في موسم رمضاني مزدحم يحاول مسلسل "روج أسود" أن يسلط الضوء على إحدى أكثر القضايا حساسية في المجتمع المصري اليوم، مستعرضا الضغوط الاجتماعية والنفسية التي تواجهها النساء.

لا يقتصر المسلسل على وجهة نظر واحدة، بل يفتح الباب أمام أصوات متعددة لسيدات من خلفيات ومستويات اجتماعية مختلفة، جمعتهن لحظة فاصلة وهي التواجد في محكمة الأسرة في لحظة الحصول على الطلاق.

المسلسل من بطولة رانيا يوسف ولقاء الخميسي، وتأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. ومن خلال خمس شخصيات نسائية، يرصد العمل ردود فعل متباينة تجاه الطلاق، بين من تراه خلاصا من علاقة منهكة، ومن تعيش ثقل الوصمة الاجتماعية، ومن تجد نفسها محاصرة بابتزاز عائلي يرتبط بالأطفال أو بضغط أسرة ترفض فكرة الانفصال من الأساس.

ومع تقدم الحلقات الأولى، تستعيد كل شخصية ذكريات ما قبل الزواج: كيف دفع ضغط الأهل أو هاجس "مرور قطار الزواج" بعضهن إلى قبول زواج غير متكافئ أو لا يتوافق مع قناعاتهن الشخصية، أو خوفا من الوحدة، ليسلط الضوء على مفارقة لافتة: استمرار مشاعر الوحدة حتى بعد الزواج.

عبر هذه الحكايات المتوازية، يطرح المسلسل أسئلة أوسع حول نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، وكيف تتشكل اختيارات النساء بين الضغوط الاجتماعية والرغبة في النجاة من علاقات مسيئة.

الضغوط الاجتماعية وغياب المساحة الآمنة

تنكشف تدريجيا في حلقات المسلسل مشكلات مختلفة تواجهها النساء، لكن تبقى مشكلة "المكان" من أبرزها، إذ لا تجد كثير من المطلقات منزلا آمنا أو مستقلا بعد الطلاق، فيجبرن على العودة إلى منزل العائلة، لتعود الوصاية الاجتماعية والعائلية بصورة أكثر تشددا، من خلال تدخل الأهل في تربية الأطفال والتحكم في تفاصيل الحياة اليومية.

في الوقت نفسه، يسلط المسلسل الضوء على طبيعة العلاقات الزوجية قبل الطلاق، فيظهر بعض الرجال وكأنهم يتعاملون مع زوجاتهم كـ"دمى" يجب أن يظللن جميلات طوال الوقت، بمعزل عن الضغوط الاقتصادية والمسؤوليات اليومية الملقاة على عاتق النساء. وبين رفض الأهل لفكرة الطلاق، واستخدام الأطفال كورقة ضغط، تجد الشخصيات النسائية نفسها محاصرة بين نظرة اجتماعية قاسية وواقع معقد.

من الدعم إلى التخويف

في تتبعه لحياة الشخصيات بعد الطلاق، يحاول المسلسل رسم مسارات مختلفة لنساء يحاولن إعادة ترتيب حياتهن بطرق متباينة:

إعلان

إحداهن تعمل "بلوغر" عبر تطبيق تيك توك، وتتعرض لمضايقات مرتبطة بنظرة المجتمع لهذا النوع من العمل.

وأخرى تدخل في علاقات متتالية لإثبات أنها لم تكن السبب في انهيار زواجها.

وثالثة تختار الارتباط برجل أكبر منها سنا بحثا عن الأمان والاستقرار.

في حين تبقى رابعة تحت سطوة أسرة تتحكم في قراراتها وأبسط تفاصيلها اليومية.

وتواجه الخامسة شعورا قاسيا بالوحدة، خاصة مع تعرضها لابتزاز إلكتروني.

ورغم أن العمل يبدو منشغلا بتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء بعد الطلاق، فإن المسارات التي يعرضها تفتح سؤالا حول زاوية المعالجة نفسها، إذ لا يقدم المسلسل نموذجا واحدا واضحا لامرأة مطلقة استطاعت بناء حياة مستقرة أو مريحة بعد الانفصال.

وبذلك قد تفهم هذه الصورة -ولو من دون قصد من صناع العمل- بوصفها سردية تميل إلى تخويف النساء من قرار الطلاق عبر ربطه بسلسلة متواصلة من الأزمات والاختيارات القاسية.

عقاب اجتماعي للمرأة

في سياق تصويره لحياة الشخصيات المختلفة، يلتقط "روج أسود" ملامح واقع صعب تعيشه كثير من المطلقات في مصر، حيث تتحول مسؤولية الأطفال إلى عبء شبه كامل على عاتق الأم. فبعد الطلاق، لا تجد بعض النساء دعما حقيقيا حتى من أقرب الأشخاص، بل يواجهن أحيانا نظرات وخطابا يحملهن المسؤولية الكاملة عن فشل الزواج.

يظهر ذلك بوضوح في جملة يوجهها أب لابنته المطلقة: "بدل ما اتطلقتي اتحملي نتيجة اختيارك"، وهي عبارة تختزل نظرة اجتماعية للطلاق باعتباره عقابا يجب أن تتحمل المرأة تبعاته وحدها، لا حقا تلجأ إليه عند استحالة استمرار الحياة الزوجية.

في ظل هذا الظلم الاجتماعي، تطالب المرأة بتحمل تبعات الانفصال ومسؤولية الأطفال كاملة ماديا ومعنويا، من توفير دخل إلى متابعة تفاصيلهم الحياتية والتعليمية. في المقابل، قد يتراجع حضور الأب في حياة الأبناء، وتعيد المرأة تعريف حياتها بالكامل حول دور الأمومة، متخلية عن جوانب أخرى من ذاتها وحياتها.