفل أقيم في الإمارات، حيث ظهر جالسا على كرسي طوال فقرات الحفل نظرا لظروفه الصحية.

ويعد هاني شاكر أحد أبرز الأصوات العربية المرتبطة بالطرب الأصيل، إذ بدأت علاقته بالفن في سن مبكرة خلال منتصف ستينيات القرن الماضي، حين جسد في طفولته شخصية الموسيقار سيد درويش في فيلم "سيد درويش".

وخلال مشواره الفني، شارك في بطولة عدد من الأفلام السينمائية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب مسيرته الغنائية التي قدم خلالها ما يقرب من 29 ألبوما. كما تولى منصب نقيب المهن الموسيقية لدورتين متتاليتين بين عامي 2015 و2021، قبل أن يتقدم لاحقا باستقالته من المنصب.